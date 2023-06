"Fue muy adorable y sexy": Debbie Harry defendió a David Bowie por 'flashearla' hace años

Este 2023 se cumplieron 7 años de la muerte de David Bowie, uno de los músicos más queridos no sólo por sus fanáticos, sino por todos aquellos colegas que tuvieron la suerte de compartir momentos con él. Incluso si éstos fueron tan extraños como el que vivió Debbie Harry.

En 2019 la cantante estadounidense, mejor conocida por ser la líder de Blondie, contó en su libro de memorias, ‘Face It’, cómo fue que en el año de 1977 David Bowie la flasheó en una ocasión y básicamente como agradecimiento por darle unos gramos de cocaína.

Debbie Harry contó en su libro de memorias cómo David Bowie una vez la flasheó. Foto: Getty Images

Debbie Harry una vez contó cómo fue que fue ‘flasheada’ por David Bowie

“Una vez, David e Iggy [Pop] buscaban algo de cocaína. Su conexión en Nueva York había muerto repentinamente y estaban fuera. Un amigo me había dado un gramo, pero apenas lo había tocado”, contó Debbie Harry en sus memorias sobre esa ocasión donde David Bowie le mostró su miembro.

“No me gustaba demasiado la coca, me ponía nerviosa y me afectaba la garganta. Así que subí las escaleras con mi gran cantidad de cocaína y [David e Iggy] simplemente la inhalaron de golpe”, detalló sobre el momento que ocurrió en una gira de Blondie.

David Bowie lo hizo para agradecer a Debbie por conseguirle cocaína. Foto: Getty Images

David Bowie le mostró su miembro a la cantante como muestra de agradecimiento

En su relato, Debbie Harry mencionó que después de consumir cocaína, David Bowie se sacó el miembro y lo mostró como si ella fuera “la verificadora oficial de penes” y como un ‘gesto’ de agradecimiento por haberle conseguido la droga en ese entonces.

“El tamaño de David era notorio, y le encantaba sacarlo tanto con hombres como con mujeres. Fue tan divertido, adorable y sexy”, aseguró Harry sobre esa vez en la que David Bowie la flasheó después de consumir un poco de ‘harina para la nariz’.

Debbie Harry dio detalles sobre lo ocurrido con David Bowie en 1977. Foto: Getty Images

El tema del flasheo de David Bowie a Debbie Harry salió de nuevo en una entrevista

Bueno, pues resulta que este 2023 el tema del flasheo de David Bowie a Debbie Harry volvió a salir a la luz durante una entrevista que la cantante tuvo con el portal británico The Times, donde defendió la acción del fallecido artista afirmando que a ella no le incomodó en lo absoluto.

“La mayoría de las mujeres realmente morirían por estar en esa habitación”, afirmó Harry al puntualizar que para ese entonces ella era una persona adulta que dio su consentimiento y por ende, David Bowie nunca cruzó un límite que ella no quisiera.

Pero la cantante defendió a David Bowie porque todo fue consensuado. Foto: Getty Images

Pero ella defendió al cantante y aseguró que todo fue consensuado

Debbie Harry indicó que si bien muchas personas pudieron haber hecho acusaciones, el flasheo por parte de David Bowie no fue precisamente algo que no quisiera o no le gustara. Así que no hay nada de qué acusar al fallecido cantante.

Cabe mencionar que David Bowie y Debbie Harry eran grandes amigos, tanto que este suceso ocurrió cuando Blondie hizo su primera gira junto a Bowie e Iggy Pop. Una que la cantante estadounidense podría nunca olvidar por obvias razones.

