Dua Lipa, Laura Marling y Georgia encabezan los nominados al Mercury Prize 2020

La industria musical se encuentra en un momento complejo por la pandemia del coronavirus. Conciertos y festivales se han pospuesto o cancelado, y varios artistas decidieron retrasar el lanzamiento de discos mientras la situación cambia. Pero por fortuna, muchos otros se aventaron a estrenar sus discos a pesar de todo, y parece que su esfuerzo será reconocido pues los Mercury Prize anunciaron su lista de nominados.

Como cada año, un enorme séquito de críticos y profesionales de la industria eligieron a los que ellos consideran los mejores discos británicos que se han lanzado en los últimos meses. Para este prestigioso premio, únicamente consideraron los álbumes que se estrenaron del 20 de julio de 2019 al 17 de julio de este año, y vaya que tuvieron la cosa complicada pues seguro no fue fácil elegir solamente 12.

También puedes leer: ¡SE ARMA EL CROSSOVER! GUITARRISTA DE THE MACCABEES SE UNE A FOALS PARA LOS MERCURY PRIZE

En el 2020 apuestan con todo por las promesas de la música

Durante todo ese tiempo, grandes bandas y artistas se han llevado a sus casas el Mercury Prize, como Pulp, Primal Scream, Suede, Portishead, PJ Harvey, Franz Ferdinand, Arctic Monkeys, Klaxons, Elbow, The xx, James Blake, Alt-J y más. Pero este 2020 llama la atención que esta año en la lista de nominados aparecen muchas jóvenes promesas de la música y sobre todo, la gran mayoría de ellas son mujeres.

De acuerdo con Pitchfork, la ceremonia para entregar este premio tan especial se llevará a cabo el próximo 10 de septiembre en el Hammersmith Apollo de Londres pero claro, todo dependerá de la situación de la pandemia en la capital británica y de las medidas que el gobierno tome para ese entonces. Pero mejor no les contamos más, estos son los 12 nominados al Mercury Prize 2020:

Porridge Radio – Every Bad

Dua Lipa – Future Nostalgia

Laura Marling – Song for Our Daughter

Sports Team – Deep Down Happy

Kano – Hoodies All Summer

Anna Meredith – FIBS

Georgia – Seeking Thrills

Lanterns on the Lake – Spook the Herd

Moses Boyd – Dark Matter

Charli XCX – how i’m feeling now

Stormzy – Heavy Is the Head

Michael Kiwanuka – Kiwanuka

Hay de todo en la lista del Mercury Prize 2020

Como verán, la lista es sumamente variada. En ella podemos ver a artistas que sin duda la están rompiendo a nivel mundial, como Dua Lipa con su más reciente álbum, Stormzy y su rap mezclado con R&B o Charli XCX que compuso un disco nuevo durante la pandemia. Por ahí aparecen también viejos conocidos del Mercury Prize como Laura Marling y Michael Kiwanuka, quienes reciben su cuarta y tercera nominación respectivamente.

Pero lo más emocionante de todo es que aparecen músicos que llevan algunos años en la industria y que ya prometen muchas cosas, como Georgia, Sports Team, Kano, Anna Meredith, Moses Boyd y más. Sin duda, los que elijan al ganador tendrán que hacer una buena chamba, pues la cosa se ve color hormiga. ¿Ustedes quién creen que se llevará el Mercury Prize a su casa?