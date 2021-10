‘The Lockdown Sessions’: Elton John reinventa su carrera colaborando con grandes músicos

¿Hay alguien por acá que pueda poner en tela de juicio el legado del Elton John? Sin duda, es uno de los artistas más importantes en la historia de la música. Su carrera la avalan un montón de discos importantes para comprender lo que escuchamos hoy en día, grandes presentaciones por todo el mundo y por supuesto, la influencia que tiene en una nueva generación de artistas que tienen ganas de dar a conocer su música en vivo y a todo color.

Sin embargo, con toda esta trayectoria podríamos preguntarnos, ¿qué más le falta a Sir Elton por hacer? Bueno, pues él mismo nos lo respondió presentando un álbum de estudio bastante especial. Resulta que durante el encierro provocado por la pandemia del COVID-19, el legendario artista estuvo colaborando con un montón de músicos, cantantes y productores importantes en la actualidad, un verdadero combo que solo alguien de su talla podría juntar.

Elton John nos sorprende con ‘The Lockdown Sessions’

El nombre de este material discográfico es The Lockdown Sessions y en él, podemos escuchar las rolas que Elton John compuso junto a Gorillaz, Eddie Vedder, Dua Lipa, Stevie Wonder, Stevie Nicks y muchos más (POR ACÁ les dejamos los detalles). Y sí, por supuesto que pueden surgir dudas alrededor de álbumes como en este, donde hay distintos músicos de diferentes géneros y perspectivas. Pero podemos decirles que esta es la excepción.

En realidad, el disco se siente como un verdadero viaje musical que celebra y resalta la diversidad de ritmos y sonidos. Es espectacular escuchar como Sir Elton se adapta a las nuevas generaciones y estas jóvenes promesas de la industria también se acoplan a su forma de escribir y entender este arte. Por supuesto que no nos adelantaremos, pero de una vez les avisamos que este es uno de los crossovers más ambiciosos de toda la historia.

El disco inicia con varias sorpresas

The Lockdown Sessions abre con “Cold Heart”, la rola que Elton John canta a dueto con Dua Lipa. Realmente no hay nada malo que se pueda decir sobre la canción, pues está pensada en convertirse en un hitazo que rompa la radio y los clubes alrededor del mundo. Pero si tenemos que resaltar algo es la maravillosa combinación de las voces entre ambos, la letra de “Rocket Man” y sobre todo, los beats contagiosos que creó el grupo australiano, PNAU.

El álbum continúa con dos gratas sorpresas: “Always Love You” y “Learn To Fly” junto a Nicki Minaj y Young Thug, y Surfaces respectivamente. El primero es un tema que a pesar de que cuenta con dos nombres importantes en el rap y el hip-hop, no deja de tener la esencia de la música de Elton, una base de piano excepcional y su voz se escuchan a lo largo de la canción mientras los demás participantes tiran rimas certeras.

El pasaje más emotivo de todo el álbum

Por otro lado, la segunda canción es mucho más festiva y está llena de positivismo. El dúo estadounidense y Elton John armaron una interesante que solo nos hace pensar en el verano y pasarla bien. Luego de este tema llega “After All”, una rola en la que parece que acompañado de Charlie Puth, el legendario cantante británico reflexiona sobre su pasado y se da cuenta de que por fin está llevando la vida que siempre quiso, llena de amor y .

Las cosas se ponen más emotivas cuando suenan los primeros acordes de piano de “Chosen Family”, la colaboración de Sir Elton con Rina Sawayama. Durante casi cinco minutos, ambos artistas hablan sobre una situación muy específica: llegar a un lugar y sentirte extraño por tu origen. Sin embargo, a pesar de no compartir tantas cosas con los demás, siempre podemos contar con las personas a las que realmente les importantes, la familia que elegimos, nuestros amigos.

Por colaboraciones interesantes no paramos

Luego de este segmento cargado de sentimientos y distintas sensaciones, suena “The Pink Phantom” con Gorillaz y 6LACK. Esta es una de las canciones que escuchamos en Song Machine, el más reciente disco de la banda animada y que sin duda nos voló la cabeza –y también nos llegó directo al cora–, porque la amalgama que armaron entre Damon Albarn, Elton John y el rapero estadounidense es algo que no sabíamos que necesitábamos.

Después de esta canción, tenemos una colaboración que seguramente también romperá las pistas de baile, “It’s A Sin” junto a Olly Alexander de Years & Years. En esa rola, ambos artistas crean un himno para sacar los pasos prohibidos llena de momentos de drama musical, beats intensos y arreglos de cuerdas electrónicos. Sin duda es algo que tienen que escuchar por ustedes mismos, porque es quizá de los puntos más altos de The Lockdown Sessions.

Justo a la mitad de este viaje aparece una de las canciones más interesantes de todo el disco, el cover de “Nothing Else Matters” que Elton John grabó junto a Miley Cyrus; un par de pesos pesados del rock, Chad Smith y Robert Trujillo; así como el productor WATT y el aclamado chelista, Yo-Yo Ma. A pesar de que no escuchamos como tal la voz de Elton en esta canción, su influencia está presente en el piano de esta versión del clásico de Metallica.

