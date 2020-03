Deep Purple, la banda británica de hard rock formada en 1968 estará de regreso después de tres años con un nuevo disco titulado Whoosh! el 21 de junio. Para no dejarnos con las manos vacías hasta entonces, los creadores del himno “Smoke On The Water” nos acaban de compartir “Throw My Bones”, el sencillo principal del disco.

Esta nueva rola ve a Deep Purple en su forma clásica, con un arreglo impulsado por un órgano, sus guitarras regalando solos característicos de su rock, e instrumentos de cuerdas bien utilizados para alzar un sentimiento de majestuosidad de los 70. Por su parte, el video muestra a un hombre con un traje de astronauta que camina observando la vida cotidiana de los demás. A medida que la gente pasa, el protagonista se queda aislado en su traje, desconectado del mundo que lo rodea. Algo que se asemeja a estos tiempos de aislamiento social.

En cuento al disco nos comparten: “‘Whoosh’ es una palabra onomatopéyica que, cuando se ve a través de un extremo de un radiotelescopio, describe la naturaleza transitoria de la humanidad en la Tierra; y, desde el otro extremo desde una perspectiva más cercana, ilustra la carrera de Deep Purple”, dijo el vocalista Ian Gillan en un comunicado de prensa.

Whoosh! fue producido por el músico y productor canadiense Bob Ezrin. Esta sería la tercera vez que Deep Purple trabaja con el productor icónico, que previamente grabó en 2013 Now What?! e Infinite de 2017. La relación laboral entre Ezrin y Deep Purple proviene del paso del guitarrista Steve Morse en la banda de rock clásico Kansas, que trabajó con Ezrin en su álbum de 1988, In the Sprit of Things.