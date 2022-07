¡Por fin! Después de un buen rato trabajando en este proyecto y un montón de anticipación, por fin llegó a los cines la biopic de Elvis Presley, dirigida por Baz Luhrmann y protagonizada por Austin Butler y Tom Hanks. Y sin duda, es uno de esos documentos audiovisuales que sirven para entender y profundizar aún más sobre la vida y obra de una de las figuras más importantes en la historia de la música y la cultura pop.

A pesar de que ‘el rey del rock & roll’ es una persona sumamente querida, tampoco se ha salvado de la polémica. Se sabe que a lo largo de su carrera, al cantante lo cuestionaron por llevar al mainstream la música afroamericana y “apropiarse” esas canciones, e incluso hay quienes lo señal por supuestamente ser racista con los hombres y mujeres de dicha ascendencia. Sin embargo, hay alguien que conoció muy bien a Elvis, casi como a la palma de su mano, que opina todo lo contrario.

También puedes leer: Así fue el incómodo y épico momento cuando The Beatles conocieron a Elvis Presley

Priscilla Presley defiende a Elvis Presley de aquellos que lo consideran racista

Resulta que hace algunos días y de acuerdo con NME, Priscilla Presley, la exesposa de Elvis, estuvo en entrevista en el programa Piers Morgan Uncensored. Ahí habló sobre la nueva película biográfica, pero más tarde el presentador le preguntó si creía que en estos tiempos habría “una campaña para intentar cancelar al cantante de “Hound Dog” por declaraciones inapropiadas, comportamiento inapropiado letras inapropiadas”.

Y es que todo esto salió a tema gracias a que a Elvis Presley lo criticaron varios artistas afroamericanos en el pasado. No nos vayamos tan lejos, en 2021, Quincy Jones dijo que no habría trabajado con la estrella, alegando que “era un racista”. Sin embargo, la expareja del ‘rey del rock’ opina todo lo contrario, pues quería mucho a sus amigos de dicho origen:

“No era racista, nunca lo fue. Elvis tenía amigos, amigos negros, amigos de todas partes. Le gustaba su música. Le gustaba su estilo. Le encantaba estar rodeado, ya sabes, de músicos negros. No tenía ningún tipo de prejuicio ni era racista. Así que no sé (cómo le iría contra la ‘cultura de la cancelación’. Es un momento muy aterrador… es casi como si buscáramos algo de todos”, declaró Priscilla sobre las acusaciones, quien también citó la amistad de Presley con leyendas como Fats Dominio o Sammy Davis Jr.

Elvis en 1965. Foto: Getty Images

‘El Rey’ no entendería lo que está pasando en Estados Unidos y el mundo

Por otro lado, Priscilla Presley también explicó que Elvis “no se creería” lo que está ocurriendo actualmente en Estados Unidos, pues la situación en su punto de vista, pinta sumamente aterrador y mucho más inquietante que en los años donde el legendario cantante la rompía en todas las listas de popularidad

“Es realmente desconcertante. Por primera vez, estoy preocupada por mi futuro, no sólo por mis hijos, por mis nietos. No sé qué ha pasado con la libertad. Ya no sé si hay libertad aquí. Nadie dice de qué lado está, republicano o lo que quieras ser… teniendo mucho cuidado con lo que dices, cómo lo dices. Creo que estamos en una época muy peligrosa. Él no lo creería. Era un americano empedernido; era América”.

Foto: Getty Images

Por último pero no menos importante, Priscilla dijo que estaba “completamente impactada” con la nueva película de Elvis Presley cuando la vio en una proyección: “Austin Butler hizo un trabajo increíble (…) literalmente era como ver a Elvis”. Aunque eso sí, también le preguntaron si estaba contenta con la interpretación que Olivia DeJonge hizo sobre ella, a lo que la ex del ‘rey’ respondió: “Sí, lo estaba. Creo que hizo un buen trabajo. Fue sensible, lo que yo siempre fui a él y a sus necesidades”.