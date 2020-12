¡Checa el cover que Dave Grohl hizo a “Sabotage”, la rola de Beastie Boys!

Cuando Dave Grohl anda encendido, nada ni nadie lo detiene. El músico está a poco menos de dos meses de lanzar su décimo disco con Foo Fighters, pero se da un tiempo para trabajar en otras cosas bastante interesantes en realidad. Algunas entrevistas, un par de presentaciones y, como de que no, unos buenos covers.

Grohl se acaba de embarcar en un pequeño proyecto musical con su amigo y productor Greg Kurstin llamado The Hanukkah Sessions. De esta manera y a lo largo de dicha festividad, ambos compartirán varias versiones suyas de canciones clásicas como “Sabotage” de Beastie Boys, la cual recientemente mostraron en video.

Dave Grohl le entra a un cover de Beastie Boys

El pasado jueves 10 de diciembre comenzaron las festividades del Hanukkah y la comunidad judía se alista para llevarlas a cabo. Este año, dicha celebración abarcará un periodo desde el día antes mencionado hasta el viernes 18 del mismo mes y el productor Greg Kurstin, quien es afín al judaísmo, se une a Dave Grohl para celebrar con algunos lanzamientos especiales.

Y si, Dave en realidad no es judío, pero la hermandad que mantiene con su productor es motivo suficiente para darnos un regalo musical de fechas decembrinas que vamos a disfrutar sin problema. Por ello, en The Hanukkah Sessions, Grohl y Greg se disponen a lanzar ocho versiones (una por cada día que dura la festividad) diferentes de artistas judíos. La primera entrega abre con un cover de “Sabotage” de Beastie Boys.

“Como los únicos miembros del Salón de la Fama del Rock & Roll con una letra que habla sobre kugel (platillo tradicional judío), pensamos que sería una shanda (algo vergonzoso) no comenzar esta fiesta con algo de los mejores de Nueva York”, puso Dave Grohl en un post de Instagram para anunciar el inicio de las sesiones.

“Conocidos por algunos como Sadrac, Mesac y Abedenego, conocidos por otros como ADROCK, Mike D y MCA… Conocidos por sus Imas y Abbas (madres y padre) como Adam Horovitz, Mike Diamond y Adam Yauch... ¡Beastie Boys!” remata el pequeño anuncio en redes sociales. Acá échale un vistazo al poderoso cover.

El nuevo disco de Foo Fighters

Las últimas semanas para Dave Grohl y Foo Fighters han estado bastante movidas. Luego de un laaaargo rato de no dar señales de vida, la banda regresó a la escena con el sencillo “Shame Shame” que presentaron en Saturday Night Live e incluso liberaron en YouTube un mini-documental de media hora llamado Times Like Those, para conmemorar el 25 aniversario de la banda.

Todos estos lanzamientos y pequeños shows se realizan un par de meses antes de que salga al mercado el disco Medicine At Midnight, programado para ver la luz el próximo 5 de febrero. Checa a continuación la reciente entrevista que tuvimos con Dave Grohl sobre el desarrollo de dicho disco y el vigésimo aniversario del grupo.