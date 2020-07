Eduardo Cabra le dice adiós a Visitante y presenta su primer sencillo como solista “La Cabra Jala Pal Monte”

No hay mejor momento para reinventarse que el presente. En estos tiempos de cuarentena todos hemos volteado hacia nosotros mismos. Todos hemos conversado más con nuestro ser y eso crea transformación. No por nada, estas últimas semanas hemos visto una gran cantidad de proyectos solistas de nuestros artistas favoritos. Hoy se suma a esta tendencia Eduardo Cabra, la mente maestra detrás de la banda mundialmente aclamada Calle 13.

Conocido previamente como Visitante, Eduardo Cabra ha dejado una huella impresionante para la música latina en general. En su trayectoria ha sido el gestor de algunas de las producciones más aclamadas de los últimos años. También ha trabajado como productor con artistas de la talla de Trending Tropics, Jorge Drexler, Vicente García, Cuarteto de Nos y Rita Indiana. Pero ahora, llegó el momento de mostrar en un proyecto personal lo que ha acumulado a lo largo de los años.

Eduardo Cabra presentó su nuevo rostro con CABRA y su primer sencillo como solista “La Cabra Jala Pal Monte”. Este sencillo llega producido bajo su propia mano y compuesto en colaboración con Rita Indiana. Con CABRA, Eduardo se presenta como contante y le da fin a Visitante. Ahora muestra al director de orquesta que siempre ha estado detrás de la música que ya conocemos. Cabra consolida en su nuevo proyecto todos sus años de experiencia:

“Esta definición facilita entrar en esa nueva frecuencia donde se percibe que Visitante, Trending Tropics, el productor, el compositor y todos los roles que he tomado en mi carrera siempre fueron fracciones de Cabra controladas por la misma persona pero que no estaban conectadas entre sí”, dice Eduardo sobre su nueva etapa. “Cabra siempre ha sido el que estuvo detrás de todos los trabajos que he realizado. Siempre estuvo detrás de uno de mis personajes”.

“La Cabra Jala Pal Monte” fusiona sonidos electrónicos con una percusión fuerte, latina y fresca con una base que se planta de lleno en el hip hop con un estilo contemporáneo y arriesgado. Para estrenase de la mejor manera como solista, “La Cabra Jala Pal Monte” llegó acompañado de in video grabado en Buenos Aires y dirigido por Nicolás Sedano. Lo pueden disfrutar aquí: