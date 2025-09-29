Lo que necesitas saber: Doja Cat cuenta con cinco discos de estudio; el más reciente, 'Vie', lanzado este 2025.

Doja Cat, una de las raperas que más pasiones levanta actualmente, está a meses de pisar suelo mexicano. Y lo hará como parte de su “Ma Vie World Tour”, con el cual visitará otras partes de Latinoamérica.

Doja Cat / Foto: Pop Base (Twitter)

Toda la información del show de Doja Cat en México

De acuerdo con OCESA, Doja Cat se presentará el próximo y no tan lejano 18 de febrero. La intérprete de temazos como “Agora Hills”, Candy, “Wine Ponb You” y “Your Right” complacerá a sus fans en el Palacio de los Deportes.

La preventa de los boletos para el show único de Doja Cat en México iniciará el próximo 8 de octubre.

Doja Cat en México / Foto: OCESA

Claro, ya se la saben: esa fecha será preventa… para los que no cuentan con cierra tarjeta de cierto banco, la compra del boleto se podrá hacer un día después, el 9 de octubre.

Doja Cat ofrecerá shows en varios países del continente

Este 2025 Doja Cat lo tiene bastante movido en cuanto a show. Y así pinta el 2026, cuando inicia con el “Ma Vie World Tour” el 5 de febrero, en São Paulo, Brasil.

Doja Cat en los Oscar 2025 / Foto: Getty images

Además de México y Brasil, la rapea y compositora se presentará en Argentina, Chile, Colombia, y Perú. Luego de Latinoamérica, agarrará para Europa, para ofrecer shows en Portugal, Francia, Países Bajos, Alemania, etcétera. Es decir, lo que se verá en el Palacio de los Deportes será un show de calibre internacional.

Amala Ratna Zandile Dlamini, más conocida como Doja Cat, cuenta con cinco álbumes de estudio. El más reciente, Vie, el cual ha sido definido por la crítica como “la oda infantil de Doja Cat de los 90 a la música de los 80”.