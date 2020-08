Blast from the past! Mira el debut en televisión de Foo Fighters en 1995

Por más de dos décadas, los Foo Fighters ha forjado una carrera que los ha convertido en los favoritos de muchos y odiados de otros, pues hay algunos perdidos que aseguran que Dave Grohl se colgó de la fama que le dejó ser el baterista de Nirvana. Sin embargo, es cierto que hubo una canción que los catapultó a la fama.

Hablamos de “This is a Call”, uno de los primeros temas que compuso Dave y que después de recibir buenas críticas por parte de sus conocidos, comenzó a difundirla entre más gente. Tiempo más tarde, este track logró ser tan exitoso que incluso sonó en la radio de Los Ángeles. A los pocos meses del lanzamiento del sencillo y una formación ya consolidada, Foo Fighters salió a la luz y lanzó un disco homónimo, que más tarde haría que se presentaran por primera vez en televisión en The Late Show with David Letterman.

Ahí tocaron “This is a Call” y, para todos aquellos que hayan nacido en los 80’s y tengan el buen recuerdo de los inicios de los Foo, puede que al ver el siguiente video se sientan… por decir poco, un tanto viejos. O tal vez ni siquiera recuerden a la rola -porque sí, nos ha pasado-.

Dave Grohl después de Kurt Cobain

Después de la muerte de Kurt Cobain, Nirvana se separó y cada quién debió elegir el camino que iba a seguir después. Por ejemplo, el bajista Krist Novoselic se retiró para vivir una vida afuera de los escenario. Pero este no fue el caso de Grohl. Dave nunca estuvo hecho para bajar los brazos y dejar la música, especialmente a los 26 años. Y justo antes de formar Foo Fighters, le ofrecieron unirse a Tom Petty & The Heartbreakers.

En ese momento, Grohl consideró seriamente la propuesta. “Estuve tan cerca de unirme”, le dijo a Rolling Stone en 1995. “Cuando ensayaron me trataron como si estuviera en la banda. Fue un gran honor. Pero pensé que tenía 26 años y no quería convertirme en baterista a sueldo”.

Entonces Dave Grohl se fue a hacer su propia música. Algo que le cambiaría la vida y la historia del rock. Primero creó un montón de demos en los que tocaba todos los instrumentos, y comenzó a afirmarse como líder de los Foo Fighters. Aunque la mayoría de las pistas fueron escritas mientras Grohl estaba en Nirvana, el rumor en torno a su cinta de demos que circulaba recientemente estaba ganando terreno.

Rápidamente reclutó una banda de gira. Además de adquirir al ex guitarrista de gira de Nirvana, Pat Smear, Grohl también adquirió la sección rítmica de la recientemente disuelta Sunny Deal Real Estate, Nate Mendel y William Goldsmith. Después de eso sólo quedaba salir de gira. Encerrados en una furgoneta y atravesando el país, estaban sembrando las semillas del éxito del tamaño de un estadio.

Dave se veía muy distinto a como es ahora

Fue justamente en un día de 1995, cuando Dave Grohl y compañía comenzaron a consolidar un éxito que más tarde les haría producir ocho discos más –además de su álbum debut–. Hoy son una de las bandas más importantes al grado de encabezar las listas de popularidad o ser headliners de festivales de música, tal es el caso del Corona Capital de 2017.

Pero lo interesante de este asunto, es que con toda esta contingencia del coronvirus, Dave Grohl acaba de confirmar que el siguiente disco de los Foo Fighters está listo y que va a sonar macizo. Y en entrevista para Kerrang!, dijo “Estoy jodidamente emocionado de que la gente lo escuche y no puedo esperar para saltar al escenario para tocarlo. Hay coros en este disco que 50 mil personas van a cantar al unísono, y va a unir los corazones de todos en ese momento. De eso se trata“.

Acá el comunicado: