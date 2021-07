Día Internacional del Rock: A 36 años del primer Live Aid

Hoy se cumplen 36 años del primer Live Aid, el festival de rock más ambicioso de la historia que se celebró el 13 de julio de 1985. Para llevarlo a cabo su creador, el legendario cantante y escritor Bob Geldof organizó un par de conciertos simultáneos en los estadios de Wembley en Londres, Inglaterra y en el de JFK, de Filadelfia, Estados Unidos.

Aquel 13 de julio, Geldof logró reunir grupos y artistas como The Who, Led Zeppelin, Queen, Duran Duran, Judas Priest, Black Sabbath, David Bowie, Madonna, U2, Paul McCartney, Phil Collins, Eric Clapton y Neil Young entre otros, que estaban ahí unidos por la misma causa: contrarrestar la precaria situación que se vivía en Etiopía, África.

Live Aid: La enorme idea de Bob Geldof

Entre 1983 y 1985 en la región árida del norte de Etiopía se registró una de las sequías más fatales de la historia, que trajo consigo la falta de alimentos y la escasez de agua provocando la muerte masiva de su población. La cadena de televisión BBC fue la encargada de transmitir al mundo lo que pasaba en Etiopía y así fue como Bob Geldof se interesó. Viajó a África para conocer la problemática y como resultado de ese viajo creó la fundación Band Aid Trust.

Con la ayuda de su amigo Midger Ure, cantante de Ultravox, Geldof logró contactar a grandes y reconocidos artistas europeos de la época, que aceptaron participar de manera voluntaria con Band Aid y grabaron “Do They Know It’s Christmas?” en 1984, que junto con “We Are the World”, de 1985 —en la que participaban los grandes artistas de Estados Unidos—. Ambas canciones se convirtieron en los grandes himnos de Live Aid.

Pero no fue hasta el 13 de julio de 1985 que se demostró el poderío que puede llegar a tener el rock cuando se une. Con la realización del Live Aid recaudaron más de 100 millones de dólares que fueron destinados a Etiopía. Además, el concierto se transmitió en directo a más de 72 países, convirtiéndose en uno de los eventos musicales más vistos de todo el mundo y pasó a la historia como el Día Mundial del Rock.

La legendaria presentación de Queen

Por la magnitud de los grupos que se presentaron, resulta difícil pensar si hubo alguno mejor que otro. Sin embargo, Queen fue la banda que registró la mejor presentación de un grupo de rock y, de acuerdo con la BBC. Con tan sólo 20 minutos en el escenario Freddie Mercury y compañía sacudieron no sólo a los 74 mil espectadores que abarrotaron Wembley, sino a los otros millones de personas que los seguían a través de la transmisión por televisión.

Así fue como este día quedó marcado en la historia como el Día Mundial del Rock y está ahí para recordarnos lo que puede lograr la industria discográfica cuando está bien organizada y, más importante aun, lo que puede lograr la música cuando se trata de ayudar.