¡Histórico! Dr. Dre invitará a dos raperos sordos al show de medio tiempo del Super Bowl

El show de medio tiempo del Super Bowl no solo será un espacio para ver a una tremenda camada de artistas legendarios compartir el escenario, sino que también lo será para dar espacio a la inclusión. Recientemente, se dio a conocer que el combo liderado por Dr. Dre presentará también a dos raperos con discapacidad auditiva.

Los invitados son Sean Forbes y Warren “WaWa” Snipe, quienes tendrán una aparición especial en la actuación del Halftime Show junto al ya mencionado Dre, Eminem, Snoop Dogg, Mary J. Blige y Kendrick Lamar. Este momento sin duda será histórico pues es la primera vez que artistas sordos compartirán la tarima de la icónica presentación en el juego más importante de la NFL.

Dos raperos con discapacidad auditiva se presentarán en el show de medio tiempo

La cuenta regresiva rumbo al show de medio tiempo del Super Bowl va en marcha, pero eso no quiere decir que no haya espacio para una que otra sorpresa. Como mencionamos, la gran noticia viene de la mano de dos artistas que se incorporan a los cinco gigantes previamente anunciados… solo que este par de incorporaciones tienen algo más en común entre ellos mismos.

Sean Forbes y Warren Snipe son dos raperos con discapacidad auditiva y oficialmente, formarán parte del Halftime Show del próximo 13 de febrero en el juego que protagonizarán los Cincinnati Bengals y Los Ángeles Rams. Desde luego, además del importante tema inclusivo en ello, esto será un momento para la historia pues en más de 50 años de espectáculo, será la primera ocasión que artistas de la comunidad sorda tengan presencia en la presentación.

“Las puertas de la accesibilidad se abren de par en par con algo como esto”, dijo Forbes, oriundo de Detroit, al periódico Detroit Free Press. “Mi objetivo es salir, mostrar lo que podemos hacer y divertirnos. Y quiero abrir la puerta a otros artistas sordos”, agregó Sean en sus declaraciones al medio antes citado.

La incorporación de Forbes y Snipe al Halftime Show se dio como parte de una solicitud de la Asociación Nacional de Sordos de Estados Unidos. Sin duda, debemos remarcarlo, será un momento para el recuerdo, la historia y más.

¿Quiénes son Sean Forbes y Warren Snipe?

El show del medio tiempo del Super Bowl será totalmente especial para Sean Forbes. El oriundo de Detroit está por cumplir 40 años ya cuenta con cierto renombre en la industria musical pues además de su trabajo artístico, ha dedicado parte de sus esfuerzo a apoyar a la comunidad sorda.

Forbes, que acompañará las apariciones de Eminem y Snoop Dogg, lanzó en 2012 un disco llamado Perfect Imperfection, además de que recurrentemente lanza videos musicales donde se le ve rapeando e interpretando en lenguaje de señas. Entre otras cosas, se le conoce también por ser cofundador de D-PAN (Deaf Proffesional Arts Network), una organización sin fines de lucro dedicada a ayudar a las personas con discapacidades auditivas para que la música les sea accesible.

Además, el Halftime Show verá a Sean compartir escenario con el ya mencionado Eminem, su colega artístico de la misma ciudad. De acuerdo con Detroit Free Press, ambos raperos ya se conocían pues alguna vez en 2005, Forbes le pudo mostrar a Em una enérgica versión en lenguaje de señas de “Lose Yourself”.

Por otro lado, Warren Snipe ya es un viejo conocido de la NFL. En el 2021, el llamado “WaWa” se presentó en el Super Bowl como parte de la interpretación del himno nacional estadounidense junto a Elizabeth Sullivan y Eric Church. Además de ello, él es recordado por difundir el concepto del ‘dip-hop’, que él mismo define como hip-hop para sordos.

Hace algunos años, Warren lanzó el disco Deaf, So What! que recibió muy buenas críticas por la intensa interpretación del rapero, quien también presenta sus videos musicales en lenguaje de señas. A continuación, les mostramos clip suyo. De nuevo, este es un gran momento que no nos podemos perder en el próximo show de medio tiempo del Super Bowl.