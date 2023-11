Lo que necesitas saber: Luego de ser amigos y componer algunas de las rolas más exitosas de la historia, este dúo se está demandando y parece que la cosa va en serio.

En la industria musical, las demandas son más comunes de lo que parece, pues nunca falta quienes inician acciones legales contra su excompañeros o personas que trabajaron con ellos. Sin embargo, hay casos aún más complejos que nos dejan con la boca abierta, como lo que está sucediendo con Daryl Hall y John Oates.

Para aquellos que no los conocen, Hall & Oates es, quizá, uno de los dúos más exitosos de todos los tiempos. Durante el tiempo que estuvieron juntos, vendieron más de 80 millones de discos en todo el mundo y sacaron canciones que se convirtieron en hitazos globales que trascendieron generaciones, como “Maneater”, “I Can’t Go For That”, “You Make My Dreams” y muchos más.

Daryl Hall pidió una orden de restricción contra John Oates

Pero ahora, después de conquistar prácticamente todo, parece que este par de amigos ahora son rivales serios. De acuerdo con TMZ, Daryl Hall acudió a un tribunal en Estados Unidos el pasado 16 de noviembre para pedir una orden de restricción en contra de John Oates… así como lo leen, no es broma.

Para sorpresa de todos, el juez le concedió la orden a Hall al día siguiente, aunque no se saben los motivos por los que pidió esto. Sin embargo, todo sucedió bajo circunstancias muy extrañas, pues supuestamente el expediente fue sellado y no hay información disponible públicamente. Pero esa no es la bronca legal que tiene con su excompañero musical.

Daryl Hall y John Oates tocando en 2022/Foto: Getty Images

Según la misma fuente, Daryl Hall y John Oates han estado en conciliación y arbitraje, tratando de determinar las reglas básicas sobre quién puede cantar qué rolas de Hall & Oates como solistas. Pero además de esto, también han intentado definir cuestiones más complicadas, como dinero. Sin embargo, parece que las cosas entre el dúo están más que tensas.

Sobre la bronca que se traen ambos, Hall apareció en el podcast “Club Random” del presentador Bill Maher en 2021 y dejó claro que algo malo estaba pasando en el grupo. Bill preguntó acerca de su “socio” John Oates, a lo que Daryl respondió que Oates no era su socio creativamente… solo eran socios comerciales. Básicamente dijo que las canciones que los hicieron famosos son suyas, no de John.

Por supuesto que tanto la demanda como la orden de restricción que Daryl Hall contra de John Oates no son una coincidencia. Lo decimos porque este último tenía una serie de conciertos programados para noviembre. Sin embargo, las últimas dos fechas se pospusieron hasta el próximo año, aunque no se dio ninguna razón.

