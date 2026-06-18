Lo que necesitas saber: Quien propuso bautizar al asteroide como Elliott Smith tuvo la idea mientras escuchaba la canción "Shooting Star".

A casi dos décadas de su lamentable muerte, el mundo no olvida a Elliott Smith… y, ahora, menos: en el amplio espacio, ya existe un asteroide que lo inmortaliza.

Elliott Smith / Foto: https://www.facebook.com/elliottsmithofficial

Asteroide que lleva nombre del compositor fue descubierto en 2014

En el más reciente boletín del Grupo de Trabajo para la Nomenclatura de Cuerpos Menores (WGSBN, por sus siglas en inglés), se anuncia que un asteroide ha sido bautizado con el nombre del cantautor norteamericano que maravilló al mundo sólo con su dulce voz y guitarra.

El asteroide en cuestión fue descubierto desde 2014 y, desde ahora, es conocido como “(861969) Elliottsmith”. El número que acompaña al nombre del compositor de canciones como “Speed Trials” hace referencia a su fecha de nacimiento: el día 6 del mes 8 de 1969.

Elliott Smith / Foto: https://www.facebook.com/elliottsmithofficial

“Smith solía utilizar motivos celestiales en su obra, especialmente en la canción ‘Shooting Star’, que, en retrospectiva, simboliza su breve pero brillante vida”, señala el boletín del WGSBN, en el que se destaca a Elliott Smith como un influyente compositor cuya obra dejó una huella imborrable en muchos músicos.

¿A quién se le ocurrió bautizar a un asteroide como Elliott Smith?

De acuerdo con Consequence of Sound, la idea de nombrar al asteroide como Elliott Smith fue del cineasta Orlando Campopiano… inspirado por escuchar la mencionada canción “Shooting Star”.

Campopiano se contactó con los herederos de Smith y trabajó con ellos la propuesta que se le entregó a la Unión Astronómica Internacional… y ésta no rechazó hacerle los honores al genio muerto en 2003 a causa de dos puñaladas en el pecho.

El asteroide Elliott Smith está ubicado a 3.782 unidades astronómicas de la Tierra, siendo una de éstas equivalentes a, aproximadamente, 150 millones de kilómetros… un poco lejos, pero hasta allá está la presencia de este gran músico.