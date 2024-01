Lo que necesitas saber: La portada de 'Around the Fur' es una de las más famosas de Deftones, pero 20 años después, Chino Moreno la llamó "horrible" y dejó claro que no le encantaba.

Definitivamente, hay discos que ni siquiera necesitamos escucharlos para identificarlos, pues con la simple imagen de presentación sabemos de quién es. Y si ustedes son fans del metal alternativo de finales de los 90, seguro reconocen el Around the Fur de los Deftones con tan solo checar su icónica y controversial portada.

Fue en 1997 –después que Madonna les diera su primer contrato– cuando la banda estadounidense lanzó este álbum como su segundo material discográfico, el cual ha vendido más de un millón de copias desde entonces. Y definitivamente, es uno de los mejores trabajos de toda su carrera, el cual sobresalió de toda la escena de aquella época gracias a rolones como “My Own Summer (Shove It)” y “Be Quiet and Drive (Far Away)”.

La portada de ‘Around the Fur’ es una de las más reconocibles de Deftones

Sin embargo, estamos seguros que muchos recuerdan el Around the Fur de Deftones por su portada, la cual muestra el primer plano tomado con un lente fish-eye de una chica en bikini. Sin embargo, la historia detrás de esta imagen es bastante interesante, pues años más tarde, el propio Chino Moreno dejó claro su disgusto por la foto, calificándola de “horrible”… así como lo leen.

El encargado de tomar esta foto fue Rick Kosick, quien se había ganado una reputación en la ahora desaparecida revista de skate Big Brother, pero que estamos seguros que muchos reconocen como el camarógrafo de las series de MTV, Jackass y Wild Boyz (sí, él era el que casi siempre se andaba muriendo de asco con cada cosa que hacían Johnny Knoxville, Steve-O y compañía, jiar jiar jiar).

Rick Kosick y Spike Jonze en la premiere de ‘Jackass Forever’/Foto: Getty Images

El vocalista de Deftones, Chino Moreno, y el guitarrista Stephen Carpenter, eran fanáticos del trabajo de Kosick y decidieron llevarlo en avión hasta Seattle –donde estaban grabando Around the Fur– para fotografiar la portada del álbum. “Sé que a Chino le gustaba mucho el skate en ese momento, y a Steph siempre le ha gustado el BMX. En ese momento, yo también estaba haciendo muchas fotos de rock. Pensaron que yo era la persona adecuada para el trabajo, así que todo encajó”, declaró Rick al respecto a la revista Revolver.

A su llegada, Rick Kosick pasó algún tiempo fotografiando a la banda en el estudio mientras trabajaban en el disco y finalmente, llevó su cámara a una de fiesta nocturna llena de chicas pasando el rato en el jacuzzi. Fue ahí donde se encontró a la joven que se convertiría en la imagen del segundo material discográfico de la agrupación.

“Se me ocurrió tomar una foto de una chica como a las 4 de la mañana. Ni siquiera sé quién es; creo que solo era una groupie. Acabo de ver sus grandes tetas y me quedé sin palabras. como, Maldita sea, tengo que fotografiar esto. “Era una foto, eso era todo, una sola toma. No era como si yo estuviera ahí arriba diciendo: Oye, estamos fotografiando la portada. Estaba como inclinándome con mi fish eye y lo toma ocurrió mágicamente. De hecho, puedes ver mis pies justo al lado de ella”.

Después descubrieron quién era la joven de la foto

La foto resultante, la única que Kosick tomó de la joven, terminó siendo la portada del Around the Fur de Deftones. Aunque eso sí, Rick recuerda que la chica no estaba muy contenta en ese momento: “Se sintió ofendida porque yo estaba en su espacio personal. Hizo un comentario acerca de estar demasiado cerca de sus senos. Así que tomé la foto, me alejé y nunca volví a hablar con ella”.

A la banda le encantó la imagen sincera de la joven. Sin embargo, Rick Kosick no estaba seguro de quién era la mujer, por lo que tuvieron que encontrarla y rastrearla para obtener permiso para usar la foto, que ella finalmente concedió. Fue en ese momento donde se enteraron que la imagen de su nuevo disco se llama Lisa M. Hughes, quien supuestamente era invitada de Stephen Carpenter en esa noche de fiesta (aunque el guitarrista no tenía idea de quién era).

Esta fue la portada final para ‘Around the Fur’ de Deftones/Foto: Maverick Records

Y a todo esto, ¿qué fue de la joven de la portada de Around the Fur de Deftones? Bueno, pues más de 20 años después, un medio chileno llamado Pousta encontró a Lisa y la entrevistaron. Ahí, la ahora mujer mencionó que actualmente vive en Washington y trabaja en el área de la medicina. Y a pesar de todo, sigue siendo una gran fan de la banda y está muy orgullosa de ser la imagen de este álbum tan importante.

“He oído algunas historias tontas sobre que no di mi consentimiento para esta foto y bueno, sí, nada de esa mierda es verdad.Es surrealista y me siento muy afortunada. Estoy orgullosa de estar en la portada de ‘Around the Fur’, muy orgullosa. Mi amigo me envió una foto de un tatuaje que se encontró y que era yo, también he visto algunos en Internet”, dijo Lisa M. Hughes sobre toda esta historia.

Así luce en la actualidad Lisa M. Hughes, la protagonista de la portada de ‘Around the Fur’ de Deftones/Foto: Pousta.com

Chino Moreno declaró que le disgusta la portada de este disco

Aunque esa fue la portada de Around the Fur, la colaboración entre Deftones y Kosick siguió en este mismo disco, pues usaron su foto de una mesa de billar apareció en un casete promocional (y en las notas del CD); también la imagen de un micrófono para el sencillo “My Own Summer”; y la portada del álbum la giraron de lado y la pintaron de azul para el single de “Be Quiet and Drive”.

“Me encantó formar parte de ese proyecto. Ahora mismo estoy mirando el disco de oro que me dieron. Está colgado en mi pared. Es como ‘carajo, sí, hice una portada de Deftones”, dijo Rick Kosick sobre su participación con la banda. Sin embargo, parece que al menos Chino Moreno, ya no está tan contento con esta imagen.

Chino Moreno declaró que le disgustaba la portada de ‘Around the Fur’/ Foto: Getty Images

En una entrevista que el frontman de Deftones dio en 2016 para la página The Prp se dejó ir como ‘hilo de media’, pues expresó su disgusto por la portada, calificándola de “horrible”. Pero en particular, dijo que odiaba la portada porque salir de fiesta con otras mujeres hacía quedar mal a la banda porque todos estaban casados por aquellos tiempos… sí, no es broma.

“En ese momento, todos vivíamos en un complejo de apartamentos y estábamos de fiesta todas las noches. Estábamos en el jacuzzi y esto fue solo una toma aleatoria [que] de alguna manera elegimos como portada. En la contraportada, hay una foto de la joven de cintura para abajo. En la original, Frank está en el jacuzzi junto a ella, así que lo quitamos con Photoshop. Todos estábamos casados ​​en ese momento, entonces, ¿cómo les explicamos a nuestras esposas que estamos en un jacuzzi con estas chicas?”, declaró Chino Moreno.

El líder de Deftones dejó claro que le incomodaba la imagen de su segundo disco/Foto: Getty Images

Sobre la nueva postura del frontman de la banda, Rick Kosick respondió lo siguiente: “¿De verdad Chino dijo esto? Nunca había oído nada al respecto hasta ahora, 20 años después. Así que me parece mentira, aunque lo dijera. Tal vez no le gustaba la imagen en aquel momento y lo convencieron para que siguiera con la discusión para usarla en la portada. No lo sé. Lo que sí sé es que esa portada realmente ayudó a vender un montón de discos para los Deftones (…) Así que creo que fue un éxito y una buena decisión elegir la imagen de la chica sentada en un jacuzzi”.

Aunque ahora no sea una imagen “apropiada” y que quizá ya no va con lo que Deftones quiere decir o compartir con el público –como músicos y personas–, no podemos negar que la portada de Around the Fur es una de las más icónicas de toda su carrera. Y a pesar de que las rolas del disco hablan por sí solas, es probable que no hubiera logrado el impacto que tuvo sin esta imagen tan fuerte, ¿no lo creen? ¿Ustedes qué opinan?

