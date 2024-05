Lo que necesitas saber: Llegó el refresh musical de cada 8 días con los mejores discos y canciones de la semana.

Se nos va una semana más, pero los recientes días también nos dejaron mucha música genial. Así que aquí les traemos el compilado con los discos y canciones de la semana.

Para la entrega de hoy, tenemos el regreso de Foster The People, James Blake, Chris Cohen, Nick Cave & The Bad Seeds, Mabe Fratti y más. Reproduce la playlist y checa más abajo los detalles.

Primero, las canciones de la semana

“Lost In Space” – Foster The People

Siete años debieron pasar para que Foster The People se animara a sacar un nuevo disco de larga duración. El material lleva de título Paradise State Of Mind y –anótenle– llegará el 16 de agosto.

El primer adelanto llegó con esta canción llamada “Lost In Space”, que trae toda la onda retro con una composición totalmente funky-disco-psicodélica. Mark Foster dijo en un comunicado que el nuevo disco seguirá esa línea, inspirándose en artistas como Nile Rodgers y Chic, Tom Tom Club y Giorgio Moroder. Ufff.

“Thrown Around” – James Blake

James Blake se encuentra en una etapa de transición en su carrera. Luego de su más reciente disco del 2023, ahora está volviendo a ser un artista independiente… y su primer lanzamiento en este nuevo capítulo es “Thrown Around”.

La nueva canción se inspira en artistas británicos de música electrónica que Blake creció escuchando, y se nota la influencia, por ejemplo, de Underworld en la producción. Mientras que la letra habla sobre cómo el hecho de dedicar tanto tiempo a nuestros empleos nos ha hecho individualistas y solitarios al mismo tiempo. Te-ma-zo.

“Sunever” – Chris Cohen

Paint a Room, el nuevo disco de Chris Cohen, llegará el 12 de julio. Y para agregarse a la lista de canciones de la semana, el compositor nos trae la emotiva e inspiradora “Sunever” repleta de suave indie folk psicodélico.

Cohen escribió este tema dedicado a un sobrino suyo. La letra toca el tema de crecer en medio de inseguridades, pero el mensaje final es alentador: “encontrarás un camino”.

“She’s Gone, Dance On” – Disclosure

Disclosure lanzó apenas el año pasado el disco Alchemy, pero se hicieron un espacio para armar esta nueva canción que, de acuerdo a lo contado, tardó un poco más de lo debido en salir.

El asunto fue que los hermanos Lawrence intentaron perfeccionar el sample de “Dance On” de Ennio Morricone. Y bueno, el resultado es un tema hecho totalmente para bailar y pinta para ser uno de los tracks esenciales del verano.

“Frogs” – Nick Cave and the Bad Seeds

Llegó el segundo sencillo de Wild God, el nuevo disco de Nick Cave and the Bad Seeds que llegará a nuestras vidas el próximo 30 de agosto. Y la mera verdad, ya nos urge poder escucharlo.

Si el disco tiene el mismo nivel que “Frogs”, nos espera uno de los mejores discos del año. El propio Nick Cave dijo sobre esta canción: “La pura exuberancia de una canción como este simplemente pone una maldita sonrisa en mi rostro”. Oh sí, Nick… también estamos emocionados.

“Viva tú” – Manu Chao

Una de las canciones de la semana que dio más de que hablar fue “Viva tú” de Manu Chao porque, bueno, está más que cantado que tendremos nuevo disco del artista francoespañol en este 2024. Nomás falta que diga el título y cuándo llega.

Si no la escucharon, aquí les dejamos el video oficial de esta rumba que Manu compuso inspirándose en la vida cotidiana y en el cariño por su comunidad.

“Always Forever” – Romy

Romy estrenó esta canción en vivo en el AXE Ceremonia 2024 en la Ciudad de México, y luego la tocó en otras presentaciones. Pero fue hasta esta semana que la lanzó oficialmente.

“Always Forever” es un sencillo aislado, pero mantiene la línea del disco Mid Air que Madley-Croft sacó el año pasado. Producida por Fred Again, la rola mantiene la composición techno inspiradora, optimista y romántica.

Y viene acompañada por un genial video dirigido por Charlotte Wells, también directora de Aftersun.

“Enfrente” – Mabe Fratti

Hipnótica, atmosférica, cautivadora, melancólica… realmente, nos quedamos cortos con los adjetivos para la nueva canción de Mabe Fratti, en la que la que cello característico de su trabajo se combina perfectamente con estilos como el trip-hop y el drum and bass.

Si alguna vez han sentido que el amor se les escapa de alguna forma, esta canción es para ustedes. Y agárrense que el nuevo disco de Mabe, Sentir que no sabes, llegará el 28 de junio que viene.

