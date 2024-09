Lo que necesitas saber: English Teacher se llevó el 'Mercury Prize 2024 con su disco 'This Could Be Texas'. Pero, ¿por qué es un discazo que debes escuchar?

En un año que nos ha traído discos británicos de alto nivel como BRAT de Charli XCX, Prelude to Ecstasy de The Last Dinner Party, Lives Outgrown de Beth Gibbons o Silence Is Loud de Nia Archives, para algunos podría resultar sorpresivo que This Could Be Texas de English Teacher se haya llevado el Mercury Prize 2024.

Y ojo, que no se entienda esto como un demérito para el álbum debut de esta genial banda de Leeds. Todo lo contrario… esta sorpresa es grata porque, en medio de la viralidad o del mayor reconocimiento internacional que pudieran tener los demás nominados, ellos demuestran que siempre es bueno apostar por aquellos proyectos que quizá no se les da tanto foco.

English Teacher se llevó el Mercury Prize 2024

“Este ha sido un año realmente difícil para los jueces del Mercury Prize, ya que los 12 álbumes finales reflejan claramente nuestro diverso y rico panorama musical”, dijeron los jueces de la premiación el jueves 5 de septiembre (vía NME). Y sinceramente, imagínense lo complicado que debe ser premiar a un disco por encima de otra docena de producciones espectaculares.

Pero bueno, está hecho. Y bien ganado lo tiene English Teacher con este reconocimiento al mejor disco del año en el Reino Unido con This Could Be Texas. El material discográfico fue reconocido por su “originalidad y personalidad… Su combinación lírica entre surrealismo y observación social”, dijo el jurado.

Una banda más allá de las etiquetas difusas

Y así como es genial, ha sido ciertamente raro el camino de English Teacher, desde su EP Polyakward del 2022. En esta infinita necedad de los medios y ‘expertos musicales’ de encasillar a los artistas en géneros musicales, la banda se enfrenta a los comunes denominadores del indie rock y de la cada vez más dispersa etiqueta del post-punk, de la cual no se sienten tan afines.

“Odiamos la frase post-punk. No siento que queramos ser una banda post-punk”, decían en una buenísima entrevista con The Line Of Best Fit. Lo dicho: ¿se está haciendo un cliché esto de usar la etiqueta del post-punk a la menor provocación? Probablemente. Y qué bueno que haya bandas que expresamente revelen su incomodidad con ese tipo de etiquetas usadas a la ligera.

A ver si así aprendemos medios, las benditas agencias de representación o las disqueras a llevar la conversación hacia otro lado.

‘This Could Be Texas’, qué discazo

Mientras redactaba esta nota, escuchaba el disco y debo decirlo: “Albatross” y “The World’s Biggest Paving Slab” no me capturaron del todo. Pero tuve fe y continué con “Broken Biscuits”… Ahí fue donde para mí empezó todo este ensamble caótico y asombroso llamado This Could Be Texas, lanzado originalmente en abril de este 2024.

Esa misma canción nos da la pauta de lo que se escucha más adelante en otras canciones. Empieza con un dulce arreglo de piano sin muchos adornos y cuando menos te das cuenta, se te viene encima un track melancólico de ritmos irregulares, casi que de rock progresivo, con ciertos toques folk. De verdad que ni la ves venir.

Seguidita viene “I’m Not Crying, You’re Cryin”… y qué locura de canción. Una de las mejores canciones que English Teacher pudo hacer para este disco. Sí, los versos pueden parecer repetitivos, como en un loop de alguien que está sobrepensando debido a sus propias inseguridades o la incertidumbre de no cubrir un estándar, sea cual sea.

Pero ahí está el asunto. ¿Qué pasa cuando te abruma toda esa ansiedad? Posiblemente, vienen las ganas de llorar y en todo caso, negar ante el mundo que estamos mal a pesar de la evidencia. Y justo, si la ansiedad de las inseguridades se representara en una canción, esta sería la ideal, desde lo lírico hasta lo musical. Estoy enamoradísimo de esta rola, verdaderamente.

Sin ser mi gran favorita, “This Could Be Texas” es una canción que me encantó por la irreverencia de Lily Fontaine como letrista. Con versos elaborados y medio crípticos, la canción habla sobre lo trivial que es el mundo y cómo vale la pena no seguir los caminos seguros, sino arriesgarse un poco por los caminos más irregulares (?).

Y en ese sentido, la referencia al sitio de reseñas Pitchfork es genial, casi como diciendo que les importa un carajo lo que puedan decir de su música. Dicho de otra forma, este verso es un “haré las cosas a mi modo y no me preocuparé por lo que piensen los demás”.

Como dijimos, Lily Fontaine es una compositora increíble. Y esto junto a su capacidad para combinar el spoken word con su canto suave, la hacen una artista demasiado versátil. Dato curioso: su mamá creó la portada del disco, así que lo artístico viene de familia. Qué cool.

Aquí le paramos para que ahora ustedes saquen su conjetura del álbum. Y luego de darle una escucha más, entedemos por qué English Teacher ganó el Mercury Prize 2024. Si no han escuchado This Could Be Texas, no se queden con las ganas que la van a pasar de lo lindo.

