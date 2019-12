El 28 de diciembre es un día que debemos manejar con mucho cuidado porque en nuestro país se festeja el Día de los Inocentes, una tradición milenaria para sacar nuestros mejores chistoretes. Muchas son las bromas que se hacen en estas 24 horas, desde quien dice que se sacó la lotería, pasando por el típico “estoy embarazada” hasta quien se atreve a anunciar artistas o películas que todo el mundo está esperando, en estos momentos no podemos fiarnos de nadie.

A lo largo de 2019 recibimos un montón de noticias que aunque parecían ser fake news, sorprendentemente fueron ciertas, es por eso que por acá les dejamos las notas de música y entretenimiento que quizá pudimos hacer para este día pero que en realidad sí sucedieron, para darnos cuenta de que en este mundo tan raro todo, absolutamente todo puede pasar.

Mexicanos son buscados para ser orcos

Esto no sabíamos si tomarlo como un halago o de plano ofendernos, pero para la nueva serie de The Lord of The Rings los productores del show estaban buscando a personas con características muuuuy peculiares para que se convirtieran en los nuevos orcos. Desde medir de 1.50 a 1.98 metros, gente muy peluda y con cara de pocos amigos fue solo algunas de las cualidades que tenían que tener las personas interesadas en aparecer en esta adaptación de la historia de J. R. R. Tolkien. Pero quizá lo que más nos llamó la atención es que para interpretar a estos horribles seres mitológicos, los latinos (y sobre todo mexicanos) teníamos las de ganar porque ya le llevábamos ventaja a los demás. No, pues gracias.

Fred Durst bailando “Ramito de Violetas” como si no hubiera un mañana

Cada que ponen “Ramito de Violetas” en alguna fiesta es inevitable no pararse a bailar (aunque de plano no sepamos hacerlo). Y aunque usted no lo crea, el líder y vocalista de Limp Bizkit no se pudo resistir a semejante rolón, pues durante un DJ Set que se aventó en Guadalajara, algún héroe sin capa captó el momento exacto donde vemos a Fred Durst dándole con todo al bailazo mientras sonaba “quién te escribía a ti versos, dime niña quién era…”. Muchos pensaron que había sido editado ese video pero no, no hay ser en este mundo que pueda aguantar no bailar al ritmo de Mi Banda El Mexicano.

Terminan Cats horas antes del estreno mundial

Así como cuando estabas en la escuela y tenías que entregar un trabajo importante pero lo terminabas a unas horas de entregarlo, el director de la adaptación de la popular puesta en escena, Tim Hooper, terminó de editar la película horas antes de la alfombra roja y toda la cosa, ni siquiera los actores la habían visto completa . El resultado fue una de las cintas que peores críticas está recibiendo, sobre todo por los efectos especiales tan creepys que pusieron, que ha obligado a Universal a de plano bajar de la carrera por los Oscar 2020 a una de las películas a la que más fe le tenían. Moraleja: nunca dejes todo para el final.

Tom DeLonge y su verdadera búsqueda de ovnis

Cuando Tom DeLonge dejó a Blink-182 en 2015 por irse a probar la existencia de los ovnis, muchos lo tacharon de loco. A mediados de este año y dando cachetada con guante blanco a todos los que pensaron que de plano ya se le había zafado un tornillo, la Marina de los Estados Unidos confirmó que los videos que había mostrado junto a su organización ERAN REALES, y no solo eso, sino que el ejército le invirtió 750 mil dólares a su búsqueda de ovnis. Seguramente Jaime Maussan debe estar celosísimo en este momento.

Madonna hace una colaboración con… ¿Maluma?

Muchos pensábamos que esto no iba pasar, pero siempre hay algo que nos dice: hold my beer. A principios de año la ‘Reina Del Pop’, Madonna, anunció que lanzaría un nuevo álbum de estudio llamado Madame X, todo normal, considerando que desde el Confessions on a Dance Floor la cantante no había logrado colocar un hit. Para este disco tenía un as bajo la manga, nada más ni nada menos que el reggaetonero de moda, Maluma, con quien colaboró en dos canciones: “Medellín” y “Bitch I’m Loca”. Lamentablemente para Madonna el tiro le salió por la culata, pues en lugar de recibir críticas positivas el público se centró en lo mal que sonaba esta combinación.

