¡La fiesta sigue! Dua Lipa lanzó el remix de “Levitating” con Madonna y Missy Elliott

Dua Lipa nos puso a bailar en pijama con el lanzamiento de su segundo álbum de estudio Future Nostalgia. Esta bomba presentó grandes rolas como “Don’t Start Now”, “Physical” y “Levitating” que se colocaron con facilidad en las listas de popularidad. De esta última, hoy tenemos un tremendo remix para que siga la fiesta de la mano de Madonna y Missy Elliott.

A finales de este mes, la estrella del pop lanzará un nuevo álbum de remixes llamado Club Future Nostalgia, que llevará el LP original más a la rotación de la vida nocturna que promete subir el tempo y hacernos extrañar aún más los antros.

Para adelantar este próximo proyecto, Dua Lipa está compartiendo una reelaboración de “Levitating”, y presenta a algunas personas que prácticamente crecieron en la pista de baile: Madonna, Missy Elliott y The Blessed Madonna, la productora de house/techno anteriormente conocida como The Black Madonna.

“Madonna ha sido una artista a la que he escuchado toda mi vida”, le dijo Lipa a Zane Lowe en una entrevista para Apple Music. “Su trayectoria profesional también ha sido algo tan inspirador y el impulso que ha mantenido y la forma en que ha crecido con su música”.

Dua Lipa agregó que Missy Elliott estaba inmediatamente a bordo del remix y se “inspiró” en la pista de baile. “Hablé por teléfono con ella y tuvimos una pequeña charla y ella realmente solo hace cosas en las que realmente cree, así que sentí que fue un cumplido tan grande para mí. Para ella, estar tan inspirada por el remix y el pista, y querer ser parte de ella y ser parte de este mixtape“.

Lipa anunció el álbum a principios de este mes, señalando que Madonna y Missy Elliott no fueron las únicas invitadas especiales. Gwen Stefani ha sido confirmada para una versión remezclada de Mark Ronson de “Physical”, quienes Lipa acaba de entrevistar mientras presentaba como invitado a Jimmy Kimmel Live.

Club Future Nostalgia: The Album sale oficialmente el 28 de agosto. En los últimos meses, Lipa también se ha mantenido ocupada proporcionando “UN DÍA (ONE DAY)” de J Balvin y coescribiendo el reciente sencillo benéfico de Sia “Saved My Life”. Escuchen aquí el nuevo remix de la estrella del pop.