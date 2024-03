Lo que necesitas saber: En entrevista, Akapellah nos habla sobre lo que significa ser considerado leyenda, lo especial del rap latino y las veces que compartió con Canserbero.

Dentro de la cultura moderna del hip-hop, existe la creencia de que la transición de hacer freestyle a iniciar una carrera musical en forma es bastante complicada. Pero hay ejemplos como el de Akapellah que rompen con esa idea.

Pedro Elías Aquino se convirtió en uno de los freestylers más reconocidos del momento. Y a la par que pulía sus habilidades como uno de los mejores improvisadores de la escena latinoamericana, empezaría su incursión en la música entre 2012 y 2013 con el disco Como antes.

A ese trabajo le sucederían diversas producciones que lo posicionaron como uno de los mejores raperos latinos de todos los tiempos en diversos rankings y sobre todo, con el respeto ganado por parte de los fans.

Akapellah. Foto: Getty.

Recientemente en este 2024, nos trajo una canción llamada “Ni con money” junto Al2, otra icónica figura del rap a quien muchos recordarán por ser parte del grupo Los Aldeanos. No es la primera vez que colaboran, y de hecho, Akapellah abre el baúl de los recuerdos con Sopitas.com para contarnos cómo fue que él y el artista cubano se conocieron.

“Nos conocimos en México, en Guadalajara. Yo vivía allá y él fue a una fecha con los chicos de Santa Suerte, entonces obviamente es uno de los mejores recuerdos de mi vida…”, rememora el venezolano. El primer instante que se le viene a la mente es haber improvisado con Aldo en el hotel donde este último se estaba quedando en aquel momento, lo que se convirtió en algo muy fraternal.

“Como dos horas improvisamos… Nos quedamos charlando hasta las 6 de la mañana. Yo creo que eso fue muy especial y por eso se armó una amistad“, nos cuenta.

Cómo toma Akapellah el estatus de leyenda

En la canción mencionada, también colabora el productor emergente Faker, oriundo de Colombia. “Es un productor increíble, es un genio, por supuesto. Pero me identifico con él como persona y la amistad”, explica el rapero venezolano.

Si uno le echa ojo a la sección de comentarios del video de “Ni con money”, se encontrará con que el productor colombiano se refiere a Akapellah como ‘leyenda’, un término que recurrentemente aparece en la conversación cuando se menciona a Pedro Elías. Él, a su vez, es honesto al sentirse halagado pero también extraño cuando lo definen como tal.

“Sí, es raro porque yo estoy en un proceso de asimilar que ya se fueron los 20, ¿sabes? Como todavía sigo en shorts, todo tatuado y sigo jugando Play y hago las mismas cosas de cuando era niño… O conozco artistas que me encantan y me siento como un colega suyo, ¿sabes? Y de repente me dicen: ‘no, es que yo crecí escuchándote cuando era niño’, y yo me quedo como ¡aaaaah!”. Igual es bonito y es valioso, es brutal que me consideren así”.

Akapellah en concierto. Foto: Getty.

La transición de freestyler a rapero

Como mencionamos al inicio, existe esta idea muy rara de que aquellos que triunfan en el freestyle, quizá no experimenten el mismo éxito al perseguir una carrera musical en forma. Por supuesto, no es una regla que aplique para todos, pero la percepción es fuerte en cuanto a ello.

“Ahora, el freestyle es como un deporte y todo eso se volvió tan increíble, tan masivo. No quiero decir que fui de los primeros porque debe haber alguien que lo haya logrado [hacer la transición del freestyle a la música], pero ese crossover está muy presente una o dos generaciones después de mí“, dice Akapellah poniendo el ejemplo del Quinto Escalón en Argentina.

El Quinto Escalón es esta generación de improvisadores como Duki, Lit Killah, Trueno y Wos que forjaron carreras importantes después de hacer freestyle. Incluso, los inicios de Bizarrap como productor se remontan a sus primeras colaboraciones y remixes con artistas de esa competencia.

Ellos, siendo de las generaciones más recientes, muestran que la transición de freestyler a rapero de estudio musical es posible. Y claro, Akapellah es el ejemplo que uno toma como referencia si hablamos de exponentes más antaños.

¿El crossover fue complicado para el venezolano? Si bien no fue fácil, él mismo dice que ese cambio lo siente como algo increíble. Desde luego, algo de su esencia como improvisador la ha llevado a los estudios de grabación.

“Es una transición muy grande, pero en mi caso yo creo que fue mágica. A muchas personas les gustaba cómo improvisaba y yo no tenía una propuesta bien hecha [para empezar una carrera musical]… La diferencia es que obviamente había más magia porque el freestyle es netamente tu esencia; no estás tratando de crear un personaje o de hablar de cierta cosa cuando haces discos… “Cuando fui afianzando mi propuesta y adquiriendo criterio de quien soy y lo que quiero grabar, lo que hice fue descubrir estos elementos que a la gente le gustaba de mi freestyle para utilizarlos en mis discos; esos elementos míos de la ironía todo el tiempo, el humor oscuro, las comparaciones, los símiles, esa cuestión, esas opacidades del uso de mi acento venezolano exagerado…

Las cualidades del rap latinoamericano, según Akapella

Es un hecho que, con el paso de los años, el rap latinoamericano ha crecido de manera exponencial. Y si lo ponemos en contexto, hay una cualidad que para Akapellah es importante cuando se trata de resaltar el valor de la cultura hip-hop en esta región del continente.

“La lucha. Es lo único que nos une”, dice el artista. Para él, más allá de los modismos y las culturas, Latinoamérica tiene una característica social que hace que los raperos –incluso en los beefs más duros– coincidan en varias aristas relacionadas a la situación que se vive desde México hasta el cono sur del continente.

“Es un mundo muy diverso y cambian las palabras, cambian las costumbres, las razas, los rasgos. Pero siempre cuando viajas, te reúnes con gente, comparten y ya después de tantas anécdotas, terminas concluyendo que al final de todo, lo que nos une, siempre es lo mismo y es la necesidad. Somos el tercer mundo, ¿sabes?”, comenta.

Akapellah en concierto. Foto: Getty.

“Y eso creo que a nivel de rap, en la escena latina, un rapero argentino tiene muchas cosas que decir, un rapero colombiano tiene muchas cosas que decir, un rapero venezolano también… pero siempre van a estar de acuerdo en estos puntos. O sea, somos latinoamericanos, pues es la misma lucha. “Uno de los elementos del rap latino es el sufrimiento. No lo quería decir así porque suena muy dramático, pero no es lo mismo hablar de ‘aquí hay palmeras y estoy con mis homies’ a ‘vengo de tal sitio, tengo rato de no ver a mi mamá, no nos quieren aquí, pero aquí estamos para enviar dinero a fin de mes'”.

El legado de Canserbero y cómo resonó su caso en Akapellah

En este punto, está más que claro que Akapellah es uno de los grandes del rap que emergieron de Venezuela. Y en ese sentido, su nombre se alza junto al de Canserbero como uno de los mayores exponentes de ese país.

A finales del 2023, la historia de Canserbero dio un giro inesperado cuando Natalia Améstica, quien fuera manager del artista, confesara haberlo asesinado, desmitificando así el supuesto suicidio del rapero en el 2015. Ella fue detenida por las autoridad… Y tarde, pero la justicia llegó.

“Yo soy partidario de que obviamente tenía que ocurrir [descubrir la verdad], pero siento que se está desviando mucho la atención y se nos está olvidando que lo más importante es preservar el legado musical“, afirma Akapellah.

Imagen ilustrativa de Canserbero. Foto: Especial.

“Por supuesto que la admiración despierta la necesidad de que se haga justicia, pero hasta qué punto es lo más importante. Quisiera que en algún momento se cierre el ciclo y se vuelva a hablar de la música y no tantos conflictos. Como que al final del día, eso es ajeno al legado musical. Lo más importante es preservar el legado musical“, menciona el venezolano.

Algunas experiencias con Canserbero

Akapellah menciona que aunque no eran realmente tan cercanos, él y Canserbero sí tuvieron algún tipo de acercamiento. Y de manera humilde, reconoce que para él mismo ya era ganancia que un artista con Can al menos supiera su nombre.

“Yo no tuve la dicha de convivir con él porque yo era muy joven era muy chico con diferencia de edad. Cuando yo estaba comenzando a rapear, ya él estaba imagínate en la cúspide de su carrera. Pero las pocas veces que tuve un acercamiento, como teníamos amigos en común, tuve la oportunidad de que él por lo menos supiera quién era yo. “Yo creo que él falleció pensando que yo era un artista emergente … Me gusta pensar que él ya sabía que me lo estaba tomando en serio. Hay un video muy bonito que vi después de él cantando y diciendo a la gente que prestaran atención a unos nombres… y por ahí me nombra”.

Canserbero/Foto vía Facebook: El Canserbero

Eso sí, Akapellah hace memoria y nos cuenta sobre la anécdota de la única vez que compartieron escenario. En su historia, sale a relucir la calidad humana y el apoyo que Canserbero proyectaba con artistas emergentes… Un verdadero guía en ese sentido.

“La primera y única vez que me tocó compartir tarima con él, a última hora se iba a cancelar el concierto y fue muy cómico porque la comunidad eclesiástica llegó diciendo que se negaban a que se llevara a cabo. El acuerdo que llegaron fue que el concierto en vez de llegar hasta cierta hora, se iba a recortar… “Lo normal es que Cansebero dijera: ‘bueno, el que canta soy yo’. Y Can fue super pana, como que llegamos a un acuerdo de tocar cada uno un tema… Yo era un niño insignificante, imagínate yo cantando mi temita, callándome la boca y Canserbero cantando… Eso es de las anécdotas más increíbles que hemos vivido”.

