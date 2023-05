Por primera vez, The War On Drugs viene a la CDMX a dar un show en el Teatro Metropólitan y lo harán como acto principal, esto el 4 de mayo acompañados de Belafonte Sensacional como acto abridor.

En el marco de su visita, tuvimos la oportunidad de hablar con Adam Granduciel, motor y frontman de la banda estadounidense, sobre su primer show del año, lo que nos espera, la inspiración en sus rolas, muchos datos sobre las guitarras de Adam. Y sí, hasta nos dejó entrever lo que viene para el siguiente disco de esta gigante banda de rock.

Adam Granduciel de The War on Drugs. Foto: Getty

The War on Drugs vuelve a México: Entrevista con Adam Granduciel

El quinto disco de estudio de The War on Drugs, I Don’t Live Here Anymore, salió en 2021 y fue una colección de canciones llenas de sentimientos al descubierto. Así que la expectativa por un nuevo disco es mucha.

La discografía de la banda se caracteriza por mantener un nivel altísimo y Adam se muestra muy reflexivo sobre su música. Pero no es hasta que tiene varias canciones congruentes entre ellas que se decide a lanzar un nuevo álbum. Así nos lo platica el mismo en entrevista.

Sopitas.com: Bueno, Adam, han pasado casi dos años desde I Don’t Live Here Anymore. Sin spoilers que nos puedas contar, ¿en qué estás trabajando además de la gira?

Adam Granduciel: “Bueno, trabajo un poco en el estudio. Estoy tratando de empezar a escribir algo de música, ¿Sabes? Nada que sea como: ‘Oh, terminaré con un disco en cinco meses’. Sino solo trabajando para comenzar a hacer que las mentes creativas fluyan.

“De hecho, tengo un piano que viene a mi casa. Me acabo de mudar a una casa nueva y nunca antes había tenido un piano en mi casa… Así que solo he tenido pianos pequeños o pianos eléctricos. Así que compré un piano para poder empezar a escribir realmente todo el tiempo, ya sabes”.

Adam Granduciel de The War on Drugs. Foto: Getty

Sopitas.com: ¿Qué piano es?

Adam Granduciel: “Sí, Yamaha. Un U-1, es una especie de Yamaha negro clásico, pero en eso me estoy enfocando. Estaba escribiendo ahora mismo. Tengo un par de canciones, algunos sonidos y algunas cosas, pero todavía estoy en esa etapa inicial de descubrir, hacer un disco, todo el proceso de escribirlo y producirlo y grabarlo físicamente.

“Es una gran tarea… los últimos dos discos que hemos hecho han sido esos grandes discos de rock y es simplemente conseguir que todos salgan aquí y todo, como en los estudios, y yo me he visto convencido desde hace un tiempo a hacer algo un poco más casero.

“Creo que las canciones inevitablemente suenan grandes, pero no sé si tengo ganas de hacer una de la misma manera. Como hacer algo un poco más casero. No lo-fi, pero un poco más sencillo, de una manera que tal vez siga siendo un verdadero paso adelante para la banda”.

Adam Granduciel de The War On Drugs/Foto: Getty Images

Sopitas.com: Los vimos el año pasado con Mac DeMarco y The Strokes, y tienes estas enormes canciones que funcionan para los estadios. Pero este espectáculo del 4 de mayo en el Teatro Metropolitan es algo completamente diferente. Es mi foro favorito en México. Y es un teatro. Entonces, ¿The War on Drugs trabaja en algún cambio, alguna sorpresa para este espectáculo que puedas contarnos?

Adam Granduciel: “No, pero será nuestro primer show del año, básicamente. Así que solo estamos trabajando en ensayar y poner los pies en el suelo durante un año de gira. Y ese espectáculo va a ser genial porque cada vez que no hemos tocado en un tiempo, y luego hacemos un espectáculo, es muy relajado, es muy diferente, es muy libre.

“Es muy divertido. A veces, cuando no tocas durante unas semanas o unos meses, como si piensas que lo olvidas, y no olvidas nada, pero crees que lo estás olvidando. Y entonces tocas con el tipo de despojo que creo que es muy difícil de replicar cuando has tocado 50 shows, lo sabes, va a ser muy divertido, y creo que vamos a estar alerta, lo cual es genial”. Adam Granduciel para Sopitas.com

Adam Granduciel y el recuerdo de un concierto de Soundgarden que le cambió la vida

Sopitas.com: Con respecto a los actos en vivo, ¿recuerdas cuál fue el primer acto en vivo que viste que te hizo pensar “Oye , quiero estar allí, quiero hacer eso?”, ¿Y por qué fue?

Adam Granduciel: “Probablemente podría haber sido Soundgarden. Vi a Soundgarden cuando era joven y eso fue bonito, aunque no quería estar en una banda de hard rock, eso fue aún totalmente cautivador y me voló la cabeza, ¿Sabes? Incluso me pasa si pienso en eso ahora”.

Sopitas.com: ¿Cuándo fue?

