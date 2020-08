¿De qué se trata la pelea entre los músicos y el CEO de Spotify?

La industria de la música cambió para siempre con la llegada de Spotify. Las bandas, artistas y disqueras que ganaban millones de dólares por las ventas de discos físicos se tuvieron que adaptar a la era digital y a la remuneración por reproducción. La biblioteca musical llegó en el 2008 y hasta le día de hoy sigue habiendo un mar de incógnitas sobre cómo hacer del intercambio de la música algo justo para todos.

De por sí, durante años, los artistas se han sentido menospreciados por lo poco que ven de las ganancias de su música en estas plataformas. Pero ahora, esta mala relación estalló gracias a las últimas declaraciones extremadamente polémicas del CEO de Spotify, Daniel Ek.

Declaraciones de Daniel Ek – CEO de Spotify

En una nueva entrevista con Music Ally, Ek básicamente dijo que es culpa de los artistas que no hagan suficiente dinero en su plataforma:

“No puedes grabar música una vez cada tres o cuatro años y pienses que será suficiente”, dijo Daniel Ek. “Los artistas de hoy se están dando cuenta de que se trata de crear un compromiso continuo con sus fanáticos. Se trata de poner el trabajo, sobre la narrativa de cuentos alrededor del álbum y sobre mantener un diálogo continuo con tus fans”.

También puedes leer: NUEVA FORMA DE PAGA A ARTISTAS PRETENDE CAMBIAR LA INDUSTRIA DE LA MÚSICA

Las declaraciones de Ek han causado un contraataque de fans y músicos por igual reprochando lo que dijo. Las redes lo han criticado por no entender o pasar por alto el trabajo que hay detrás de crear música y cómo no se puede forzar. Simplemente no puedes tratar a Spotify como una red social y a los músicos como influencers que tienen que lanzar contenido todo el tiempo para crear compromiso.

Músicos responden a Daniel Ek

“‘Música = producto y se debe producir regularmente’, dice el multimillonario Daniel Ek”, comentó Mike Mills de R.E.M. “Vete al diablo”. Sin embargo, el músico dijo que un boicot a la plataforma solo dañaría más a los artistas cuando un fan lo sugirió.

Music=product, and must be churned out regularly, says billionaire Daniel Ek. Go fuck yourself. https://t.co/zJjl3NWjLl — Mike Mills 🌿 (@m_millsey) July 31, 2020

Massive Attack también se subió a la conversación señalando un futuro ideal de Ek basado en sus declaraciones. En ella visualiza un futuro sin artistas. “En los sueños de transmisión del futuro de Daniel, los algoritmos de su compañía no solo determinarán el ciclo de retroalimentación de la lista de reproducción de la plataforma, sino que también reemplazarán a los artistas”, dijo Massive Attack. “Y no tendrá que pagarle a nadie”.

In Daniel’s streaming dreams of the future, his company’s algorithms will not only determine the platform’s playlist feedback loop, they will actually replace the artists.

And he won’t have to pay anyone. https://t.co/bFy0aMDNng — Massive Attack (@MassiveAttackUK) August 3, 2020

Nadine Shah y Jack Garratt mencionaron los controvertidos comentarios de Ek para alentar la explotación de los artistas. “Estoy cansada de tener que besar los culos de estas compañías que nos explotan a mí y a otros creadores de música”, escribió Shah. “Necesitamos que toda la comunidad musical (incluidos los fanáticos) se una y exija un cambio”.

Millionaire Daniel Ek telling us how it is here. What are we to do? Im tired of having to kiss the arses of these companies that exploit me and other music makers. We need the whole music community (including fans) to come together and demand change. https://t.co/88NaecyOtH — Nadine Shah (@nadineshah) August 1, 2020

Respondiendo a su comentario, Jack Garrat continuó: “Simplemente no se puede exigir tanto a los artistas, trabajarlos hasta el agotamiento y luego también decir que no están produciendo suficiente música para adaptarse a tu modelo de negocio. Me tomé todo el tiempo que necesitaba para hacer mi segundo álbum. Lo haré una y otra vez si es necesario”.

You just cannot demand so much of artists and work them to exhaustion and then also tell them they aren’t outputting enough music to suit your business model. I took all the time I needed to make my second album. I’ll do it again and again if I need to. — Jack Garratt (@JackGarratt) August 1, 2020

Garratt también señaló que el “compromiso continuo con los fanáticos” que Ek había señalado como un toque exitoso de artistas que lanzan música con más frecuencia no necesariamente se correlaciona con los números de transmisión. “Tener una cantidad x de seguidores no se traduce en tantas transmisiones o vistas”, dijo.

Otras declaraciones

Zola Jesus agregó que la estrategia comercial de Ek no se alineó con una forma efectiva de producir buena música. “Está extremadamente claro que el multimillonario de Spotify, Daniel Ek, nunca ha hecho música o arte de ningún tipo”, escribió. “Se niega a entender que hay una diferencia entre los productos básicos y el arte. El potencial para el crecimiento de la cultura se verá afectado por ello”.

as a musician i am angry and disappointed that a company with so much global influence like @Spotify can be so irresponsible in the ways in which it supports the arts — ZOLA JESUS OF TSUSHIMA (@ZOLAJESUS) July 30, 2020

Decenas de artistas más dejaron clara su postura al sumarse a la conversación en Twitter argumentando y mostrando su indignación:

“Me pregunto si Daniel Ek se da cuenta de que bandas como la mía solo lanzan discos cada 3 o 4 años porque tenemos que adaptarlo a nuestros trabajos diarios, trabajos que tenemos precisamente para pagar las cuentas porque los servicios de transmisión pagan mal a los artistas”, escribe Ben Sizer.

I wonder if Daniel Ek realises that bands like mine only release records every 3 or 4 years because we have to fit it around our day jobs – jobs we need to pay the bills precisely because streaming services underpay artists.https://t.co/2iuphllJyr — Ben Sizer (@kylotan) August 2, 2020

“Es tu culpa que no te paguemos justamente”, escribe Aidan.

“It’s your fault I don’t pay you fairly.” https://t.co/TsV2EWAllb — Aidan Moffat (@AidanJohnMoffat) July 31, 2020

“Cuando este hombre saque un álbum ahí lo escucharé decirme cosas sobre los míos”, dice el vocalista de Skid Row.