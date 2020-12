Ed Sheeran regresa tras un año de silencio con su nueva rola “Afterglow”

Se está terminando el caótico y atípico 2020, pero eso no significa que en lo que resta dejará de darnos un montón de sorpresas. A nivel musical, y a pesar que nos quedamos sin conciertos y festivales en vivo, muchas bandas y artistas eligieron este año para componer y lanzar canciones después de mucho tiempo en silencio, pero no pensábamos que a unas cuantas semanas de cerrar diciembre, Ed Sheeran volvería con una rola muy especial.

A mediados de 2019, el compositor británico sorprendió a todos lanzando No. 6 Collaborations Project’, un álbum que como su nombre indica contó con un montón de invitados especiales, entre ellos Justin Bieber, Bruno Mars, Camila Cabello, Cardi B, Travis Scott, Eminem, 50 Cent, Chance The Rapper y Skrillex. Desde entonces, se dio un descanso de la música para dedicarse a su familia, con la llegada de su primera bebé.

Ed Sheeran vuelve con “Afterglow”

Sin embargo, y teniendo en mente cómo está la situación de la pandemia, en esta ocasión Ed Sheeran le dio un detalle a todos sus fans alrededor del mundo estrenando “Afterglow”, su primera rola en casi un año, la cual tiene como objetivo levantarles el ánimo en medio de los momentos tan complicados que nos está tocando enfrentar como humanidad. Algo que sin duda necesitamos antes el repunte de casos de coronavirus.

A través de su cuenta de Instagram, el cantante de “Shape Of You” explicó que esta rola no es un adelanto de su siguiente material discográfico, en realidad lo único que quería era compartirla con todos: “Hola chicos. ‘Afterglow’ es una canción que escribí el año pasado y que quería lanzar para ustedes. No es el primer sencillo del próximo álbum, es sólo una canción que me encanta, y espero que a ti también te guste”.

De acuerdo con Variety, además de crear la portada para esta canción, Ed Sheeran la compuso y produjo junto a David Hodges y Fred Gibson (Fred Again) –este último ha trabajado con artistas como Brian Eno, Travis Scott, BTS, Stormzy y FKA Twigs–. Y aunque musicalmente no cambia mucho a lo que el cantante ha hecho desde hace muchos años, es reconfortante escuchar su voz acompañada de la guitarra acústica.

Sin duda, esta es una de esas canciones que con tan solo escucharla te hace sentir esperanza. Pero basta de hablar, dejen lo que están haciendo y escuchen a continuación “Afterglow”, la nueva rola de Ed Sheeran en poco más de un año.