En estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo, la música es uno de los motores que están ayudando a salir adelante. Con tantas noticias que leemos a diario sobre el coronavirus, muchos están encontrando en las canciones un refugio para distraernos de todo lo que está pasando. Y qué mejor manera de hacerlo que con un disco totalmente nuevo, pues Dua Lipa acaba de lanzar Future Nostaliga y por supuesto que hay que hablar de él.

Desde que la cantante británica anunció que lanzaría su segundo álbum de estudio, el hype se elevó por los cielos, pues en los últimos años se dedicó a colaborar con músicos como Diplo, Calvin Harris o Mark Ronson y ya había pasado un buen rato desde que estrenó su álbum debut que traía rolones como “New Rules” o “Be The One”, así que todos sus fans sinceramente esperaban que regresara más fuerte que nunca y al parecer lo está consiguiendo con Future Nostalgia.

Como carta de presentación Dua Lipa estrenó algunos sencillos como “Don’t Start Now”, “Physical” y “Break My Heat”, canciones que nos hicieron ver perfectamente lo que quería hacer la estrella pop, pues estaba tomando esos sonidos bailables de los 70 y 80 como el funk o el disco y los fusionó con ritmos modernos para recordarnos que la música y los géneros no pasan de moda sino que se renuevan para después volverlos a presentar a toda una nueva audiencia.

Aunque la idea no se muestra tan innovadora, porque ya lo hemos visto con otros artistas como Daft Punk con el Random Access Memories, acá Dua Lipa logra darle su sello personal. Quizá el mayor mérito de la cantante es entregar un disco pop con un sonido impecable que invita a sacar nuestros mejores pasos en estos momentos complejos que el mundo está viviendo, a pesar de que el plan inicial era esperar unos cuantos días más para que el público pudiera escucharlo.

Así como le ha pasado a otros artistas que estaban a punto de estrenar un disco esperado, Dua Lipa no se salvó de que algunos vivos en internet filtraran completito su nuevo álbum, haciendo que algunos desesperados se lo echaran antes de tiempo. Más tarde en un Instagram Live que armó con todos sus fans (con los ojos llorosos y la voz entre cortada) dijo que adelantaría el lanzamiento del álbum para que pudieran distraerse en este momento y vaya que lo está logrando.

Si quieren aventárselo completito pueden escuchar a continuación:

Por supuesto que el bendito internet reaccionó ante el lanzamiento de Dua Lipa, pues desde ayer comenzar a comentar sobre las rolas que vienen en el disco y por ahí hubo uno que otro que se adelantó y encontró parecido a “Levitating” de la cantante británica con “Don Diablo” de Miguel Bosé, jiar jiar jiar, aunque la verdad es que en algunas partes si suenan muy similares.

Pero más allá de esa coincidencia, en la madrugada un montón de fans reventaron las plataformas de streaming para escuchar lo nuevo de la cantante, la gran mayoría coincidiendo en que Dua Lipa había sacado uno de los mejores álbumes del año y por ende salvando este 2020 después de todo lo que está pasando con el coronavirus. ¿Será que la cura es bailar como si no hubiera un mañana?

conclusión del disco: es el mejor disco de pop que he escuchado desde hace mucho tiempo y merece muchísimo reconocimiento y en fin Dua Lipa reina del pop me da igual lo que me digáis #FutureNostalgia pic.twitter.com/agRdYHGVH0

acabo de escuchar el disco de dua lipa and she did that #FutureNostalgia pic.twitter.com/w6TUWr1iEM