AG: “Eso fue en 1992 o 1993, así que tenía 14 años”.

Sopitas.com: ¿Era un estadio enorme o un lugar pequeño?

AG: “No era enorme. Era como probablemente para 4000. Fue justo cuando creo que salió ‘Superunknown’. Así que tal vez fue en el 94. Probablemente no era un estadio, pero era como un lugar en el que tocamos nosotros, ya sabes, como un teatro, una especie de gran caja.

“Pero solo recuerdo todo sobre la anticipación antes de que comenzaran, el sonido, las luces, quiero decir, estaba jodidamente loco. Y he visto un millón de espectáculos a través de los años, e incluso cuando me hago mayor… Cuando vi a Sonic Youth, en All Tomorrow’s Parties, los había visto algunas veces, pero ese espectáculo allí fue como en 2009, y estuvo en otro nivel.

“Yo estaba como: ‘hombre, hay todos estos espectáculos que ves, donde solo recuerdas que algunas de las mejores bandas siempre elevan el nivel de interpretación'”.

Soundgarden en un concierto en 1994. Foto: Getty.

Sopitas.com: Después de la pandemia, los actos en vivo han tomado otro nivel de poder. Quiero decir, ustedes como músicos y nosotros como audiencia sabemos lo que nos habían quitado. Así que creo que ha cambiado el juego.

Adam Granduciel: “Sí. Quiero decir, eso es lo que aprendimos cuando comenzamos nuestra gira el año pasado debido a todo con el COVID, y todos los que estaban en nuestro show pasaron por mucho para estar allí.

“Realmente querían estar allí porque podrían haber elegido quedarse en casa o vernos en YouTube, pero sabes, con lo que sea que esté pasando en general o simplemente acostumbrarse a una forma de vida diferente, realmente significaba que todos en nuestro show estaban emocionados de estar allí y emocionados de ser parte de algo, y realmente nos hizo una mejor banda.

“Fue un momento muy extraño para estar de gira y para que la gente asistiera a shows. Entonces, este año, creo que todos están con un año atrás de eso. Creo que la gente está más emocionada de estar fuera de la casa y sí, definitivamente fue algo extraño por lo que todos hemos pasado con la música en vivo, pero no hay nada como el poder de la música en vivo…

“Eso es como que la canción se vuelve diferente frente a la gente. Es tal vez como ir al cine, es como si fueras a ver una película en un gran cine. Y estás compartiendo esa experiencia con todos los que están allí por primera vez. Y creo que es algo con la música que especialmente eso debe suceder frente a la gente. Así que estamos emocionados”. Adam Granduciel para Sopitas.com

Adam Granduciel de The War on Drugs tocando en la CDMX/Foto: Stephania Carmona

Adam Granduciel, su gran afición por las guitarras y cómo imprime ese gusto en The War on Drugs

Adam se encarga de exprimir sus guitarras a sus mayores capacidades y consigue cautivar de igual forma con un acorde sencillo que con un complejo y distorsionado solo de guitarra.

Durante los shows en vivo con The War on Drugs casi cambia de guitarra para cada canción, y en algunas llega a utilizar dos guitarras. Para averiguar más sobre su más grande afición, hablamos con él un poco sobre sus guitarras favoritas y cómo es que trabaja en su instrumento.

Sopitas.com: ¿Cuántas guitarras tienes? Era como un desfile de guitarras cuando vimos a The War on Drugs en el Foro Sol en 2022 (junto a Mac DeMarco y The Strokes).

Adam Granduciel [riéndose]: “No tengo tantas. Quiero decir, probablemente tenga como, no sé, 25 guitarras”.

Adam Granduciel tocando con The War on Drugs en el Foro Sol en 2022. Foto: Stephania Carmona

Sopitas.com: OK, y en diferentes canciones. ¿Cómo eliges qué guitarras usar y con qué efectos? Me refiero a que, ¿Obtienes ciertos sentimientos de ciertas guitarras? No sé, de tu Stratocaster, tus Jazzmasters, por ejemplo. ¿Piensas en la nostalgia con esa?

AG: “Bueno, uso la Stratocaster para un tipo específico de sonido, suenan de cierta manera, quiero decir, suenan como una Stratocaster. Y para ciertas canciones, solo quiero que la guitarra no estorbe. Simplemente un poco claro y limpio. Y siempre puedo, como, poner pedales.

“Básicamente, con los pedales trato de sacar lo más sostenido posible de un sonido limpio, y luego le pongo distorsión para un solo. Pero siempre estoy tratando de conseguir el sonido que repique, ya sabes, limpio, fuerte, con mucho sonido de espacio libre, las guitarras.

“Es solo, ya sabes, ciertas canciones son más fáciles de tocar en ciertas guitarras, tal vez cómo se sientan en mi cuerpo, o algo así. Y la Jazzmaster es realmente expresiva por la barra de trémolo“. Adam Granduciel para Sopitas.com

Adam Granduciel. Foto: Getty

El tema de la salud mental en la música de The War on Drugs y ‘I Don’t Live Here Anymore’

Sopitas.com: La música de The War on Drugs es liberadora, como un sentimiento catártico con respecto a la propia música y los temas. También creo que los asuntos de salud mental son más bienvenidos que nunca. ¿Cómo crees que eso ha influido en tu escritura?

