The Hives, Sophie Ellis-Bextor, Foster the People y más nos cuentan la historia de sus rolas más famosas

Definitivamente, si algo nos apasiona y une a muchos es el amor que sentimos por la música. Porque definitivamente, nos encanta conocer hasta el más mínimo detalles de esos artistas o bandas que seguimos fielmente, clavándonos en datos que muy pocos topan. Y por supuesto que ahí entra el significado de esas rolas que nos han marcado.

Una canción tiene el poder de levantarnos el ánimo cuando más lo necesitamos, de musicalizar un momento feliz o importante en nuestras vidas, o de plano acompañarnos en un instante triste, cuando solo necesitamos una melodía o letras que nos ayude a pasar ese mal trago. Así de importante es una rola para aquellos que son verdaderos fans de la música.

Aunque no nos conozcamos, a todos nos une al menos una canción en particular/Foto: Cuartoscuro.

En Sopitas.com nos encargamos de traerles el Detrás de la canción de las rolas que nos encantan

Por supuesto que en Sopitas.com, somos bastante curiosos y cada que tenemos la oportunidad de platicar con bandas y artistas (tanto nacionales como internacionales), sentimos la necesidad de preguntarles la historia detrás de sus rolas más famosas. Porque así como muchos de ustedes, a nosotros también nos interesa tener ese dato.

Es por eso que en la segunda temporada de Detrás de la canción, logramos entrevistar a grandes nombres consolidados en la industria musical del tamaño de The Hives, Sophie Ellis-Bextor, Foster the People y Band of Horses, pero también a nuevas figuras como Blossoms, Boy Pablo y Jessie Reyez, quienes nos contaron qué inspiró esas rolas que los consolidaron y alguna que otra anécdota que casi nadie sabía.

La segunda temporada de Detrás de la canción contó con grandes invitados, quienes nos contaron detalles únicos de sus rolas más famosas/Imagen: Sopitas.com

Y si ustedes quieren conocer la historia de rolas espectaculares que muchos conocen, como “Tick, Tick Boom”, “Murder on the Dancefloor”, “Pumped Up Kicks” o “No One’s Gonna Love You”, a continuación les dejamos cada una de las entregas de la segunda parte de Detrás de la canción para que las chequen completitas.

The Hives – “Tick, Tick Boom”

Sophie Ellis-Bextor – “Murder on the Dancefloor”

Boy Pablo – “Wachito rico”

Band of Horses – “No One’s Gonna Love You”

Foster the People – “Pumped Up Kicks”

Blossoms – “Your Girlfriend”

Jessie Reyez – “Gatekeeper”

