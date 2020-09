¡Deftones regresan por la puerta grande con ‘Ohms’, su nuevo disco!

Este viernes es muy especial, pues afortunadamente y para iniciar el fin de semana con todo, tenemos un montón de estrenos musicales. A pesar de la pandemia y el extraño fenómeno que vive la industria a raíz del coronavirus, un montón de artistas y bandas no se han detenido por eso, pues están aprovechando el encierro para crear y en algunos casos, para volver por la puerta grande después de años de silencio, justo como los Deftones.

Fue a mediados de agosto cuando Chino Moreno, Abe Cunningham, Stephen Carpenter, Frank Delgado y Sergio Vega anunciaron con bombo y platillo que en este caótico 2020 vería la luz su noveno álbum de estudio titulado Ohms. Para ser justos, casi no revelaron mucho, mas que la fecha de lanzamiento y un par de detalles como que para este disco volverían a trabajar con Terry Date, quien produjo algunos de sus materiales más importantes como Around The Fur, White Pony y su álbum homónimo.

Deftones regresa con ‘Ohms’

Literal, un par de horas de dar esta enorme noticia los Deftones estrenaron el primer sencillo de esta nueva etapa en su carrera, la rola que le da nombre a este disco. Y para sorpresa de muchos, la idea, el sonido y hasta el concepto alrededor del tema reflejaban perfecto lo que estamos viviendo en estos momentos, vagando entre la desesperanza y la ilusión, todo con un montón de guitarras distorsionadas y un ritmo ponchado.

Unos cuantos días de después, la banda volvió a sorprendernos con una canción más, “Genesis”, que por supuesto subió nuestras expectativas. ¿Por qué lo decimos? Bueno, pues además de que inicia con un par de sonidos misteriosos y que más tarde cambia a un ritmo frenético, acá podemos escuchar en todo su esplendor la voz de Chino Moreno, con un par de guturales brutales mientras una base rítmica densa (pero contundente) lo acompañan.

Todas las noticias que necesitas saber están en nuestro Newsletter Email address: ¡Suscríbete aquí! Leave this field empty if you're human:

Ver en YouTube

Cuatro años tuvimos que esperar para escuchar algo nuevo de la banda

Mientras todo eso pasaba, los Deftones así como muchos artistas en los Estados Unidos organizaban acciones para promover el voto en camino a las próximas elecciones del país vecino. Es por eso que desde entonces estas fueron las únicas rolas que la banda lanzó antes del lanzamiento oficial de Ohms, creando muchísima expectativa porque los fans tuvieron que aguantar una semanita más para escuchar de principio a fin este esperado álbum.

Pero tras casi cuatro años de espera, la banda liberó en plataformas digitales su noveno disco y podemos decirles que valió completamente la pena. En conjunto son 10 canciones que durante 46 minutos nos llevan por un viaje pesado por casi cada una de las etapas del grupo, puedes encontrar elementos de toda su discografía aquí. La gran diferencia es que refinan por completo su sonido, claro, sin perder el poder y la congruencia. Si no han escuchado lo nuevo de Deftones, pueden echárselo completito a continuación:

Por cierto, también tuvimos chance de platicar con el buen Abe Cunningham, quien nos contó un par de detalles sobre Ohms, cómo es componer música en tiempos de pandemia, los festejos que estaban planeando para celebrar el White Pony y Diamond Eyes, y hasta platicó sobre la vez que querían que DJ Shadow les hiciera un remix. Si no han checado la entrevista se las dejamos por acá:

Ver en YouTube

¿Y qué dicen los fans de este nuevo disco?

Por supuesto que los fanáticos de hueso colorado no pudieron aguantarse las ganas de escuchar todo el nuevo disco de Deftones, es por eso que muchos se desvelaron para ser de los primeros en disfrutarlo. Y aunque como siempre, existen diversas opiniones, la mayoría coincide en que Chino Moreno y compañía lo volvieron a hacer, es más, hay quien se avienta a decir que es uno de los mejores álbumes que han salido en lo que va del 2020.

Pero mejor no les contamos más, por acá les dejamos algunas de las mejores reacciones (y hasta memes) sobre el lanzamiento de Ohms, lo nuevo de esta bandota:

HAPPY NEW DEFTONES DAY EVERYONE! 🎉 pic.twitter.com/VUVusatSx2 — Jimothy (@JamesHardiman12) September 25, 2020

LISTENING TO DEFTONES’ NEW ALBUM DHMU pic.twitter.com/SAazBTBLpW — qis 🏴‍☠️ (@5tr3wb5) September 24, 2020

Did somebody say new Deftones? pic.twitter.com/h1oALmIPby — fka sunbather (@OATMlLKLATTE) September 25, 2020

how it be like listening to new deftones. they really did THAT pic.twitter.com/mXwR2eqxei — soph (@smcgcwd27) September 25, 2020