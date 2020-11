¡Ándale! Drake defiende a The Weeknd sobre la controversia de los Grammy

Vaya que la industria musical anda pasando por un momento bastante extraño. Y no lo decimos porque no tenemos conciertos o festivales en vivo, no, sino por toda la polémica que hay alrededor de los Grammy 2021 que aunque aún faltan meses para conocer a los ganadores, está dando de qué hablar gracias a The Weeknd, pues se quejó de que lo ningunearon y ahora se sumó a la conversación el mismísimo Drake.

Como recordarán, el pasado 24 de noviembre se dieron a conocer los nominados al máximo galardón de la música en Estados Unidos. Pero más allá de llevarnos un par de sorpresas con bandas y artistas que no creíamos que estarían en las listas, el cantante canadiense se quejó –quizá con justa razón– porque su nombre no apareció en ninguna de las categorías, considerando que este año la rompió con su disco After Hours y el hitazo “Blinding Lights”.

Drake defiende a The Weeknd

Es por eso que The Weeknd decidió quejarse de los Grammy en redes sociales, y calificó todo esto como un acto de corrupción por parte de la Academia de la Grabación, además que supuestamente tenía preparada una presentación para la ceremonia. Por supuesto que la organización no se callada, el presidente interino Harvey Mason Jr. dijo que entendía el dolor del artista por haber sido excluido de las categorías.

Desde entonces, muchos fans y músicos han hablado al respecto y en esta ocasión, Drake salió en defensa de su compatriota ante toda esta situación. De acuerdo con Billboard, el rapero escribió sobre el tema en Instagram y se les fue a la yugular: “Creo que deberíamos dejar de sorprendernos cada año por la desconexión entre la música impactante y estos premios, y aceptar que lo que una vez fue la forma más alta de reconocimiento ya no puede importar a los artistas que existen ahora y a los que vendrán después”.

¿Crear otra entrega de premios?

El cantante de “Hotline Bling” continuó mencionando que todas estas ceremonias de premiación –y en específico los Grammy– son como “un pariente al que esperas arreglar pero que no puede cambiar su forma de actuar”. Además dejó muy claro que Abel Tesfaye era uno de sus gallos para la próxima entrega: “El otro día dije que The Weeknd era un nominado seguro para el álbum o la canción del año junto con otras innumerables suposiciones razonables y nunca va por ahí”.

Ya para terminar, Drake llamó a todas las personas involucradas dentro de la industria musical a crear un cambio e insinuó que era una buena oportunidad para… ¿iniciar otra entrega de premios? “Es un gran momento para que alguien empiece algo nuevo que podamos construir con el tiempo y transmitir a las generaciones venideras”, comentó el también productor. Al parecer, aún no podemos darle carpetazo al tema de The Weeknd.