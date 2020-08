‘ENERGY’: Lo nuevo de Disclosure combina lo mejor de sus facetas

Los hermanos Lawrence –Disclosure– son un par de geeks musicales dedicados a la producción electrónica que, a mitad de sus veintes, tienen todas las opciones de colaboración abiertas y, aún así, buscan la fusión exacta entre lo emergente y lo consolidado, con un factor en común: el talento permanente.

Su maquila de tracks es de tal nivel, que han colaborado con los entonces talentos nuevos (a los que ayudaron a lanzar a la fama) como Sam Smith y AlunaGeorge, pero también con leyendas que reconocen el nivel musical de los hermanos, como Mary J. Blige y Nile Rodgers.

Ahora, en apenas su tercer disco de estudio, los Lawrence llegan con ENERGY, un disco doble que reúne 20 tracks de diversos estilos e invitados naturales pero también sorpresivos, como lo muestra la unión de Aminé con slowthai, en un video en el que nos identificamos con su protagonista en este 2020:

Hay para todos los gustos en dos decenas de canciones, en apenas el tercer álbum de estudio de Disclosure, pero los hermanos cuentan con un repertorio inmenso, con muchísimas canciones repartidas como lados B de sencillos, EPs y acompañamientos a remixes de varios amigos famosos como Jon Hopkins, Flume y Dillon Francis.

Ahora, se unen nuevos invitados vocales a una lista impresionante, como Kelis, Channel Tres, Blick Bassy, Mick Jenkins, Kehlani, Syd y Eko Roosevelt, Etran Finatawa inclusive hay un breve cameo de Snoop Dogg en “Get Close”.

Temas como “Lavender” exploran los puntos en común con sus colaboradores, en este caso Channel Tres, y es esa una de las mayores virtudes de los hermanos, no abusar del sonido de externos, sino darles el tratamiento Disclosure.

El deephouse que vió el origen de Disclosure sigue presente, pero con matices de diversos géneros y una fuerte presencia de percusiones y motivos africanos, en un disco con una gran influencia de la naturaleza y los paisajes.

ENERGY es la imagen más clara de lo que es Disclosure el día de hoy, ya que hay colaboraciones protagónicas, grandes temas downtempo e instrumentales (el caso de los interludios) y canciones para reventar en un festival en horario principal. El EP Ecstasy que precedió a ENERGY es un extracto de lo más atascado del disco doble, como en el track que da nombre al disco:

Lo sorprendente de este dúo es que funciona en el humor que se lo proponen, ya sea para una fiesta épica o con canciones para relajarse, hasta cómo el uso obsesivo de este par de estudiosos de los sintetizadores se queda en ti. Durante el aislamiento social, han dado clases de producción en su twitch y hecho DJ sets en su cocina.

El cierre del disco doble incorpora un par de sencillos lanzados anteriormente con Khalid, como son “Know Your Worth” y “Talk”, de los que simplemente no nos cansamos. Howard y Guy han marcado pauta para la producción electrónica, y en este disco los vemos más independientes de las colaboraciones vocales, como lo muestran al inicio del lado B del álbum.

La fama no ha relajado a los Lawrence, quienes siguen comprometidos con su base de seguidores, lanzando mucha música y dedicados hasta a su mercancía, en la que hoy podemos encontrar serigrafías autografiadas, un increíble vinil en tonos azules y demás piezas de colección, pero su fama es tal que, en el día de lanzamiento de ENERGY, el sitio está caído. (O al menos así fue cuando se escribía esta nota. Compruébelo usted mismo)

No podemos hablar de esta especie de música electrónica sin imaginarla en vivo, en las hoy vacías pistas de baile, por lo que ansiamos escuchar en gira el tercer disco de Disclosure, quienes ya visitaron México con sus giras pasadas, en shows individuales y en formato festival. Que levante la mano quien estuvo en esa épica presentación en el festival Ceremonia. Por ahora, nos quedamos con esta espectacular sesión en DJ Set, desde Croacia:

Recordemos que, además de DJ sets impecables de este par de jóvenes conocedores musicales, su instrucción los lleva dar Live Sets en los que ejecutan, loopean y samplean totalmente en vivo, con la ayuda del bajo, percusiones electrónicas y teclados. Será un reto ejecutar sus sonidos más ambiciosos hasta el momento.

Tracklist de ENERGY de Disclosure

1

1. Watch Your Step (feat. Kelis)

2. Lavender (feat. Channel Tres)

3. My High (feat. Aminé and slowthai)

4. Who Knew? (feat. Mick Jenkins)

5. Douha (Mali Mali) (feat. Fatoumata Diawara)

6. Fractal (Interlude)

7. Ce N’est Pas (feat. Blik Bassy)

8. ENERGY

9. Thinking ‘Bout You (Interlude)

10. Birthday (feat. Kehlani and Syd)

11. Reverie (feat. Common)

2

12. Ecstasy

13. Tondo (Ft. Eko Roosevelt)

14. Expressing What Matters

15. Etran (Ft. Etran Finatawa)

16. Get Close

17. Know Your Worth by Khalid & Disclosure

18. Talk by Khalid