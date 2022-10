Muchos músicos británicos han marcado la historia de la música… pero muy pocos como Elton John. Haciendo una revisión de su carrera, el querido “Rocketman” ha pasado por un montón de evoluciones que lo han elevado a un estatus de leyenda, con sus altibajos y todo lo que ello implica. Tremendísimo legado, sin duda.

Pero si nos enfocamos en la parte de su registro como performer, es decir de su cualidad como artista en vivo, hay un instante que marcó en su trayectoria un antes y un después: su concierto en el Dodger Stadium de 1975. Para diversos especialistas, ese fue el show con el que él terminó por encumbrarse como una mega estrella.

Elton John. Foto: Getty Images

Pues bien, es momento de que aquella épica presentación se conmemore. Elton John regresará al mismo estadio donde el mundo lo vio convertirse en una leyenda viva hace 47 años… y lo mejor es que lo podremos ver en streaming.

Elton John regresará al Dodger Stadium

El Farewell Tour de Elton John tiene algunas fechas todavía por delante, pero es un momento significativo pues esta gira se visualiza como la última que el emblemático compositor inglés realice en su carrera. Así que sí, será una despedida para aquellos que alguna vez añoraron verlo en vivo o para esos fans que lo quieren ver una última vez.

Antes de cerrar el 2022 y de embarcarse el año que viene a sus últimas fechas, el intérprete de “I’m Still Standing” llegará al Dodgers Stadium de Los Ángeles para dar una serie de conciertos en lo que no solo será una de las sedes con más shows donde se presentará, sino también significará un reencuentro con el lugar que como ya dijimos, marcó un antes y un después en su carrera.

Del 17 al 20 de noviembre son los días que Elton tiene programados para tocar en el icónico recinto de beisbol. Y será el último show en ese lugar el que podamos ver en streaming.

Elton John dando un show en Nueva Zelanda/ Foto: Getty

El último concierto de Elton se podrá ver en Disney+

Bueno, bueno… ya la hicimos mucho de emoción. Si no quieren perderse el último concierto de Elton John en Estados Unidos, entonces deben saber que se podrá ver en todo el mundo a través de Disney+.

Elton John Live: El show despedida llegará a la transmisión de la plataforma mencionada el 20 de noviembre. Todo el asunto comenzará con un especial titulado Countdown to Elton Live, que podremos sintonizar desde las 8:30 PM para ir calentando motores antes de que comience el concierto.

Póster del show. Foto: Disney+

Todo esto servirá de previa rumbo al estreno del documental Goodbye Yellow Brick Road: The final Elton John performances and the years that made his legend, que se estrenará próximamente en festivales internacionales antes de que llegue a la misma plataforma de streaming antes mencionada. El documental es dirigido por R.J. Cutler junto al cineasta y pareja de Elton, David Furnish

Una leyenda se despide, pero aún tendremos chance de verlo en todo su esplendor. Ya tienen el dato, ahora solo queda disfrutarlo.