La dualidad del deseo y el amor en la era digital: Una entrevista con Bob Moses

Bob Moses es un dúo de música electrónica basado en Vancouver, Canadá. Por lo menos eso dice Wikipedia. Pero cualquiera que haya seguido la carrera de los canadienses sabe perfectamente que desde hace 8 años ellos están basados en todo el mundo. Desde el momento que lanzaron su EP debut Hands to Hold sólo el 2017 se ha salvado de ver nuevo material de la banda y de sus giras por todo el planeta.

Conformada por Tom Howie y Jimmy Vallance, Bob Moses se describe como una banda cuyo propósito es disfrutar. Disfrutar de su cumbre creativa, de su juventud y de la posibilidad de conocer diferentes culturas haciendo lo que más aman. También son una banda que se define por sus presentaciones en vivo. Ellos componen su música para ser tocada en vivo.

Vaya predicamento para los tiempos que vivimos y más aún con un nuevo proyecto entre manos. El dúo de electrónica ha estado trabajando en su nuevo EP llamado Desire. Conformado por seis canciones hechas para tocarse como un DJ Set, Bob Moses nos regala hoy su primer sencillo homónimo en colaboración con el productor ZHU y un concepto profundo que con seguridad te hará replantearte muchas cosas.

Tuvimos la oportunidad de hablar con los canadienses para que nos contaran un poco del momento por el que están pasando como banda, su nueva rola y del concepto de las relaciones en la era digital y los deseos que nos impulsan como humanos que tocan a lo largo de su proyecto.

“Nosotros ya estábamos planeando estar este año en un modo de hacer un disco. Somos muy afortunados porque tenemos amigos que acababan de lanzar un disco y se preparaban para salir de gira cuando pasó todo esto. Nosotros trabajamos en este material cuando estábamos de gira, y nos estábamos preparando para aterrizar un poco, relajarnos y empezar un momento creativo. Somos muy afortunados en ese sentido”.

“De igual manera íbamos a tener como 50 conciertos este año y todos se cancelaron. Pero 50 shows en un año es muy tranquilo para nosotros. Igual los queríamos hacer. Todo ha estado bien. Hemos usado esta oportunidad para calmarnos y hundirnos en nuestra creatividad. Es como ir al gimnasio, cuando lo haces mucho, todos los días, realmente te mentes a esa vibra y lo estamos disfrutando mucho. Esta es la primera vez que no hemos estado en un avión en años. Cuando apenas empezaba la cuarentena, pensé ‘Esta es la primera vez en ocho años que no me subo a un avión en seis semanas seguidas'”.