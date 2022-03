Delvon Lamarr Organ Trio: El grupo de Jazz para los amantes de “feel good music”

Por: Juan Raúl Casal

Cuando una canción hace que bailes de cierta manera o te saca una sonrisa, no es por casualidad, los músicos tienen una fórmula casi científica para llevar al público al sentimiento que quieran. Los integrantes del Delvon Lamarr Organ Trio usan sus instrumentos para que quienes los escuchen se sienta tan cool con ellos se ven en sus sesiones de fotos.

Su sello discográfico Colemine Records le ha dicho a la prensa que este conjunto de jazz contemporáneo “se especializa en feel good music”. Eso es en parte cierto, pero basta con escucharlos unos minutos para notar los detalles que no siempre acompañan al soul o al funk. Guiños de blues, y riffs de guitarra que le hubieran encantado a Jimmy Hendrix se asoman en cada canción.

Esta banda fue fundada en Seattle, Estados Unidos, en el 2015 por el organista y frontman Delvon Lamarr. Este conjunto ha tenido varios cambios de integrantes, pero estos días Colin Higgins (guitarra) y Dan Weiss (batería) acompañan a Delvon en el escenario y parece que el line up se va a quedar así.

Como muchos grupos de este estilo, su proceso de componer canciones gira alrededor de la improvisación. Se juntan a tocar para ver qué les sale y si les gusta, lo apuntan. Para qué complicarse.

Las cosas no han ido nada mal para esta banda y su pequeño ejército de 300 mil oyentes mensuales. Se han ido se gira por Estados Unidos varias veces y han tocado en los escenarios de algunos de los festivales de jazz más importantes como The Monterrey Jazz Festival y Detroit Jazz Festival.

¿Por qué se llaman Delvon Lamarr Organ Trio?

El nombre de este grupo no miente, su música se centra en el órgano y se notó muuuucho en su primer disco Close but No Cigar (2018), que llegó a encabezar varias listas de jazz contemporáneo. Aunque siempre hay un espacio para que Higgins y Weiss se vuelvan locos con su guitarra y batería.

Los demás instrumentos comenzaron a lucir más a partir de los siguientes discos que sacó la banda, es más, su último álbum Cold as Weis (2022) se llama así en honor al baterista. Tiene más elementos de blues y lo más probable es que tu cabeza se mueva a la misma velocidad que los platillos. Esto lo entiendes mejor si escuchas “Big TT´s Blues”.

Lo que ya nos gustaba, pero en empaque nuevo

Delvon Lamar Trio toma elementos de géneros musicales que ya encantaban a muchos: jazz, funk, soul y blues. De esta lista de ingredientes que casi siempre aseguran canciones agradables, también salen improvisaciones tipo acid rock o riffs de guitarra que pondrían muy contento a Jimmy Hendrix.

Este conjunto suena como jazz sesentero combinado con “Voo Doo Child” y lo que se les ocurra. Varios medios de comunicación han escrito que justo cuando creen saber de qué van los discos de este grupo, cambian el patrón como en su sencillo “Jimmy’s Groove“, que pegó bastante con los críticos de música.

Delvon Lamarr y sus compañeros pueden ser el soundtrack para que te transportes a los años 70 (considera las cosas antes de que empieces a usar patillas largas) o para que te sientas tan seguro como los Bee Gees caminado en el video de “Stayin’ Alive“. Esta música que ya conoces, pero tiene un espacio para que todavía te sorprenda.