Disclosure comparte su nuevo sencillo "Birthday" con Kehlani y Syd of The Internet.

Cinco años han pasado desde que Disclosure lanzó su último álbum Caracal. Pero la espera está a punto de llegar a su fin. A finales de esta semana, el dúo británico de música electrónica presentará Energy. Para recortar la espera y subir la adrenalina, hoy nos comparten n adelanto más en “Birthday”, una colaboración helada con Kehlani y Syd de The Internet.

Lo más interesante de Energy, y como lo podemos escuchar una vez más en “Birthday”, es que Disclosure ha salido de su zona de confort para experimentar con nuevos sonidos que le tiran un poco más al pop con la ayuda de raperos y en algunas canciones con sonidos nativos africanos y brasileños.

“Birthday”

El nuevo sencillo de Disclosure se trata de jugar con la idea de llamar a un ex en su cumpleaños para ver cómo les ha ido. Kehlani lo expone muy bien durante su verso: “Creo que ha sido bueno para nosotros mantenernos despiertos fuera del camino. Pero no está de más ver a un ex, no flexionar. Pero para calmar el dolor, poner a prueba la madurez”.

“Birthday” es una melodía realmente dulce e inteligente completamente envuelta en un pop apacible sobre querer inocentemente una actualización de alguien que solía ser una parte importante de tu vida.

También puedes leer: DISCLOSURE PRESENTA SU NUEVO SENCILLO “DOUHA (MALI MALI)” CON UN ESPECTACULAR VIDEO

En el comunicado de presa sobre la canción, Disclosure reveló que “Birthday” es la más antigua del álbum, y que se unió cuando Howard Lawrence y Syd de Disclosure se encontraron luchando con la decisión de regresar con sus respectivas exnovias. “Syd y yo estábamos pasando por algo similar en ese momento”, dijo. “¿Tratar de averiguar si fue buena idea llamar a tu ex para saludar o es demasiado incómodo o cruel hacerlo de la nada?”.

‘Energy’

La canción es el cuarto sencillo que Disclosure ha compartido de su muy esperado tercer LP, que sale el viernes 28 de agosto. Sigue a “Douha (Mali Mali)” del mes pasado, “My High” de junio, una colaboración con los raperos slowthai y Aminé, y la canción principal que compartieron en mayo. Energy también va a ver invitados muy interesantes como el rapero emergente californiano Channel Tres, Mick Jenkins y Common.

También puedes leer: DISCLOSURE DESCARGA ENERGÍA EN SU NUEVO SENCILLO “MY HIGH” CON SLOWTHAI Y AMINÉ

Hablando sobre lo que nos espera, y que han mostrado en todos sus sencillos, Disclosure dijo que “lo que decidió qué canciones entraron (al disco) y qué canciones no fue esa palabra: energía. Las escribimos muy rápido. Por eso tuvimos que escribir tantas canciones porque esas no aparecen todos los días. O todas las semanas. O todos los meses”. Disfruten aquí uno de estos chispazos de inspiración: