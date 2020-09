“Todos tienen un rol para hablar por quienes no son escuchados”: Una entrevista con Angel Olsen

Angel Olsen es una cantautora estadounidense que crea canciones inspiradas en el folk y country vintage, con una característica voz que no puede negar las influencias de los cincuentas y una carga impresionante de nostalgia. Unos cuantos acordes le bastan a la nacida en St. Louis, Missouri, para mostrarnos la fuerza que puede tener la esperanza al final de periodos de confusión y tristeza.

Desde su primer EP, Strange Cacti, Olsen no suelta las progresiones acústicas y letras que muestran su lado más vulnerable, pero con el tiempo ha logrado tener una banda de apoyo y convertirse en una frontwoman con muchas cosas que contar.

Hablamos con Angel Olsen sobre su más reciente disco de estudio

Ahora, con motivo del estreno de Whole New Mess, un disco de versiones más austeras y anteriores del excelente All Mirrors de 2019, platicamos con Angel Olsen sobre estas primeras grabaciones, y cómo percibe el mundo actual desde el encierro.

Sopitas.com: Acerca de tu álbum Whole New Mess, ¿Cómo fue la experiencia de grabar en una antigua iglesia?

Angel Olsen: Me alegra que preguntes sobre la iglesia, no es realmente sobre trabajar en una iglesia, sino de trabajar en un sitio fuera de donde vivo y, claro que pude haberlo grabado aquí obviamente, pero necesitaba sacarlo en otro lugar.

Sopitas.com: El espacio le sienta muy bien a tu voz en estas versiones, pero ¿cuáles fueron algunos de los retos a los que te enfrentaste en estas grabaciones en la guitarra?

Angel Olsen: Pienso que Michael (Michael Harris, el productor del disco), estaba experimentando diversas formas de grabar acústica y eléctrica, usando una combinación de micrófonos de contacto y cuartos diferentes para guitarras. Para mí, se trataba más de aceptar la estética del primer lanzamiento (comparado con All Mirrors) y reflejar eso, estas versiones como de demo, entrar a ese mundo.

Ver en YouTube

Nos contó cómo la pandemia inspiró este nuevo disco

Como sabrán, la artista estadounidense de 32 años se ha involucrado intensamente en la denuncia social, y desde su música ha colaborado con organizaciones con fines benéficos, como lo demostró la semana pasada, rifando su discografía completa autografiada, para apoyar a una agencia de prevención para víctimas de violencia sexual.

Sopitas.com: Estas canciones están llenas de temas personales, en este encierro en casa, se siente que nuestras relaciones están en pausa, ¿Cómo crees que la pandemia ha cambiado nuestras relaciones?

Todas las noticias que necesitas saber están en nuestro Newsletter Email address: ¡Suscríbete aquí! Leave this field empty if you're human:

Angel Olsen: Hay mucha reflexión, mucha gente no está reflexionando obviamente, pero mucha gente que conozco en mi comunidad está inspirada para escribir y repensar la forma en la que viven e interactúan con otros en su comunidad.

Nunca había escrito tanto en mi vida en un periodo de tiempo así. Estoy usando esta experiencia para reflexionar lo que he hecho en música y mi mundo, la forma en la que veo a la gente, cómo les enseño, y notar la injusticia, nombrarla cuando la veo, entenderla cuando la siento, cuando pienso así.

Angel Olsen: Para mí ha sido una carga pesada repensar la forma en la que hago música, la gente que elijo para trabajar, la forma en la que se hace algo energéticamente, qué entrega quién lo hace, etc. Repensar la estructura, no solo darme cuenta de eso, sino alcanzar a la gente y facilitar cosas que no deseo, así que ¿Cómo sigo compartiendo mi música y conectando pero de una forma más honesta o con estructuras a las que ya no quiero apoyar más?

No solo estoy increíblemente inspirada a escribir más sobre mis experiencias personales y mi vida, canciones y material, pero estoy intentando iniciar mi propia publicación y hacer más cosas en comunidad, la gente está comenzando a corregirse entre ellos, y hablando más sobre el significado de protestar en tu vida diaria, y ser una persona que reconozca belleza y amor en todo.

Ver en YouTube

Angel Olsen: Aprender a amarte a ti mismo y pensar sobre ti y protestar sobre la forma en la que llevas tu vida, y no me refiero a una manera violenta o loca, solo repensar tu vida, le ha pasado a mucha gente que conozco en esta pandemia. Para mí era muy necesario pensar sobre las formas, ahora las escuelas están abriendo y la gente está muriendo, y es terrorífico.

Estoy usando este tiempo para ser alguien que ayude a los problemas, en vez de ser quien cause y vaya a restaurantes y vaya a lugares públicos y compre, pedir comida a domicilio. Y es tiempo de recordar que tal vez los restaurantes no deberían existir más, tal vez la gente debería aprender de dónde viene su comida y como cocinarla o cultivarla ellas mismas. Vivimos en una sociedad que piensa “Es triste que los restaurantes estén cerrando”, pero ¿Le pagan bien a sus empleados? ¿Deberían tener fondos del gobierno?

