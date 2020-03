Ante el famoso brote de coronavirus y después de varios días de duda e incertidumbre sobre si se llevaría a cabo el festival Coachella, los organizadores decidieron que posponerlo hasta octubre era la mejor opción para todos. Algo que seguramente no le gusto a cientos de miles de personas con boletos de todo tipo en sus manos. Sin embargo, hay una persona que cree que esto es lo mejor. El multimillonario y dueño de Tesla y Space X, Elon Musk, aprovechó esta situación para dar su “humilde” opinión acerca de este festival.

Ultimamente cuando Musk toma sus redes sociales es para dar anuncios sobre los productos y logros de sus empresas, o para sacarnos unas buenas risas. Algo que ha hecho ya durante algunos años. Y es que si algo tiene Elon Musk además de una mente muy brillante para la innovación y los negocios, es un humor bastante bueno. Ahora, este humor lo dirigió hacia el festival celebrado anualmente en el Valle de Coachella. Tirándole con todo, Musk agarró su cuenta de Twitter y escribió: “Coachella debería de posponerse hasta que deje de apestar”.

Coachella should postpone itself until it stops sucking

Si creen que esto fue todo, el también novio de la talentosa Grimes (que acaba de estrenar disco) remató con un par de tweets más para que quedara bien clara su postura. “Demasiado patrocinio corporativo mató el ambiente”, hablando sobre lo que cree que fue lo que hizo que “apestara”. Para que viéramos que no solo habla por hablar, Musk dijo que el festival “Era bueno hace 5 o 6 años cuando podías pasear y encontrar grandes bandas desconocidas”, por lo que nos da a entender que en algún momento fue fanático de ir en abril a dar el rol por el festival.

Was good maybe 5 or 6 years ago when you could wonder around & find great unknown bands

— Elon Musk (@elonmusk) March 10, 2020