‘The Lockdown Sessions’ es una montaña rusa musical

La fiesta regresa a The Lockdown Sessions con “Orbit”, donde participa otro joven talentoso de la industria musical actual, ni más ni menos que SG Lewis. Esta canción es un tema dance sumamente fino donde podemos escuchar un beat sumamente relajado y un par de violines juguetones combinados con un beat que te lleva a otra galaxia. Aquí también tenemos que hacer mención a las frases que Elton John canta, porque suenan espectaculares.

Del dance para bailar como si no hubiera un mañana en cualquier club, nos vamos hacia el terreno del country y el folk rock gracias a “Simple Things”, en donde Sir Elton colabora con Brandi Carlile. Aquí la verdad es que no hay mucho que comentar porque se fueron por algo seguro y que sabían que iba a funcionar. Eso sí, nada de lo que digamos le quita mérito al trabajo que ambos hicieron y tampoco deja de ser una buena rola para escuchar.

Continuando con el country pero con un toque más alternativo, tenemos a Elton John uniendo fuerzas con Jimmy Allen en “Beauty in the Bones”. Siendo honestos, no esperábamos que armaran algo tan interesante, porque lejos de hacer una melodía que cumpla con la fórmula, decidieron cantar alrededor de un beat frenético que seguramente les volará la cabeza desde la primera escucha. Ahora sí que se llevaron una palomita con esta canción.

Llegan los featurings con artistas legendarios

El hip-hop está de vuelta en The Lockdown Sessions y eso es gracias a uno de los artistas más populares de estos tiempos, el talentoso y controversial Lil Nas X. Al rapero lo podemos escuchar en “One of Me”, un tema que brilla por su impecable producción y en el que Sir Elton solamente hace coros. Pero esto también habla del respeto que tiene por los nuevos artistas y les da su espacio, aunque eso implique que él no sea el centro de atención.

Tras este experimento que le salió muy bien al cantante británico, llega una de las colaboraciones más esperadas de todo este álbum, “E-Ticket” junto a ni más ni menos que el gran Eddie Vedder. Y no queremos spoilearles mucho, pero es una rola que nos recuerda a los clásicos del rock estadounidense, pero lo más importante es que se nota que ambos artistas se divirtieron y la pasar bien componiendo cada una de las partes.

Después de este combo que nos dejó con la boca abierta, llega Stevie Wonder para cantar “Finish Line” junto a Elton John. Esta es una pieza que es digna de apreciar, porque a diferencia de otros músicos que intentan replicar lo que se hizo en el pasado, esta melodía suena como a funk futurista combinado con gospel. Por supuesto que el momento clave aquí es cuando este par canta mano a mano, porque son segundos que te ponen la piel chinita.

Cerrando con grandes canciones

Ya casi en la recta final aparece la maravillosa Stevie Nicks para echarse con Sir Elton un tema que tiene vibras a las baladas de los 70, “Stolen Car”. Sin embargo, en medio de unos acordes de piano típicos de aquellos años, entra un sintetizador que le da otra atmósfera a la rola, le cambia la cara por completo. En cuanto a la interpretación vocal, es simplemente espectacular, uno de esos duetos que pintan para convertirse en un clásico de estos tiempos.

Después de tantas colaboraciones, el disco cierra con “I’m Not Gonna Miss You”, un tema emotivo porque en él colabora una leyenda de la música americana, Glen Campbell, quien lamentablemente murió en 2017 a los 81 años. Básicamente es la conclusión perfecta, una canción lenta y llena de armonías vocales que bajita la mano, es una constante despedida porque a cara ratos nos deja muy claro que el viaje terminó, ya no hay más que escuchar.

Elton John se reinventa por completo gracias a la ayuda de grandes músicos

The Lockdown Sessions quizá no sea el disco que entre en los clásicos de la enorme trayectoria de Elon John. Sin embargo, el mayor valor del álbum es que a pesar de ser un artista enorme que a estas alturas de su vida personal y profesional, podría dedicarse a revivir las glorias pasadas y éxitos del ayer, nos demostró que no quiere conformarse con eso y busca reinventarse cada que puede, explorando toda clase de ritmos y sonidos.

A esto habría que sumarle que supo elegir muy bien a los músicos con los que colaboró porque hay de todo, rock, country, pop, dance, funk, hip-hop y más. Si este es el camino que Sir Elton tomará de ahora en adelante, trabajar con artistas actuales y leyendas de la industria, sin duda será algo muy interesante pensar en una segunda parte (aunque nos estamos adelantando mucho). De cualquier manera, nos entregó un disco que es sinónimo de los tiempos que estamos viviendo: una sorpresa.

Tracklist

1.- “Cold Heart (PNAU Remix) con Dua Lipa

2.- “Always Love You” con Young Thug y Nicki Minaj

3.- “Learn To Fly” con Surfaces

4.- “After All” con Charlie Puth

5.- “Chosen Family” con Rina Sawayama

6.- “The Pink Phantom” con Gorillaz y 6LACK

7.- “It’s a Sin” con Years & Years

8.- “Nothing Else Matters” con Miley Cyrus, WATT, Yo-Yo Ma, Robert Trujillo y Chad Smith

9.- “Orbit” con SG Lewis

10.- “Simple Things” con Brandi Carlile

11.- “Beauty In The Bone” con Jimmie Allen

12.- “One Of Me” con Lil Nas X

13.- “E-Ticket” con Eddie Vedder

14.- “Finish Line” con Stevie Wonder

15.- “Stolen Car”con Stevie Nicks

16.- “I’m Not Gonna Miss You” con Glen Campbell