Adam Granduciel: “Creo que con el lanzamiento de Lost in the Dream, fui bastante abierto sobre el hecho de que ese disco venía de un lugar bastante obscuro y hablar de ello con fans o periodistas o lo que sea, realmente me ayudó a través de momentos difíciles, y creo que esa es la esencia de lo que se trata, como compartir tus luchas con la gente es lo que te ayuda a superarlo.

“Con la pandemia, las personas pueden abrirse sobre su salud mental, porque sufrieron ya sea por aislamiento, la ansiedad o miedo en los últimos años… Creo que la gente siente o espero que sientan que pueden abrirse y compartir, especialmente con los artistas jóvenes que surgen y eso es una gran parte de la creatividad; están siendo muy abiertos acerca de lo que están pasando.

“Así que creo que una de las cosas más importantes del arte y de crear en medio de otras personas es ser transparente, abierto sobre lo que sientes, y cuando lo necesitas, cuando necesitas apoyo y cuando necesitas ayuda… Y debido a que hablar de cosas a veces es la mejor manera de superar algo o al menos entenderlo lo suficiente como para quitar parte del misterio de por qué sufrimos”. Adam Granduciel para Sopitas.com

Esta es la portada de ‘I Don’t Live Here Anymore’, el nuevo disco de The War on Drugs/Foto: Atlantic Records

Sopitas.com: I Don’t Live Here Anymore tiene ciertos mantras que realmente te apoyan. Como diciendo que “todos estamos trabajando en esta oscuridad por nuestra cuenta”, ¿Cómo decides cuáles son los temas principales y cómo ponerlos a lo largo del álbum?

AG: “Sí, vamos canción por canción y, finalmente, te das cuenta: “Oh , este es el disco. Estas son las canciones que funcionan bien juntas. En este orden.

“A veces eso sucede antes de que hayas terminado. Así que haces ajustes a todo el disco como un todo, sabiendo dónde están ciertas canciones, pero temas como esos están solo en la música, solo están cuando estoy escribiendo o cuando estoy realmente inspirado a la medianoche, solo estoy cantando en un micrófono, y luego escucho al día siguiente.

“Estoy como: ‘Oh, esa es una línea genial. Me gusta, me gusta eso. No sé de dónde vino eso, pero se abre camino’. Eso es que el proceso de hacer algo toma mucho tiempo, pero ese es el tipo de momentos que tienes para siempre, ya sabes, cuando unes un montón de ideas diferentes.

“Pero sí, no es como premeditado, pero simplemente suceden, de repente tienes diez canciones que se sienten como si estuvieran viviendo juntas”.

Holly Laessig y Jess Wolfe de Lucius. Foto: Getty.

Sopitas.com: Sí, se siente así. Y en ese álbum, la participación con Lucius es la única que tienen en su discografía. ¿Cómo empezó o cómo surgió?

Adam Granduciel: “Somos amigos y han trabajado mucho con Shawn Everett, mi productor. Así que fue como: ‘Oye, llamemos a Jess y Holly. Ya sabes, deberían venir a pasar el día.’ Y tenía toda la canción, básicamente, la tenía y fue solo mi idea decir: ‘Oye, ¿Por qué no cantan?’.

“Ni siquiera había cantado la letra todavía. No había voces en la canción, pero yo estaba como: ‘creo que todavía no tengo la letra, creo que la última línea del estribillo va a ser “todos estamos simplemente caminando a través de esta oscuridad por nuestra cuenta’.

“Entonces Lucius lo hicieron y fue increíble, pero ni siquiera habían voces reales todavía. No habían ninguna de mis voces allí. Entonces, cuando fui a hacer mis vocales, estaba cantando encima de las pistas de Lucius en esas partes. Es como si fueran simplemente increíbles. Y elevan todo lo que cantan, lo elevan a otro nivel”.

Sopitas.com: Adam, siendo un guitarrista increíble y conociendo mucha música, sé que es difícil mantenerse al día actualmente con todas las plataformas, pero ¿tienes algún guitarrista moderno como ese en tu radar y por qué?

Adam Granduciel: “Me gusta mucho Lindsey de Snail Mail. Ella es mi favorita, gran guitarrista, genial tocando la guitarra, realmente confiada, me gustan las afinaciones y las voces. Ella es una de mis favoritas y es una gran compositora. Hay tantos que tuve que pensar en eso, pero definitivamente Lindsey, quiero decir, ella está llevando la antorcha”.

Sopitas.com: Sí. Ella es alucinante. Bueno, gracias Adam, por la entrevista. Espero verlos en el Metropolitan y que tengas un buen fin de semana.

AG: “¡Muchas gracias, lo aprecio!”