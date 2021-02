Dua Lipa comparte “We’re Good”, la rola para que te des cuenta que tu relación ya no funciona

De a poco, más artistas se suman a los lanzamientos de 2021 y el turno ahora es de Dua Lipa. La exitosa etapa de su disco Future Nostalgia aún no termina, sigue rindiendo frutos con una edición especial y varias rolitas más para disfrutar -o en todo caso, sobrellevar- estas fechas de San Valentín.

La cantante británica recientemente compartió el video para “We’re Good”, una canción que le vendrá bien a aquellos y aquellas que la anden pasando complicado rumbo al 14 de febrero. Checa a continuación el clip y todo el detalle del tema.

“We’re Good”, el nuevo video de Dua Lipa

Ahhhh… el Día del Amor está prácticamente encima y si bien algunas personas se preparan para celebrar junto a sus parejas como dicta la fecha, otros más seguro andarán medio apachurrados en los temas del romance. Por ahí, no faltarán las relaciones que pues ya no dan para más.

Si este es tu caso (esperemos que no), entonces debes escuchar la nueva canción de Dua Lipa. “We’re Good” es un tema que habla precisamente sobre la aceptación de que todo ha terminado; de darse cuenta que el amor ya no es el mismo y que es necesario tomar caminos separados… pero terminando bien, sin rencores ni malos sentimientos.

En el video oficial, vemos a la cantante a bordo de un barco mientras interpreta la pista durante una cena de la alta sociedad. Todo luce ambientado a principios del siglo XX. Sin embargo, las cosas se ponen turbias y el navío se comienza a hundir. Ya hacia el final, la artista se encuentra en un bote salvavidas y nos damos cuenta que todo era una referencia al Titanic. Checa el video a continuación.

Ver en YouTube

Un disco edición deluxe

Como mencionamos, Dua Lipa disfrutó de un gran éxito a lo largo de 2020 gracias al lanzamiento de Future Nostalgia, su segundo álbum de estudio del que se desprendieron temazos como “Break My Heart”, “Don’t Start Now”, “Physical” y más.

Ahora, con la liberación de su nueva canción, la británica anuncia oficialmente el lanzamiento de The Moonlight Edition, una versión extendida del disco antes mencionado que incluye además otros tres temas inéditos: “If It Ain’t Me”, “That Kind Of Women” y “Not My Problem” junto con las recientes colaboraciones que hizo con Miley Cyrus, Angèle, J. Balvin y Bad Bunny.

Acá te dejamos el tracklist entero: