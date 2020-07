David Gilmour está de vuelta con una rola llamada “Yes, I Have Ghosts”

A pesar de lo extraño que ha sido estar tantos días en casa debido al coronavirus, la cuarentena nos ha traído una que otra sorpresa que ha alegrado nuestros días. Y para los amantes de la música, seguramente les reconforta escuchar rolas nuevas de bandas y artistas que nos encantan, y más si son de aquellos que consideramos leyendas, y en estos días David Gilmour se puso las pilas para componer una nueva canción.

Resulta que durante todos estos meses el guitarrista de Pink Floyd ha estado muy activo, pues desde que comenzó la cuarentena comenzó a transmitir un show en línea junto a su familia, donde además de tomar vino y leer poesía, el músico se animó a tocar canciones de su repertorio y hasta nos sorprendió recordando a Syd Barrett covereando algunas de sus rolas (pueden escucharlo por acá)

Aunque esto ya nos ponía de buenas, la verdad es que extrañábamos escuchar algo nuevo de David Gilmour, pues desde que lanzó en 2015 su último álbum de estudio, Rattle That Lock no teníamos rolas recién salidas del horno de este gran guitarrista. Afortunadamente las súplicas de muchos fueron escuchadas y después de cinco largos años estrenó “Yes, I Have Ghosts”.

De acuerdo con Consequence of Sound, esta canción salió por primera vez en el audiolibro de A Theatre for Dreamer, una novela escrita por la esposa de Gilmour, Polly Samson. Sin embargo, y a una semana de la publicación de esta obra, el músico decidió publicarla en todos lados para que así los que de plano no puedan comprar libro tengan chance de escucharla.

¿Y qué tal suena la nueva rola de Gilmour?

Musicalmente hablando, “Yes, I Have Ghosts” es una conmovedora rola acústica que aprovecha al máximo la voz eterna de David Gilmour. Acompañado por un arpa, un violín silencioso y la dulce voz de su hija Romany, el guitarrista se abre paso a través de un tema íntimo y lento que habla entre otras cosas sobre la honestidad, la transparencia y la confianza.

Casi suena como el tipo de canción que se escucharía como fondo en una película justo cuando alguno de sus protagonistas se encuentra en un momento introspectivo o de transformación. Y es que tiene todo el sentido del mundo, pues en los últimos años, Gilmour ha dejado los temas rockeros para componer esa clase de rolas, que nos ponen a pensar en todo lo que hemos hecho y hacia dónde queremos ir.

Pero bueno, basta de hablar y pasemos a la música. Inicien el día bien y de buenas reflexionando sobre la vida mientras escuchan “Yes, I Have Ghosts”, la nueva rola de David Gilmour: