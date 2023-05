Dave Matthews Band arrancó su nueva gira con un show íntimo y nostálgico en la CDMX

Después de cinco años sin un disco recién salido del horno y casi cuatro sin tocar en la CDMX, Dave Matthews Band regresó por la puerta grande a la capital chilanga. ¿Por qué lo decimos? Bueno, pues volvieron con todo para aventarse un concierto sumamente íntimo y nostálgico en el Auditorio Nacional.

Vaya que fue una sorpresa ver que la banda comandada por Dave Matthews eligió a México para ser el país en el que oficialmente arrancarían la gira de promoción de su nuevo álbum de estudio, Walk Around the Moon, y más que cerraron tres fechas de este lado del charco: CDMX, Monterrey y Guadalajara.

Así se vio el Auditorio Nacional en el concierto de Dave Matthews Band//Foto: OCESA/José Jorge Carreón

Sin embargo, después de lanzarnos a la primera fecha del tour de Dave Matthews Band en el Auditorio Nacional de la CDMX, entendimos perfectamente por qué nos escogieron para dar el banderazo del nuevo disco, pues como lo han dicho o dado entender algunos artistas: como México no hay dos.

Dave Matthews Band arrancó la gira de su nuevo disco tocando en el Auditorio Nacional de la CDMX

Curiosamente, las cosas antes del show de Dave Matthews Band en el Auditorio Nacional se veían muy tranquilas, ya que ni siquiera se armó el típico tráfico que se hace para llegar cuando hay conciertos. Algo raro considerando que la zona de Reforma en la que se encuentra el venue, normalmente está atascada y más a esas horas.

Sin embargo, después entendimos todo, pues la gran mayoría de los asistentes al concierto de Dave Matthews Band eran adultos –algunos hasta acompañados con sus hijos–, lo cual hizo muy interesante este eventazo y, personalmente, llamó mucho la atención lo que sucedió. Y aún más cuando al entrar a la sala nos dimos cuenta que hasta adelante había una zona general… sí, así como lo leen, nada de asientos.

Varias generaciones se reunieron en el concierto de Dave Matthews Band en la CDMX//Foto: José Jorge Carreón

Lamentablemente, el concierto de Dave Matthews Band en el Auditorio Nacional no fue sold out (de hecho, tuvieron que tapar la parte del tercer piso con telones y en algunas zonas de abajo se veían grandes huecos). Sin embargo, eso le dio un toque muy especial e único a este show, porque a pesar de estar en un lugar para 10 mil personas, se sentía como si estuvieran tocando en un foro pequeño.

Luego de echarnos casi toda la primera mitad del Abbey Road de The Beatles, al menos hasta “Here Comes The Sun”, cada uno de los integrantes de Dave Matthews Band salieron y tomaron su lugar en el escenario para arrancar con una noche mágica llena de nostalgia y virtuosismo. Y sí, como era de esperarse, el público se emocionó cuando apareció Dave y se colgó la guitarra acústica.

Dave Matthews se colgó la guitarra para darnos un show increíble en la CDMX//Foto: OCESA/José Jorge Carreón

Dave Matthews Band se aventó un setlist lleno de clásicos

El concierto de Dave Matthews Band en la CDMX arrancó con “Satellite”, que fue ideal para arrancar la noche con un setlist que nos sorprendió muchísimo, pues incluyó un montón de clásicos de toda su carrera y muy pocas rolas de su más reciente disco, como si la banda quisiera saldar algún tipo de deuda que tenían con nosotros.

“Ciudad de México, gracias por todo”, dijo Dave justo antes hacer teamback con la banda y casi como si estuvieran improvisando, comenzaron a tocar “Rapunzel”, con la que pusieron a bailar a gran parte del público con ese toque latino que tiene la rola. Es más, hasta el frontman sacó los prohibidos mientras le pegaba a la guitarra.

Dave Matthews y compañía se aventaron un setlist lleno de clásicos//Foto: OCESA/José Jorge Carreón

“Estamos muy contentos de estar aquí, muchas gracias. Espero que puedan traducirlo, pero esperamos que pasen una muy buena noche con nosotros”, mencionó el vocalista de Dave Matthews Band para seguirse con “Come On Come On”, que bajó las revoluciones para darnos un momento romántico un solo de trompeta muy rifado a cargo de Rashawn Ross.

El público comenzó a chiflar y a gritar para animar a Dave Matthews Band, y la verdad es que nos contagiaron a todos. Tras una breve pausa se echaron “Madman’s Eyes”, el primer sencillo de su nuevo disco, Walk Around the Moon, que lució con su intro de trompeta y órgano. Pero sobre todo, porque nos mostró el lado ponchado y pesado de la banda, que cerró con un solo de batería brutal que se aventó Carter Beauford.

Carter Beauford estuvo brutal en la batería de Dave Matthews Band/Foto: OCESA/José Jorge Carreón

Dave Matthews y compañía dieron un show muy íntimo y hasta divertido

“Me disculpo por no aprender bien español. Mis hijos y mi esposa hablan español, pero yo no. Así que por favor, perdónenme”, señaló Dave Matthews. Y para demostrar que no masca bien nuestro idioma, el cantante solo pudo decir tres palabras en español: la mujer, azul y el gato. Sin duda, un momentazo que nos sacó una buena carcajada.

Dave explicó que tenían mucho sin tocar una canción, así que esperaba que los fans la disfrutaran. Y vaya que sí lo hicieron, pues para sorpresa de todos, se trataba de “Virginia in the Rain”, rola de su disco Come Tomorrow y que nos tumbó toda la intensidad que la banda traía para disfrutar de las atmósferas tranquilas de la rola.

Stefan Lessard se aventó varios solos rifados durante el concierto//Foto: OCESA/José Jorge Carreón

Con “Jimi Thing”, el público aplaudió al ritmo del intro, donde una vez más, todos los integrantes de la banda nos dejaron con la boca abierta con los solos de guitarra, órgano, saxofón y trompeta que armaron. Imagínense qué tan cañón estuvo que el propio Dave Matthews se paró a un costado del escenario apreciando el virtuosismo de sus compañeros.

“Esta canción es sobre amor juvenil”, mencionó Dave para arrancarse con “Bismarck”. Después de bromear un poco con el tema del encierro y celebrar que todos seguimos vivos, se echaron ni más ni menos que “#41”, otro clásico de Dave Matthews Band que sonó macizo en el Auditorio Nacional.

La nostalgia y el virtuosismo se juntaron en el conciertazo que Dave Matthews Band (@davematthewsbnd) se está aventando en el Auditorio Nacional ?‍???



Y si no nos creen, acá les dejamos un pedacito de cómo sonó “#41” ???#DaveMatthewsBand pic.twitter.com/XPS4irophz — SopitasFM (@sopitasfm) May 10, 2023

Y sí, Dave Matthews demostró por qué la CDMX es uno de sus lugares favoritos en el mundo

Luego de presentar a cada uno de los integrantes de la banda, y que Dave mencionara que se llamaba David (en español y toda la cosa), se siguieron con “Grey Street”, que mantuvo al público con la energía a tope y que así siguió hasta que terminó el concierto en el Auditorio Nacional.

Dave Matthews demostró que de verdad le encanta la CDMX, pues antes de tocar “Busted Stuff” y darle el toque jazz a la noche, contó que estuvo caminando por la ciudad y recordó por qué es uno de sus lugares favoritos del mundo: “Comí en varios restaurantes y no entiendo algunas cosas, pero la comida me hace sentir muy bien. También descubrí cuáles son los 50 mejores bares de Norteamérica y la mayoría están aquí, así que eso los hace geniales”.

Dave Matthews nos explicó por qué la CDMX es una de sus ciudades favoritas del mundo//Foto: OCESA//José Jorge Carreón

Pero siguiendo con el show, después sonaron “The Space Between” y “Louisiana Bayou”, donde Dave Matthews se colgó la guitarra eléctrica para regalarnos junto a la banda uno de los momentos más frenéticos del concierto, pues todos se dejaron llevar en el escenario con la vibra rockera de las rolas para destrozar sus instrumentos (en el buen sentido de la palabra).

“Crash Into Me” nos regresó directito a los 90, y parece que el Dave Matthews de esa época era el que estaba tocando en el Auditorio Nacional, pues a pesar de la edad y los años que lleva dentro de la industria musical, el frontman demostró que tiene casi el mismo vocerrón de la juventud.

El final del concierto de Dave Matthews Band en el Auditorio Nacional nos dio la nostalgia que necesitábamos

Después de agradecer por la noche y acompañarlos en el inicio de la gira, Dave Matthews Band estrenó “Monsters” en la CDMX, pues es la primera vez que tocaban en vivo esta rola de su nuevo disco y para ser la primera vez, sonó muy bien. Con “Why I Am” y “You & Me”, la buena vibra y el amor se sentían por todo el Auditorio Nacional.

El final del primer concierto de la gira de Dave Matthews Band fue frenético, pues antes del encore nos dieron otra cátedra de su virtuosismo con “Warehouse”. Después del grito “otra, otra”, la banda regresó para estrenar una canción más de Walk Around the Moon, ni más ni menos que “Looking for a Vein”, que ni siquiera han compartido en ningún otro lado, una verdadera exclusiva.

Nos llevamos un gran sabor de boca con el concierto de Dave Matthews Band en el Auditorio Nacional//OCESA//José Jorge Carreón

Por supuesto que Dave Matthews Band tenía que cerrar su show en el Auditorio Nacional en todo lo alto y para eso eligieron “Don’t Drink the Water”, que le dio carpetazo a una presentación que tuvo momentos tanto divertidos como melancólicos donde la agrupación se entregó por completo al público mexicano, y estos les volvieron a demostrar todo el cariño que sienten por la música de la banda, que los ha acompañado a lo largo de sus vidas.