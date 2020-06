¡Depeche Mode transmitirá en streaming el documental ‘SPIRITS in the Forest’!

Hasta que las medidas de seguridad no sean claras y estén bien establecidas, los conciertos en streaming seguirán siendo parte de esta ‘nueva normalidad’ que estamos enfrentando. Y la verdad es que no nos quejamos, pues es un buen ejercicio para cuando los shows en vivo regresen y aún falta ver desde la comodidad de nuestros hogares algunas joyas que nuestras bandas favoritas han guardado, como Depeche Mode.

En septiembre del año pasado, Dave Gahan, Martin Gore y Andrew Fletcher nos presentaron un proyecto bastante especial en el que estaban trabajando, SPIRITS in the Forest, un concierto/documental con el que la banda volvía a trabajar con el gran Anton Corbijn, quien grabó junto a ellos grandiosos videos como “Enjoy The Silence”, “Strangelove”, “Behind The Wheel”, “Personal Jesus”, “Policy of Truth” y más.

Durante todos estos meses, anunciaron que esta película llegaría a los cines de todo el mundo para una única función el 21 de noviembre de 2019. Aunque anduvimos buzos para ver SPIRITS in the Forest, más tarde la banda dijo que sería lanzado como un DVD y Blu-Ray con material extra –que los fans agradecemos–. Pero ahora y en vista de que todos aún estamos en casa, han decidido estrenarlo en streaming.

El documental se centra en los shows que Depeche Mode dio el 23 y 25 de julio de 2018 en el Waldbühne (Teatro del Bosque) de Berlín, Alemania, conciertos con los que cerraron su gira mundial Global Spirit Tour. Este lugar es bastante especial, pues se trata de uno de los foros más hermosos de Europa, donde la naturaleza juega parte importante del espectáculo, así que ya se imaginarán como se pusieron esas presentaciones.

Pero más allá de ser un disco en directo, con la banda tocando sus más grandes éxitos y las rolas de su más reciente álbum de estudio, Spirit, además de las imágenes del espectacular concierto que dieron, se mezclarán las historias de seis fanáticos del grupo y cómo la música de Gahan, Gore y Fletcher ha influido a través de los años en distintos puntos de sus vidas.

Si tienen ganas de ver esta joyita que Depeche Mode tiene preparada para todos nosotros, les contamos que transmitirán completamente gratis SPIRITS in the Forest por primera y única ocasión el próximo 25 de junio a las 2 de la tarde hora del centro de México través del canal de Live Nation en YouTube. Y si aún no saben de qué va este documental/concierto, les dejamos el tráiler a continuación: