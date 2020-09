¡Dave Grohl le escribió una rola a Nandi Bushell, la niña que lo retó a un duelo de batería!

Si algo nos ha quedado claro desde hace años es que Dave Grohl es un tipazo arriba y debajo del escenario. El líder de Foo Fighters siempre logra sorprendernos con los detalles que tienen con sus fans, como cuando tocó “Everlong” frente a un enfermero que está combatiendo al coronavirus, pero recientemente se ganó el corazón del internet por un peculiar reto que tiene con Nandi Bushell

Desde hace un buen rato les hemos platicado de esta talentosa niña, la cual está sorprendiendo a todos porque a sus 10 años toca en el bajo, la batería y la guitarra covers de grandes bandas como Queens of the Stone Age, Rage Against The Machine y Nirvana. Sin embargo, en los últimos días llamó la atención de propios y extraños porque se puso al tú por tú con este musicazo y en el instrumento que domina.

Nandi reta a Dave Grohl a un duelo de batería

El pasado 17 de agosto, Nandi compartió su cover de “Everlong” de los Foo Fighters en Instagram, y lo hizo con un claro objetivo: llamar la atención de Dave Grohl y sobre todo, que él se animara a tocar con ella. Casi 10 días después, el baterista y guitarrista contestó su reto, echándose en la bataca la misma rola, mandándole un tierno mensaje y hasta se dio el tiempo de mostrarle a la niña una rola de Them Crooked Vultures.

Desde entonces, este par sigue en contacto a través de las redes sociales, pues la pequeña reaccionó al video que le envió Dave y claro, se echó en la batería la canción que Grohl le enseñó. Pero ahora, el músico llevó a otro nivel el reto porque después de que la niña se rifara con su cover en la bataca, no quiso quedarse atrás decidió componerle una rola a Nandi… sí, así como lo leen.

Dave le compuso una rola a Nandi

Resulta que Dave Grohl tomó las redes sociales de los Foo Fighters para compartir un video donde le dice a la niña que esta vez había ganado el primer round, pero no la guerra: “Bien Nandi, me atrapaste, pero tengo algo especial para ti. Algo que nunca has escuchado antes. Algo que nunca he escuchado antes porque estoy a punto de escribir esto desde el fondo de mi cabeza para ti”.

Y de repente comenzó a tocar una canción donde la alaba por su enorme talento para tocar la batería y sobre todo, porque para el exbaterista de Nirvana, Nandi es una verdadera superheroína que está salvando al rock and roll. Además de componer esta canción y un pequeño solo justo a la mitad, Dave reclutó a sus hijas Violet, Ophelia y Harper para que cantaran los coros y a las cuales llamó como The Grohlettes.

Parece que por el momento, Dave Grohl ganó el round y sólo queda ver cómo es que la pequeña responderá. Pero mientras se toma el tiempo de pensar cómo es que contraatacará en este reto de batería, checa a continuación la rola que el músico le compuso a esta niña: