2019 fue un año bastante movido para Ed Sheeran, pues estuvo en prácticamente todos lados. Primero estrenó o.6 Collaborations Project, su cuarto álbum de estudio que como su nombre indica, está repleto de colaboraciones con artistas de todos los géneros desde Justin Bieber y Bruno Mars hasta Eminem y 50 Cent. Además tuvo una pequeña participación en Yesterday, la más reciente película de Danny Boyle que plantea un mundo en donde nadie recuerda a The Beatles.

Con todo esto se podría pensar que el cantante inglés ya estaría planeando un nuevo álbum de estudio para el próximo año pero tenemos que decirles que eso no pasará en un buen rato, pues Ed Sheeran acaba de anunciar que se retirará un ratito de la música. Así lo informó en su cuenta de Instagram, donde dijo que quería tomarse un tiempo para descubrir el mundo después de terminar su gira Divide.

Y es que según el compositor de “Thinking Out Loud”, no ha tenido descanso desde 2017, así que según el “se tomará un respiro para viajar, escribir y leer”. El músico continuó diciendo que también se alejará de las redes sociales para poder desconectarse de todo. “A mis fans, gracias por ser siempre increíbles, prometo volver con algo de música nueva cuando sea el momento adecuado y haya vivido un poco más para tener algo sobre lo que escribir”, concluyó su mensaje el cantautor.

Esta no es la primera vez que Sheeran se retira, pues en 2015 hizo exactamente lo mismo y un año después regresó con su tercer álbum, Divide (÷), que terminó como el álbum más popular de 2017. Como ya lo comentábamos al principio, este fue un año fructífero para el cantante pues además de las grandes ventas de su último álbum, su sencillo “Shape of You” se colocó como una de las canciones más escuchadas de la década según Spotify, con 2,3 mil millones de escuchas totales .

Hace apenas dos días, Ed Sheeran estrenó el video oficial de su más reciente sencillo, “Put It All On Me”, el cual fue dirigido por Jason Koenig, quien ha trabajado con artistas como Macklemore & Ryan Lewis y Plan White T’s, pero sobre todo es conocido por filmar algunos de los videos más populares del compositor inglés. Ni modo, solo nos queda escuchar su último disco y esperar a que vuelva al mundo de la música.