Pensar en esas cosas, entender y participar enérgicamente diario, es mucho por investigar, pero vale la pena. Para mí, ha sido inspirador, me desvelo hasta tarde y me levanto temprano, principalmente porque hay tanto que quiero hacer antes de morir.

Amo ese sentimiento, sentirme inspirada en esa forma y compartir con la gente, e intentar recordarle a la gente que se siente triste a mi alrededor, que pueden sentirse mal o humillados porque publicaron algo que no sabían, o pueden seguir adelante y hacer cosas para seguir adelante en la vida. Ahí es donde estoy y en donde está mi mente.

Angel Olsen combate, a su modo y con los recursos actuales, las injusticias en el mundo

Sopitas.com: Estás muy presente en redes sociales, en combatir injusticias en tu comunidad.

Angel Olsen: Y mucha gente lo está haciendo a su propio modo, de maneras con las que no estoy de acuerdo, pero me han corregido a veces amigos y me ha ayudado, porque el significado que tiene una imagen de un día a otro puede cambiar.

A donde vayas hay personas que son parte del problema, si no haces la investigación, puedes volverte parte del problema al apoyarlos. Es complicado, es difícil estar políticamente activa como artista en redes sociales. Inclusive siendo una mujer blanca privilegiada en la industria musical, con éxito, y ser una persona blanca en la escena independiente de la música, aún soy una mujer y la gente no me toma en serio y no me alienta, los hombres no me han alentado a aprender sobre estas cosas.

En mi casa, mi madre seguiría las discusiones políticas tras de mi padre. Él iba al banco, estaría a cargo de los números y mi mamá a cargo de quedarse en casa con los niños y cocinar, eso era muy tradicional. Y las mujeres han tenido que aprender esas cosas por ellas mismas, y eso es en parte por lo que las personas votan por el candidato erróneo, porque no hacen su propia investigación.

Yo no tengo experiencias negativas con hombres con los que he trabajado en mi compañía, mi sello me ha apoyado increíblemente. Nunca he tenido conflictos con ellos personalmente nunca, pero en el mundo, hablando con muchas personas, las preguntas se sienten muy, como que muchas veces la gente solo se enfoca en conversaciones que no importan, como “¿A qué edad empezaste a tocar? ¿Cuál es tu disco reciente favorito?”.

Creo el proceso de este disco Whole New Mess se ha tratado de deconstrucción, la canción, y la práctica de maquillarse salir y hacerlo de nuevo, aquí estoy, diez años después, sintiéndome para el rol otra vez.

Ver en YouTube

Angel Olsen es creyente del “Lo que no te mata, te hace más fuerte”

Sopitas.com: ¿Qué nos dices sobre enfrentarte a tus emociones para crear canciones en esta situación?

Angel Olsen: Para cuando la termino de escribir, cuando ya he salido adelante y me ha hecho más fuerte, como dice el dicho “Lo que no te mata, te hace más fuerte”, y en mi vida, el mundo siempre se ha sentido único y no es necesariamente verdad.

Es raro, sigo teniendo estas experiencias personales que son difíciles, y no sé si soy la única que se siente así o es la forma en la que veo el mundo y si realmente es así de difícil. No sé si es la forma en la que veo en el mundo lo que hace mi escritura creativa, o si está basado en cómo estos eventos y las personas pasan en mi vida.

Pienso que escribiré un libro sobre esto un día y veremos. No siento que comparto demasiado con el mundo, no doy nombres ni lugares, mantengo las canciones abiertas para que la gente encuentre significado en ellas, y para que sean relevantes al paso del tiempo. Quiero que las canciones que escribí en mis veintes, en tiempos difíciles, se relacionen conmigo y para mí es un logro, una meta personal.

No me es difícil compartir las tragedias de mi vida porque solo me han hecho sentir elocuente para seguir adelante, y compartirlas con el mundo es decir: “Oye, sobreviví a esto y no morí, y tú también puedes. Necesitas saber esto”.

Sopitas.com: ¿Cuál pensarías que es el rol de músicos o artistas hoy para combatir la violencia contra las mujeres actualmente?

Angel Olsen: Pienso que todos tienen un rol, sean o no músicos, tengan una plataforma o no, tengan éxito o no, sean una celebridad o no. Todos tienen un rol en la vida y en este mundo, para hablar por los que no son escuchados y apoyar a los demás, a los que amamos. No ser tímido o reservado para hablar sobre estos problemas, víctimas y mujeres, minorías y gente que sufre injusticia.

He intentado hacer mis publicaciones concisas, todos tienen necesidades ahora mismo, es una larga lista de cosas que necesitan cambiar, no solo en Estados unidos, no solo en México, no solo en Líbano, no solo en Palestina, China, Hong Kong, todos estamos conectados a los demás y ese es el mensaje que intento dar.

Todos somos responsables de nosotros mismos y debemos protestar diario contra el odio y la injusticia, estamos participando indirectamente al mantener el silencio. Cuando dicen “el silencio es violencia”, lo que dicen es que sin investigar y sin confiar en salir y que te contradigan, es violencia hacia la gente.

Ver en YouTube

Whole New Mess fue lanzado el pasado 28 de agosto vía Jagjagwuar, con la canción homónima y “Waving, Smiling” como nuevos temas de la cantautora estadounidense. Pueden escucharlo completo por acá: