Disclosure descarga energía en su nuevo sencillo “My High” con Slowthai y Aminé

A finales de mayo nos pusimos a bailar con la noticia del lanzamiento de Energy, el primer disco de larga duración en cinco años de Disclosure. Ahora se repite la dosis con la entrega de su segundo sencillo “My High” presentando a los raperos Slowthai y Aminé.

ENERGY llegará este 28 de agosto como el seguimiento de Caracal y se convertirá en su tercer LP. Lo que hace interesante a este disco, justo como lo podemos ver en “My High” con Slowthai y Aminé, es que esta nueva entrega ve a los hermanos Lawrence colaborar con raperos por primera vez en su carrera.

“Siempre quisimos trabajar con raperos, simplemente no conocíamos a ninguno y no teníamos medios para contactarlos… no hay muchos raperos en Reigate (su ciudad natal en Inglaterra)”, dijo Disclosure en un comunicado.

El video de “My High” fue grabado en México y en Los Ángeles antes de la cuarentena causada por el famoso coronavirus. El video encuentra a un hombre herido en una camilla de hospital siendo arrastrado por las calles de la cuidad. Tanto Slowthai como Aminé protagonizan el video.

Sobre la canción, el duo de electrónica dijo: “Escribir ‘My High’ con Amine fue muy divertido, es gracioso y bien podría ser un comediante. Escribe tan rápido y es increíble verlo. Él trajo tanta energía a esta melodía ya tan enérgica que cuando llegamos a casa en Londres en enero, solo había un chico capaz de igualarlo… Slowthai”.

Energy también verá contribuciones de invitados de actos interesantes como el rapero emergente californiano Channel Tres, Common, Mick Jenkins. Hablando de su próximo álbum, Disclosure también dijo: “Lo que decidió qué canciones entraron (al disco) y qué canciones no fue esa palabra: energía. Cada canción fue escrita muy rápido. Por eso tuvimos que escribir tantas canciones porque esas no aparecen todos los días. O todas las semanas. O todos los meses”.

Energy será el primer proyecto de Disclosure desde su EP Ecstasy lanzado en febrero pasado. Ahí los hermanos Lawrence exploraron el mundo del sampleo. Los británicos lanzaron “Ecstasy”, “Tondo” y “Expressing What Matters”, tres canciones en serie que presentaron sampleos de canciones clásicas como “Tondoho Mba” del artista camerunés Eko Roosevelt y “Lowdown” de Boz Scaggs. Ahora toca escuchar “My High” y sentir la energía de Disclosure: