El tema que domina todos los titulares del mundo es el coronavirus o Covid-19 y las medidas que las autoridades han impuesto para evitar la propagación. Algunas de ellas han sido la cancelación o postergación de eventos masivos, suspensión de clases, aislamiento social y el cierre de lugares públicos como los museos.

Uno de los que se vieron afectados en Estados Unidos fue el Recording Academy Grammy Museum ubicado en la ciudad de Los Ángeles, California. Decidieron cerrar el lugar hasta el 31 de marzo, siempre considerando el avance del coronavirus no sólo en la ciudad, sino en el país. El cierre, en un comunicado explican, también aplicó para los programas públicos y educativos, así como las visitas guiadas.

Sin embargo, hoy el Grammy Museum tomó la decisión de “abrir” los archivos que tiene dentro de los Programas Públicos, pero de manera digital. Cabe mencionar que estos materiales nunca han sido publicados, pero a favor de hacer más dinámico el aislamiento de algunas personas, decidieron hacerlo público.

La primera lista de artistas que forman parte de esta iniciativa son Billie Eilish y su productor (y hermano) FINNEAS, Bob Newhart, Brandi Carlile, Greta Van Fleet, Kool & The Gang, Larkin Poe, Scarypoolparty, X Ambassadors y Yola. Todos los contenidos estarán repartidos en “series”, y podemos decir que esta es la primera entrega.

Pero, ¿de qué se trata cada uno de los programas con estos artistas anunciados? Se trata de entrevistas nunca antes vistas, o que suponen momentos clave en las carreras de los artistas y músicos, todas ellas llevadas a cabo en el Clive David Theater. Desde hace 12 años que abrió el museo, ha liberado más de 900 programas, incluidos los que se presentarán en estas fechas.

Estos programas (entrevistas) con los aristas saldrán cada lunes, miércoles y sábado, y estarán disponibles en el siguiente enlace. Aquí les dejamos la fecha de salida de cada una, la cual arranca con Scarypoolparty, un artista californiano que debutó en 2019 con el disco Exit Form. Acá las fechas:

3/18 – Scarypoolparty

3/21 – Yola

3/23 – Bob Newhart

3/25 – Larkin Poe

3/28 – X Ambassadors

3/30 – Brandi Carlile

4/1 – Billie Eilish y FINNEAS

4/4 – Greta Van Fleet

4/6 – Kool And The Gang

Thank you for stopping by the #GRAMMYMuseum, @scarypoolparty! pic.twitter.com/rMAnXcb6Xu

— GRAMMY Museum (@GRAMMYMuseum) March 6, 2020