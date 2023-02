Como bien sabes (y si no, acá te vamos a contar todito) este mes vamos a vivir pura gozadera en el EDC México 2023 y por lo que hemos visto del cartel y de escenarios pasados, va a estar brutal. Nomás para que te des una idea Marshmello, Tiesto, Nicky Romero y Bizarrap son parte del line up que va a hacer vibrar al Autódromo Hermanos Rodríguez del 24 al 26 de febrero.

Si bien la música es el plato fuerte del evento, también habrá varias activaciones en las que podrás presumir tu outfit, tomarte un drink o hasta concursar por premios. Todo esto gracias a Dos Equis que se va a rifar con su presencia tanto en los escenarios como en los stands del EDC México 2023, ¡con decirte que hasta te podrás ganar merch oficial! ¿Quieres saber cómo? Abajo te diremos.

Dos Equis presenta el escenario Kinetic Field en EDC México 2023. Foto: Facebook EDC

Dos Equis estará en los mejores escenarios del EDC 2023. ¡Checa cuáles son!

Obvi que Dos Equis es patrocinador oficial del festival y por eso los escenarios principales, Circuit Grounds y Kinetic Field, son “presentados por Dos Equis”. Acá no solo tendremos algunos de los mejores visuales del fin de semana, sino que contaremos con las actuaciones de DJs como Martin Garrix, Above & Beyond, Marshmello y Tiesto.

Además, van a tener el MIXX Stage, en el cual podremos sacar los prohibidos al ritmo de los miembros de la MIXX Fam. Entre los actos que podremos ver acá destacan Eva Blunt, Momis Alanis, y Sussie 4, entre muchos otros. Checa acá el line up completo y toda la info de EDC México 2023.

Dos Equis presenta el escenario Circuit Grounds en EDC México 2023. Foto: Facebook EDC

Photo Ops, hospitality para echar el relax y más. ¡Conoce todo lo que Dos Equis tendrá en el EDC México 2023!

Como mencionamos, Dos Equis va a contar con varias activaciones en el festival, y el recorrido inicia en el Arco, que te dará la bienvenida al fest y en el cual podrás tomarte la foto del recuerdo. Después podrás visitar el Laberinto, una experiencia inmersiva de luz y color. Tras visitar este, lánzate al MIXX Prisma, una photo op en la cual podrás presumir tu outfit aesthetic.

Para seguir tomando las mejores selfies podrás visitar el Instagram Bar para después cerrar el recorrido dándote una vuelta por el hospitality Dos Equis, en el cual podrás descansar mientras te echas una botana y ves algunos de los mejores actos del día, ya que este estará ubicado enfrente del escenario principal. Es justo ahí en donde podrás canjear puntos acumulados por merch y otras sorpresas.

¿Cómo me gano la merch y participo en las dinámicas de Dos Equis?

Ajá, ya sabemos que quieres saber cómo llevarte la merch oficial de Dos Equis en el EDC México 2023. Pues ahí te va, solo tienes que registrarte en el sitio web de MIXX por acá y sacar tu Dos Equis ID, en caso que no la hayas sacado antes de lanzarte al evento, ¡la activación el Arco contará con tótems en los cuales te podrás registrar!

Ya que tengas tu Dos Equis ID, deberás encontrar y escanear el código QR que estará en todas las activaciones que ya te presentamos, y de esta manera sumarás Drop-points que podrás canjear por beneficios que van desde merch oficial Dos Equis hasta participar en dinámicas por boletos de festivales y muchas sorpresas más.

EDC México 2023 se llevará a cabo el 24, 25 y 26 de febrero del 2023. Foto: Especial.

Dos Equis te lleva el EDC México 2023 hasta tu pantalla, para que bailes en donde estés

Pero Dos Equis no para ahí y también tendrá un livestream del EDC México 2023 para las desafortunadas almas que no se podrán lanzar al festival, el cual estará disponible en YouTube y en el sitio web de Dos Equis y mostrará lo mejor del festival a través de todos sus escenario, así que a partir del viernes 24 de febrero hay que estar atentos a estos canales.

¡Ya te la sabes! El EDC México 2023 va a estar de lujo y con Dos Equis te la vas a pasar de lujo. Si aún no tienes tu entrada, consigue tu abono o boletos por día aquí merito. ¡Vas!

Dos Equis estará presente en el EDC México 2023 con el escenario MIXX Stage. Foto: Facebook EDC