“So Lo” – Pond

Pond es una fuerza de la neo-psicodelia, se sabe. Y en su próximo disco, Stung! que sale el 21 de junio, seguirá esa línea… solo que sus recientes sencillos nos dejan ver un componente retro importante.

Los primeros sencillos venían cargados con vibras de hard rock y glam rock de los 70, y en esta nueva canción llamada “So Lo”, que ellos describen como “terriblemente sombría y realmente tonta“, se siente una energía funk de corte new-wave increíble. Un poco como el David Bowie de la era “Let’s Dance”.

“Death & Romance” – Magdalena Bay

Tras su disco debut del 2021 (que llegó luego de muchos EP’s), Magdalena Bay nos dejó picados rumbo a una nueva etapa en su carrera. Y bueno, esta abre con la genial “Death & Romance”, una de nuestras favoritas entre las canciones de la semana.

Los arreglos de piano y sintetizadores, de lujo. Y el ritmo de la canción, liderada por esa batería medio funky y jazzera, es para no cansarse nunca de moverse. Mica Tenenbaum y Matthew Lewin no han anunciado disco oficialmente, pero esta canción definitivamente nos tiene con la atención en ellos para lo que sea que tengan planeado.

Discos de la semana

‘Chaos Angel’ – Maya Hawke

Por fin llegó el tercer disco de Maya Hawke. En Chaos Angel, la cantante y actriz nos toca temas como los trastornos, revelaciones, debilidades y promesas rotas, mientras reflexiona sobre cómo cambiamos a medida que envejecemos, ya sea repitiendo errores o encontrando el camino ideal.

“El mensaje que me llevé fue probablemente muchísimo autoperdón. Ya sabes, perdonarte a ti mismo por los errores que has cometido y permitirte seguir adelante… Realmente de este disco me llevó el perdón y la posibilidad de ser mejor persona, creo que con eso me quedo“, nos dijo Maya en una entrevista que les dejamos aquí.

‘Submarine’ – The Marías

El segundo disco de The Marías, titulado simplemente Submarine, es el trabajo que continúa su discografía después del inmenso Cinema de 2021. Lo más polémico e intrigante del álbum, es la separación de María Zardoya y Josh Conway, líderes de la banda. ¿Seguirá la dinámica intacta? ¿Habrán matices inesperados por el rompimiento?

En la producción repite Conway, por lo que el sonido de la banda se mantiene en los mismos parámetros, bastante cuidado y con las capas de la voz de María como uno de los elementos persistentes en la banda, junto a pianos fantasiosos, y hasta saxofón. Aquí nuestra reseña de 4 estrellas sobre 5 del disco.

‘>>>>‘ – Beak

El lanzamiento sorpresa de la semana lo trajo Beak, quienes rompieron una ausencia de 5 años para traernos este material titulado >>>>. Pero, ¿por qué decidieron lanzarlo de la nada sin promoción o sencillos previos?

Según describe la banda, se pensó que las canciones y el álbum como tal funcionaran de manera que la gente pudiera reflexionar en cada una; que pudiera ser un disco que se disfrutara completo. Por ello, no quisieron darle peso a un sencillo o algo parecido.

Para agregarle un detalle emotivo, la portada incluye la foto de un perrito llamado Alfie, quien le pertenecía a Geoff y que además recibe un homenaje en la canción “Strawberry Line”.

‘Natsukashii’ – Juanpalitoschinos

Esta es una de las propuestas más geniales que hemos visto salir de México recientemente. Juanpalitoschinos, conformados por Friné Alejo y Joan Page, empezaron a hacer música juntos en el 2019 y aunque se atravesó la pandemia, fue en ese momento en que lanzaron una rola que se hizo viral.

Desde el primer momento, llamó la atención el estilo retro que más allá de la influencia disco y synthpop, rescataba la esencia del city-pop japonés de antaño. Y bueno, tras varios sencillos y presentaciones que incluso los ha llevado al South By Southwest, llegó este disco debut titulado Natsukashii.

Desde ya, lo podemos ir considerando como uno de los mejores discos lanzados en México en este 2024.

‘The Dream Of Delphi’ – Bat For Lashes

Natasha Khan, mejor conocida como Bat for Lashes, lanza hoy The Dream of Delphi, su sexto álbum de estudio en un lapso de 16 años de carrera. Para este nuevo disco, Natasha tomó inspiración del periodo pandémico, el encierro, y cuidar a su hija Delphi en ese periodo.

En cuanto al sonido, Bat for Lashes regresa a lo directo y que tiende de nuevo hacia lo psicodélico, explorando en la lírica del disco temas de maternidad, crecimiento personal, y el rol que el universo tiene diseñado para ella.

Checa la reseña de 4 estrellas y media sobre 5 aquí.