Morrissey vendía discos de otros artistas firmados por él

Básicamente cualquier noticia que podamos darles sobre Morrissey que no tenga que ver con lo musical podría entrar en la categoría de Día de los Inocentes, pero de todo lo que hizo el querido Mozz en 2019 esto fue lo más gandalla. Resulta que el Divo de Manchester, además de vender en sus conciertos las típicas playeras que hacen referencia a The Smiths y su veganismo, se atrevió a incluir otra clase de productos pues entre toda su ‘mercancía oficial’ había discos clásicos como Aladdin Sane de David Bowie, Transformer de Lou Reed, Wild Horses de Patti Smith y Raw Power de Iggy Pop FIRMADOS POR MORRISSEY. Ahora entendemos aquella canción que compuso junto a Johnny Marr que decía: “shoplifters of the world, unite and take over…”

Kanye West evangelizando al mundo

Puede que este haya sido uno de los momentos más random del año, después de esperar mucho tiempo –y de retrasar por varios meses su estreno–, Kanye West por fin lanzó su esperado nuevo disco, Jesus is King. Cuando leímos el título del disco creímos que Mr. West (como casi todos los raperos) haría referencia a que él es una nueva clase de Jesús, que ya nos había dejado ver un poco en Yeezus pero no, estábamos completamente equivocados pues todas las letras del disco se traducen en alabanzas que puedes escuchar en una misa a la que te obligó a ir tu abuelita. A nivel producción es impecable, pero nadie esperaba que el regreso de Kanye sería con un disco religioso.

Roberto Palazuelos tuvo su propio reality show

‘El Diamante Negro’ –como se hace llamar–, es uno de los personajes en la farándula mexicana que de lo único que tenemos certeza es que es un papalord de aquellos. Además de dar pláticas en la Facultad de Derecho de la UNAM y p orque nadie lo pidió , este año tuvo su propio reality show donde podíamos seguir la vida de empresario y de lujos que el querido Bobby lleva, pues fue grabado en Miami, la Riviera Maya, Montreal, Ciudad de México y Acapulco. Una verdadera joya de programa, noooot.

Al puro estilo de James Bond, pusieron cámaras en donde se grababa la nueva película de 007

Quizá el agente 007 le daría gusto saber que sus técnica son usadas sabiamente, pero a Daniel Craig, Rami Malek y el resto del equipo de No Time To Die no les hizo gracia saber esto, pues resulta que alguien había puesto cámaras en los estudios Pinewood en Inglaterra para conocer todos los detalles de la nueva película de James Bond. Y no solo eso, sino que había una especialmente colocada en el baño de mujeres, así que de seguro el responsable no buscaba espiar para atacar al enemigo, sino para ver a las actrices del elenco.

Liam Gallagher invitó a Noel a su boda… porque su mamá lo obligó

No hay mejor manera de terminar que con los hermanitos Galagher, que siempre que habla uno del otro nos entregan declaraciones que son verdaderas joyas pero quizá esta es una de las más grandes. El ex cantante de Oasis recientemente –y después de muchos años– se comprometió con su novia, Debbie Gwyther, hasta ahí todo bien. El problema vino cuando empezó a checar la lista de invitados y desde el principio supo que no quería que Noel estuviera ahí, pero su mamá (queriendo que por fin se reconcilien sus retoños) y al más puro estilo mexicano obligó al vocalista a invitar a su hermano al bodorrio. Por supuesto que el mayor de los Gallagher no fue y más tarde dijo que su madre le caía bien hasta que tuvo a Liam. Ya están gandecitos para hacer estos berrinches, señores.

¿Cuál otra noticia de música y entretenimiento agregarían?