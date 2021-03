¿Una colaboración? Elton John reveló que ha estado trabajando en algo con Metallica

Desde tiempos inmemorables, la industria musical nos ha regalado colaboraciones que absolutamente nadie esperaba. Algunas resultan ser una verdadera maravilla y otra de plano pasan sin pena ni gloria; sin embargo, en esta ocasión nos quedamos con el ojo cuadrado, porque según el legendario Elton John, colaboró mano a mano con una banda que para ser honestos, no sabíamos que eran fans de su trabajo, ni más ni menos que Metallica.

Como recordarán, el cantante y pianista ha estado un tanto activo durante los últimos meses. Además de publicar una serie de conciertos importantes en su carrera en YouTube, también lo escuchamos junto a los mismísimos Gorillaz –en la rola “The Pink Phantom” de su más reciente material discográfico, Song Machine–. Y parece 2-D y compañía no son los únicos con los que compartió un poco de música mientras estaba en cuarentena.

¿Elton John y Metallica?

Resulta que en el más reciente episodio del programa que Elton John tiene en Apple Music, Rocket Hour, mencionó que trabajó en estos últimos meses con James Hetfield, Kirk Hammett, Lars Ulrich y Robert Trujillo. De acuerdo con NME, durante la charla que el cantante de “I’m Still Standing” tuvo con el joven músico, SG Lewis, reveló que armó algo con la banda de thrash metal, aunque no confirmó qué era.

“Acabo de hacer algo con Metallica durante este periodo de encierro. He estado trabajando con Gorillaz y gente así. No he estado haciendo cosas de Elton, pero he estado haciendo cosas geniales con otra gente. Así que te daré mi correo electrónico, mándame un email y reunámonos y hagamos algo, ¿ok?”, dijo Elton a Lewis, dejándolo con la boca abierta no solo por declarar todo esto, pues bajita la mano lo invitó a colaborar con él.

Parece que a Elton le late el thrash metal

Por supuesto que las palabras de Elton John sorprendieron a muchos, porque nadie se imaginaba que estuviera trabajando con Metallica, y por ahora no confirmó qué fue lo que hizo o grabó con ellos. Sin embargo, esto resulta curioso pues hace unos meses, Miley Cyrus declaró que en el disco de covers a la banda de San Francisco, aparecía como invitado especial el cantante de “Your Song” tocando el piano en “Nothing Else Matters”.

“Hice una versión de ‘Nothing Else Matters’ con Elton John al piano, tengo a Yo-Yo Ma, Chad Smith; tantas estrellas en esta banda. Estoy muy emocionado con esta colaboración. Es decir, tener a Elton y Metallica y a mí… Me encanta cuando los ingredientes no encajan del todo. O parece un brebaje que nadie juntaría jamás”, señaló Miley al respecto, aunque no mencionó si John cantaría junto a ella o solamente si limitaría a tocar.

Lo único que nos queda es esperar a que el legendario músico deje muy claro lo que hizo con James Hetfield y compañía. Y mientras sale más información al respecto, recordemos la rola que Elton John grabó con Gorillaz y el rapero 6LACK, “The Pink Phantom”: