El pasado miércoles 7 de diciembre, The Hollywood Reporter publicó un artículo donde una fuente les revelaba que Wonder Woman 3 de Patty Jenkins no avanzaría, esto luego de que la directora le mostrara a DC Studios (dirigida por James Gunn y Peter Safran) un guión en el que estuvo trabajando.

Se dijo que el estudio rechazó la historia de Jenkins pues no encajaba con lo que planeaban de cara al futuro del universo de DC en el cine. Dicho reporte de THR también daba detalles sobre el supuesto porvenir de algunas de las sagas de DC y Warner Bros. A grandes rasgos, se hablaba de una reestructuración casi total de las franquicias con miras -casi casi- a reiniciar todo.

Gal Gadot como Wonder Woman/ James Gunn, presidente de DC Studios. Fotos: Warner Bros/Getty.

Sí, suena bastante denso el asunto, pero hay algo importante que se debe señalar… Lo que se habla en esos informes de medios, viene directo de fuentes anónimas; supuesta gente cercana a los ejecutivos de DC Studios y Warner Bros que están dando una versión (sesgada o no) sobre futuros anuncios oficiales. Muchas veces termina siendo verdadera la información, en otras ocasiones solo algunas partes son reales y en diversos casos, las cosas no son como las pintaban esas fuentes extraoficiales.

El propio James Gunn se pronunció sobre el informe de The Hollywood Reporter este jueves 8 de diciembre, a través de Twitter. “En cuanto a la historia de ayer en THR, parte es cierta, parte es verdad a medias, parte no es verdad y parte aún no hemos decidido si es verdad o no“, escribió el cineasta.

“Construir los próximos diez años de historia lleva tiempo y apenas estamos comenzando… Sabemos que no vamos a hacer felices a todas las personas en cada paso del camino, pero podemos prometer que todo lo que hacemos se hace al servicio de la historia y al servicio de los personajes de DC que sabemos que aprecian y hemos apreciado nuestro vidas enteras”, mencionó Gunn en otros tuits.

Peter Safran (izquierda) junto a Peter Capaldi en el estreno de The Suicide Squad. Foto: Getty

Entonces, ¿qué pasará con las franquicias de superhéroes de DC y Warner Bros?

Primero que nada, será en unos días más cuando se defina el futuro de lo que se viene para DC Studios, Warner Bros y las franquicias de superhéroes que manejan. Según esto, se reunirán David Zaslav (presidente de Warner Bros Discovery) con James Gunn, Peter Safran y su equipo para terminar de delinear el plan del universo de DC en el cine, que además podría homologarse con contenidos televisivos específicos.

Y hay que tener en cuenta que aún cuando definan todo eso, es seguro que no lo darán a conocer de inmediato; tal vez algunos detalles y nada más. Así que solo queda esperar los anuncios oficiales para tener certezas.

Pero en medio de toda la incertidumbre que se maneja, nuevamente han circulado algunos reportes sobre lo que se ha platicado tras bambalinas por parte de los ejecutivos de DC Studios, Gunn, Safran y lo que podría venir. Lo siguiente viene de una fuente cercana (ohquela) vía Deadline.

Gal Gadot como la Mujer Maravilla. Foto: Warner Bros.

Wonder Woman 3. Como dijimos, el guión presentado recientemente por Patty Jenkins fue descartado. La nueva información especifica que la directora defendió su visión de esta película contra lo dicho por los ejecutivos de que no encajaba con el futuro de las franquicias de DC y que tampoco respetaba las dos películas anteriores de la saga. Según se sabe, se le ofreció a Patty reescribir el guión, pero ella lo rechazó. Eso sí, no se descarta que tengamos más de la Mujer Maravilla, aunque habría que ver si Gal Gadot seguirá a bordo sin Jenkins o si se hará algún reboot de la superheroína.

Man of Steel 2. Henry Cavill, como recordarán, había confirmado su regreso como Superman hace poco y tuvo un cameo en Black Adam. Se habló entonces de que habría una segunda parte de Man Of Steel que ya se había hablado con los ejecutivos de DC y Warner, pero esto pasó antes de que James Gunn y Peter Safran asumieran la presidencia de DC Studios. Deadline menciona que la segunda entrega de El hombre de acero no ha recibido luz verde como tal y en todo caso, la moneda está en el aire con este posible proyecto.

Henry Cavill grabó escenas para The Flash de Ezra Miller que se estrena en junio del 2023, pero no se sabe si Gunn y Safran dejarán que el corte final de la película mantenga esa aparición.

Henry Cavill como Superman. Foto: Warner Bros.

Black Adam, Aquaman y The Flash. Tras darse a conocer lo de Wonder Woman 3, se especuló que posiblemente Black Adam no tendría continuación. Las fuentes dicen a Deadline que no hay detalles al momento de una secuela, pero que hay entusiasmo sobre las ganancias de la cinta recién estrenada.

Sobre Aquaman y The Flash, una fuente dice que todo depende de cómo le vaya a sus futuras películas en taquilla, con la cinta con Jason Momoa estrenándose en diciembre del 2023. Corrió el rumor de que Momoa podría dejar a Aquaman para convertirse en Lobo, otro personaje de DC, pero esto solo ha sido especulación de los fans según lo que señalan las fuentes.

Con información de Deadline y The Hollywood Reporter.