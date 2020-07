Versos necesarios: Eminem le tira con todo a los que no usan cubrebocas en su nueva canción

Vámonos para atrás… Fue en enero cuando escuchamos que un nuevo virus surgía en China, ¿cierto? Estaba lejos pero escuchamos la palabra “coronavirus” por primera vez. De ahí se fue al resto del continente, luego a Europa y bueno, lo demás ya se lo saben. Sólo quería dar algo de perspectiva porque es increíble que a 7 meses de lidiar con este problema sigamos sin entender las cosas. No por nada, Eminem ya sacó una rola para decirle a la gente que se ponga el condenado cubrebocas.

Un océano infinito de temas para que el gran Marshall Bruce Mathers III eligiera sus próximas rimas. Posibilidades infinitas y elige rapear para que la gente se ponga sus cubrebocas de una buena vez. En conjunto con el mexicano-americano Kid Cudi, lanzaron “The Adventures of Moon Man & Slim Shady”, en la que cantan enojados sobre las consecuencias de los que no lo usan. Esto canta Eminem:

“Un montón de tontos en la oficina

La mitad de nosotros caminando como en un apocalipsis zombie

La otra mitad está enojada y

No quiero usar un cubrebocas y sólo se burlan

Y así es como terminas atrapando la cosa esa

Acabo de usar el mismo carrito de compras que tú

Ahora estoy en un maldito ataúd por tu tos”

¿Así o más claro? En su primera colaboración, los raperos y cantantes no se fueron por el ángulo artístico, se fueron por el mensaje. Esperado que alguien lo escuche, haga caso, y tal vez se salve una vida.

Tristemente, tanto Estados Unidos como México han sido azotados por el COVID-19 y por la ignorancia. Ambos países se encuentran entre los 4 más afectados en números de muertes de todo el mundo y parece no mejorar. Tristemente no fuimos obedientes en su momento, y hoy que se tiene que reactivar la economía estamos pasando por un momento muy complicado.

En “The Adventures of Moon Man & Slim Shady”, Eminem y Kid Cudi también se dan un momento para cantar sobre la brutalidad policiaca que llevó al asesinato de George Floyd y al resurgimiento del movimiento Black Lives Matter.

Por otra parte, Eminem sorprendió a todos sus fanáticos con el lanzamiento pre pandemia de Music to be Murdered By, su onceavo disco de estudio. Con 20 canciones le dio chance de colaborar con Ed Sheeran, Juice WRLD, Anderon .Paak, Young MA y muchos artistas más. Pueden leer aquí la reseña y más abajo escuchar la canción: