El 2020 se encuentra a la vuelta de la esquina y desde ahorita el horizonte de lo que nos espera musicalmente se ve bastante bien. Por mencionar algunos, tendremos un nuevo disco de: Ozzy Osbourne, Green Day, Tame Impala, The 1975 y Weezer. Afortunadamente, los amantes del hip hop/R&B también tienen algo por lo que estar emocionados. Drake acaba de confirmar que lanzará un nuevo disco en el 2020.

En una entrevista en el podcast Rap Radar de Elliott Wilson y Brian “B.Dot” Miller, a través de Tidal, el rapero canadiense abordó un poco sobre su nuevo álbum. También aprovechó la oportunidad para hablar sobre su enemistad con Pusha T y de ser abucheado en el Camp Flog Gnaw.

Hablando de su nuevo disco, Drake ofreció una idea de su proceso actual de creación de música mientras continúa preparando el seguimiento de su álbum de 2018, Scorpion, que según él llegará en 2020. Si bien el músico no ofreció ningún detalle específico, dijo que se estaba tomando su tiempo con el proyecto, y que darse ese tipo de espacio estaba teniendo un impacto positivo en la composición de sus rolas.

“Pasaré como tres semanas entre hacer canciones, solo porque estoy disfrutando de la vida”, dijo. “Me gusta vivir, salir con la gente. Invertir en conexiones personales. Y eso solo está mejorando mi música”.

En cuanto a la disputa que tiene con Pusha T, Drake no fue contagiado por el espíritu navideño y dijo que no le interesaba en lo absoluto arreglar sus problemas con él, después de que afirmara en una canción que Drake tenía un hijo que aún no había hecho público. “No deseo arreglar nada con esa persona”, dijo.

“Duermo bien por la noche sabiendo que no me excluyeron… Fue, ya sabes, él le dijo al mundo que el artista más grande en ese momento tiene un hijo del que no ha hablado. Sabía que, para mí, todo había terminado en ese momento. Ya ni siquiera se trataba de una batalla de rap”.

En otra parte de la entrevista, Drake habló sobre un incidente reciente en el que fue anunciado como el invitado sorpresa en festival de Tyler, the Creator Camp Flog Gnaw, en el que fue abucheado por una multitud que esperaba a Frank Ocean. Drake dijo que podía sentir que la multitud no estaba de su lado desde el backstage y que bromeó con alguien en ese momento: “¿Cuánto tiempo crees que les tomará abuchearme fuera del escenario?”.

Drake continuó: “Estaba un poco confundido. Estaba como sentado allí, diciendo: “Ustedes saben que Frank no está aquí, ¿verdad? Es mejor que superen eso… vamos a rockear, soy el tipo, soy el reemplazo. Tengo un par de canciones si quieres escucharlas”. Aquí les dejamos la entrevista completa para que se den con todo: