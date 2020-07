Día Mundial del Rock: Artistas que brillaron en ‘Live Aid’ y hoy ya no están con nosotros

El 13 de julio es reconocido como el día mundial del rock, y es que si eres fiel seguidor del género (y si no aquí te explicamos) sabrás que un día como hoy pero de 1985 se llevaron a cabo los megaconciertos de ‘Live Aid’ (organizados por el músico, actor y activista irlandés Bob Geldof) en Inglaterra y Estados Unidos de manera simultanea.

Se le conoce como el día mundial del rock porque toda la ‘crema y nata’ de la música se dio cita en ese magno evento con el afán de recaudar fondos y ayudar a las comunidades más necesitadas de África.

Han pasado 35 años desde aquel entonces y muchos artistas siguen cosechando éxito en su carrera musical, otros más por desgracia se nos adelantaron de esta vida. Es por eso que a manera de homenaje hicimos este top 5 de artistas que brillaron en ‘Live Aid’ y hoy ya no están con nosotros (pero siempre recordaremos).

David Bowie

El músico inglés era una de las estrellas más grandes que se presentaría en el evento, pues en la década de los 80 Bowie gozaba de una fama que cualquier músico envidiaría. Éxitos como ‘Modern Love’, ‘Rebel Rebel’ y por supuesto ‘Heroes’ sonaron aquel día en el estadio de Wembley.

Tristemente un diez de enero de 2016 David Bowie perdió la batalla contra el cáncer y falleció en su departamento de New York.

Ver en YouTube

Freddie Mercury

El show que brindó Queen en ‘Live Aid’ es reconocido como uno de los mejores en toda su carrera y en la historia del rock en general, y es que en tal sólo 20 minutos la banda liderada por Freddie Mercury se ganó el cariño del público con temas como: ‘Radio Gaga’, ‘Bohemian Rhapsody’ y ‘We Are The Champions’ entre otros.

Seis años después (1991) Freddie Mercury dejaría este mundo por complicaciones de una bronconeumonía a causa del VIH.

Ver en YouTube

Tom Petty

Mientras Queen y Bowie hacían lo suyo en Wembley, en el estadio John F. Kennedy de Filadelfia Tom Petty and the Heartbreakers ponían al público a corear éxitos como: ‘American Girl’, ‘The Waiting’, ‘Rebels’ y ‘Refugee’ (incluso tocaron una canción demás, provocando el desagrado de los organizadores por “romper las reglas”).

Hace dos años (2017) Tom Petty sufrió un paro cardíaco que le arrebató la vida, sin embargo es y será recordado siempre como una gran leyenda de la música.

Ver en YouTube

George Michael

El cantante británico que saltó a la fama por pertenecer al duo de pop Wham! también estuvo presente en ‘Live Aid’ para acompañar a Elton John en una canción. ‘Don’t Let The Sun Go Down’ fue el tema elegido para esa noche y que años después grabarían juntos en un disco convirtiéndolo en un éxito mundial.

Un 25 de diciembre de 2016 amanecimos con una triste noticia de navidad; George Michael había perdido la vida a causa de un fallo cardíaco.

Ver en YouTube

B. B. King

El rey del blues no se presentó ni en Wembley ni en el John F. Kennedy. Él formó parte del ‘Live Aid’ debido a un enlace que se realizó en vivo durante una de sus presentaciones en Holanda.

El blues perdió a una de sus últimas leyendas en el 2015 y aunque al principio se manejó que la causa de su muerte se debía a un envenenamiento por parte de sus hijas, al final se determinó que B.B. King perdió la vida por causas naturales.

Ver en YouTube

Bien dicen que el tiempo no perdona, y aunque sea triste, seguramente dentro de un año alguien más se sumará a esta lista de artistas que brillaron en ‘Live Aid’ y hoy ya no están con nosotros. ¡Mejor toco madera!