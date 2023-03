Es una artistas pop, sí, pero es una de las figuras que ha decidido apartarse de las tendencias del momento. Una producción orquestal que se abraza a la nostalgia y lo íntimo que le conocemos, pero llevándolo a un nuevo nivel… Eso y más se siente en Did You Know That There’s a Tunnel Under The Ocean Blvd de Lana Del Rey.

Y es un lanzamiento que se siente extraño, pero no en el mal sentido. De alguna manera el material pareciera como un regreso enorme tras una ausencia larga, pero tan solo han pasado un par de años desde que la cantante sacó Chemtrails Over the Country Club y Blue Banisters, ambos del 2021. Al ser lanzados en medio de la pandemia, quizá no tuvieron el impacto que se esperaba.

Lana Del Rey lanza su nuevo disco ‘Did You Know That There’s a Tunnel Under The Ocean Blvd’. Foto: Getty.

A eso hay que agregarle que prácticamente Lana se alejó del ojo público en este último par de años. Incluso en la previa del lanzamiento, solo algunos sencillos salieron a la luz. Pero más allá de eso, Did You Know That’ There’s a Tunnel Under The Ocean Blvd de Lana Del Rey es muy bueno y aquí, enlistamos 5 puntos que lo hacen genial.

5 puntos para entrarle a ‘Did You Know That’ There’s a Tunnel Under The Ocean Blvd’ de Lana Del Rey

Un disco con estilos e influencias diferentes pero que funcionan juntas

No es que hacer música comercial esté mal en realidad; todo lo contrario. Solo es llamativo que una artista como Lana Del Rey, en el entendido de que es una estrella pop, nos traiga un disco donde no tenga al menos una o dos canciones radio-friendly, o de esas que veríamos en un sinfín de stories de Instagram.

Como dijimos antes, este disco se inclina bastante hacia lo orquestal, y tiene muchas cositas geniales de folk y hasta surf. Pero las canciones figuran más por su composición variada, con coros que quizá no son pegadizos pero que sí son poderosos y emotivos en contenido lírico.

Tal vez los tracks más ‘pegadizos’ sean “A&W” (en su tramo final del minuto 4:30 al 7:13) y “Peppers”, que son las que resaltan la pequeña onda R&B/hip-hop del álbum. Son un par de canciones buenísimas, pero no son las que marcan la esencia de Did You Know That’ There’s a Tunnel Under The Ocean Blvd de Lana Del Rey.

Portada de ‘Did You Know That There’s a Tunnel Under The Ocean Blvd’: 5 puntos sobre nuevo disco de Lana Del Rey. Foto: Interscope.

‘Did You Know That’ There’s a Tunnel Under The Ocean Blvd‘ de Lana Del Rey y sus geniales colaboradores

Desde su anuncio, Did You Know That’ There’s a Tunnel Under The Ocean Blvd de Lana Del Rey nos sorprendió con su lista de invitados. No hay nombres gigantescos de la industria musical pop, pero sí hay compositores destacados internacionalmente aunque quizá un poco más de nicho.

Father John Misty con “Let the Light In” merecía quizá un poco más de presencia, pero la rola está buena; Jack Antonoff (productor del disco) de Bleachers en “Margaret” se rifa bastante; Jon Batiste en “Candy Necklace” aporta misticismo y tensión…

Y la lista sigue con nombres chidos de la talla de SYML, Tommy Genesis, Riopy y Zach Dawes de The Last Shadow Puppets, ya sea como colaboradores directos en los temas o como músicos de acompañamiento. Este disco tiene talento de sobra en la artista principal y en quiénes la acompañan.

Dato curioso: el músico Mike Hermosa no estaba contemplado como parte de su banda. Él la acompañaba como camarógrafo en ensayos, pero de repente tomaba una guitarra para tocar un ratito y a Lana le gustó tanto lo que hacía, que lo invitó a ser músico de sesión aún cuando él no tenía experiencia en ese ámbito.

Las referencias en ‘Did You Know That’ There’s a Tunnel Under The Ocean Blvd‘ de Lana Del Rey

Cuando Lana saca un disco, casi en automático sabemos que habrá un proceso de escritura interesante, con referencias culturales y hasta metareferencias como un punto fuerte. En Did You Know That’ There’s a Tunnel Under The Ocean Blvd, Lana Del Rey vuelve a jugar de gran manera con esos detalles.

Angelina Jolie, los Red Hot Chili Peppers, el COVID, el pianista Harry Nilsson, su propia canción “Venice Bitch”, su propia familia, Rihanna, A Tribe Called Quest, The Beatles, Ella Fitzgerald… Todas las referencias le agregan a este disco ese toque que se ha hecho sello de la casa, y vuelven a funcionar de gran manera.

Flea de los Red Hot Chili Peppers. Foto: Getty

El disco maneja temáticas variadas y hay un interesante componente espiritual

Decía Lana en una entrevista que le hizo Billie Eilish para Interview Magazine (que se las dejamos acá), que el disco debía tener un elemento espiritual. Puede sonar ambiguo, pero entre la música, el concepto y las temáticas que maneja, se puede entender a lo que la protagonista de ese disco se refiere.

Did You Know That’ There’s a Tunnel Under The Ocean Blvd de Lana Del Rey va más allá de los romances complicados… Hay rolas como “A&W” (que significa American Whore) que son una especie de crítica sobre la ‘cultura del exceso’ y cómo se menosprecia a la mujer dentro de ello.

También hay referencias al escrutinio público de la que son objeto algunas figuras femeninas ya sea por su edad, apariencia física u otros asuntos banales. Y es una denuncia importante pues aunque hoy en día se critican más esas conductas, es verdad que siguen muy presentes.

El tema del amor continúa en temas como “Margaret”, pero no desde un vistazo personal. Esta canción se la dedicó Lana a Jack Antonoff (el productor del disco que colabora en la rola como Bleachers) y a su esposa, la actriz Margaret Qualley. Lindo gesto.

Y sin duda, el tema que más resalta en Did You Know That’ There’s a Tunnel Under The Ocean Blvd de Lana Del Rey es el de la familia (sea de sangre o amigos), el legado y el dolor de la pérdida de allegados. “The Grants”, “Kintsugi” y “Fingertips” son solo algunas de las que abordan esas cuestiones.

Lana Del Rey. Foto: Getty

Ya todo esto, ¿de dónde viene el nombre de ‘Did You Know That’ There’s a Tunnel Under The Ocean Blvd’ de Lana Del Rey?

Did You Know That’ There’s a Tunnel Under The Ocean Blvd de Lana Del Rey toma su nombre de una curiosa anécdota que, de acuerdo con la plática en su entrevista con Billie Eilish para Interview Magazine, sucedió cuando pasa el rato en Long Beach. Esto fue lo que dijo:

“Pasaba mucho tiempo en Long Beach y había leído que había un túnel sellado debajo del edificio Jergins Trust [un reconocido edificio de la localidad]. Todos los techos de mosaico aún estaban perfectamente conservados, pero nadie podía entrar. También había estado escuchando mucho a Harry Nilsson y él tiene esta canción llamada ‘Don’t Forget Me’. Ese sentimiento más este túnel sellado pero que era tan hermoso me gustó como una idea para juntarlos. Supe desde el principio que ese iba a ser el título”. Lana Del Rey en una plática con Billie Eilish para Interview Magazine