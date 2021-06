¿Por qué Drims quedó fuera del festival Pa’l Norte 2021?

Una de las noticias más emocionantes de este mes –y quizá de lo que va del año– para los amantes de la música en México es el regreso del Pa’l Norte este 2021. Luego de presentarnos una edición virtual y tras varios rumores, el festival de Monterrey volverá a nuestras vidas el fin de semana del 12 y 13 de noviembre, donde tendremos chance de ver a grandes bandas nacionales e internacionales y armar la fiestota en el Parque Fundidora.

El pasado 28 de junio y tras mucha anticipación, por fin conocimos al lineup completo del festival, y vaya que nos llevamos una sorpresa. Entre los nombres que destacan están Foo Fighters, Tame Impala, The Kooks, The Whitest Boy Alive, Claptone, Chet Faker, Mon Laferte y Alejandro Fernández (ACÁ pueden checar el cartel completo. Pero además de la felicidad de muchos por este anuncio, hubo por ahí un caso que sonó fuerte en redes sociales.

Drims queda fuera de Pa’l Norte 2021

Resulta que dentro de los artistas confirmados para Pa’l Norte 2021 estaba la banda regiomontana, Drims. Sin embargo, a través de Twitter y Facebook algunos usuarios estaban pidiendo en los comentarios que quitaran del cartel a este grupo, debido a que el vocalista, Alex Alanís, está enfrentando varias acusaciones relacionadas con temas severos como acoso sexual y difundir presunto material pornográfico en el que aparecen menores de edad.

Pero la situación no solo se quedó en simples reclamos en redes sociales. De hecho muchos se organizaron y abrieron una petición formal en Change.org para juntar firmas y así presionar para que los dejaran fuera de esta edición. Finalmente y un día después de todo esto, los organizadores hicieron caso a todos estos comentarios y en sus historias de Instagram confirmaron que quedaba cancelada la presentación del grupo en el festival.

“Tecate Pa’l Norte están en contra de toda conducta irrespetuosa. Por las acusaciones en contra de Drims, hemos decidido separarlos de la edición 2021. Deseamos que esta situación se resuelva de mejor manera”.

No es la primera vez que los miembros de la banda se ven involucrados en esto

En julio de 2020, Drims anunció que su entonces baterista, David Salinas, ya no formaba parte de la banda. En el comunicado con el que hicieron oficial este anuncio, declararon lo siguiente: “Como banda y como personas, en ningún momento justificamos ni encubrimos acción alguna que violente o agreda a alguien, ya que no es el mensaje que hemos intentado transmitir con nuestra música… Somos la generación que está llamada a hacer las cosas diferente”.

Luego de que confirmaran que David Salinas salía del grupo definitivamente, varias usuarias aprovecharon para hacer más denuncias en redes sociales en su contra. Aunque además de él, en los comentarios mencionaron al productor de la banda, Davyd Sánchez, y Luis Orozco, miembro de su equipo creativo, quienes de acuerdo con sus testimonios, también tuvieron conductas inapropiadas en contra de algunas chicas.

Las acusaciones del vocalista de Drims

El pasado 12 de marzo, una chica llamada Camila Quintero denunció al vocalista de Drims, Alex Alanís, a través de su cuenta de Instagram. De acuerdo con su testimonio, ella y su exnovio grabaron un video íntimo en 2018 el cual solamente tenían ambos, y luego de investigar se dieron cuenta de que el cantante de la banda regiomontana lo tenía y sin su consentimiento, e incluso lo llegó a difundir con varias personas.

“En ese momento yo pensaba que no tenía nada qué hacer, que no podía hacer nada. Me daba miedo hacer un escándalo de todo eso, cuando sabía que la gente no me iba a creer por el posicionamiento en el que estaba Alex”, contó Camila. Sin embargo, también mencionó que “el vocalista “no es una buena persona, no es un aliado femenista. Alex Alanís ha agredido, manipulado emocionalmente, violentado y abusado sexualmente de varias mujeres”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Cam (@betadeorion)

Al parecer, hay más chicas que pasaron por situaciones similares

Por si esto no fuera suficiente, Camila Quintero declaró que conoció el caso de una chica que fue abusada sexualmente por Alex Alanís. Según el testimonio de esta joven, conoció al vocalista de Drims en un evento y después la invitó a una fiesta donde había alcohol y drogas. Pero llegó un punto en el que ella no sabía lo que estaba pasando y él aprovechó para llevarla a un motel mientras la tocaba en el camino.

Dentro de las capturas de pantalla que mostró a la hora de contar su historia, se puede ver que Alanís presuntamente sabía de todo lo que había pasado con el exbaterista y aún así no dijo nada. Ya para terminar, Camila dejó toda la evidencia en sus historias de Instagram y concluyó diciendo: “Me cansé de temerte, no te temo, Alex Alanís. Ya no somos tus víctimas, hay más chavas que sufrieron por tu culpa y están dispuestas a hablar”.