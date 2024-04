Lo que necesitas saber: Platicamos con Bicep sobre su proceso creativo y la idea detrás de su nuevo show CHROMA, previo a su presentación en nuestro país.

Platicamos con Andrew Ferguson y Matthew McBriar de Bicep previo a su primer show como headliners en México. El detonante de la plática fue su asombroso show audiovisual CHROMA, que presentarán este 18 de abril en el Auditorio BB.

Como uno de los actos de música electrónica que más han llamado la atención en años recientes, y como herederos directos de proyectos como Underworld y The Chemical Brothers, el dúo nos maravilló con su postura ante el estado actual del arte, y la preocupación ante avances como la Inteligencia Artificial.

Bicep se presentó en Coachella durante el fin de semana pasado. Foto: vía Facebook de Bicep.

La creación de música en tiempo de la Inteligencia Artificial

El proceso creativo de Bicep previo a un nuevo disco

Sopitas.com: Andrew Matthew, gracias por tomarse el tiempo de hablar con nosotros. En primer lugar, Bicep como proyecto musical tiene ya 15 años. ¿Cómo han cambiado las herramientas que utilizas a lo largo de los años?

Bicep: Acabamos de agregarles más. Hemos conservado prácticamente todo el equipo que hemos comprado. Por ejemplo, nos tomamos mucho tiempo para considerar una pieza de equipo si no queremos perder el tiempo y traer algo al show, si no se va a usar de la manera correcta. Entonces, sí, incluso como el primero desde que compramos, como si existiera el Juno 60, todavía está allí. Entonces, sí, intentamos mantenerlos dentro, mantenerlos en el estudio, pero intentamos usarlos de diferentes maneras.

Entonces, incluso si compramos cosas de hace 15 años, intentaremos usarlas con un pedal que posiblemente salió la semana pasada o con equipos modulares e intentaremos darles vida siempre con equipos más modernos.

Sí, solo hemos tratado de construir sobre lo que tenemos, lo que tenemos en lugar de cambiar drásticamente, siempre hemos tenido interés en el sonido analógico y el uso de equipos antiguos. Y eso sigue siendo lo mismo, ya sabes, pero el show en vivo, diría, se ha desarrollado mucho desde la primera iteración.

Pero, a principios del año pasado, remodelamos completamente el show en vivo y es mucho más caro y está más cerca de nuestro estudio real. Es más parecido al estudio real lo que llevamos de gira ahora.

Bicep forma parte de los proyectos que heredan elementos de artistas como Underworld y The Chemical Brothers. Foto: Sam Mulvey vía Facebook de Bicep.

Sopitas.com: Siempre he admirado Bicep porque tiene percusiones complejas con escenas suaves y muy sensibles que crean atmósferas. Puedo recordar canciones como Cazenove o Ayr . Lo he escuchado en Moderat o Four Tet. ¿Cómo crean sus canciones? Quiero decir, ¿hay primero una melodía en su cabeza o tal vez primero es una percusión?

Bicep: Generalmente es una remezcla de una remezcla de un remix de un día. Así que entramos y Andy puede estar de buen humor y yo de mal humor o ambos estamos de buen humor y nos sentamos y trabajamos en algo que podría ser una melodía. Puede ser algo de batería y luego, por lo general, será una demostración. Al día siguiente haremos otra pista, otra pista y otra pista. Y luego, como dos semanas después, abrimos esa vieja de las primeras pistas y de repente comenzamos a cambiarla y siempre estamos en el transcurso de un año cambiando y desarrollando todas las canciones.

Nunca hemos sido personas que terminan una canción en un día. Siempre hay como tres o cuatro días en los que lo intentamos y hacemos una versión totalmente diferente. Cambiaremos la batería hasta que empiece a sentirse único. Y así es como normalmente logramos que nos gusten las cosas que funcionan. Por lo general, han pasado como tres o cuatro versiones antes de que nos guste la que se siente como nosotros.

Es bastante difícil llegar un día y escribir una canción que se sienta así, siempre es como una idea y siempre nos gusta tener varias ideas y, como dices, cuando tienes estos tambores complejos y la melodía, nunca se puede hacer eso en un día. Siempre es la melodía la que se escribe en un día aparte y luego estaremos en un estado de ánimo diferente y diremos: Quiero hacer baterías realmente raras y locas hoy.

Y luego, cuando combinas las ideas, obtienes estas pistas raras, es como si te estuvieras remezclando a ti mismo.

Bicep trae su nuevo show CHROMA a México por primera vez. Foto: vía Facebook de Bicep.

El cambio hacia CHROMA y su nuevo LP de estudio.

Sopitas.com: Y para CHROMA, se marca un cambio sutil en su sonido. Claramente hay más música techno en L.A.V.A. con Benjamin Damage. ¿Cómo planearon el nuevo sonido para CHROMA? ¿De dónde viene?

Bicep: Bueno, es casi lo contrario de lo que estábamos hablando en términos de tomarse el tiempo en el transcurso de un año e ideas híbridas, pero esto se hace en un período mucho más condensado. Con Benjamin Damage, por ejemplo, él vive en Berlín y nosotros en Londres. Así que nos limitamos al momento en que realmente viene a Londres.

Entonces, cuando está en el estudio, necesitamos desarrollar tantas ideas lo más rápido posible. Así que estamos condensados en ese proceso de ideas híbridas en el transcurso de quizás cinco días en lugar de cinco meses.

Queríamos actuar mucho más rápido y expresar las ideas lo más rápido, no tan rápido como sea posible, pero justo cuando sentimos que tienen la energía, queremos intentarlo. y trabajarlos demasiado, tratando de suavizar los bordes, queremos que se sienta un poco más crudo y no estamos restringidos a hacer que todo encaje como una campaña de álbum normal en la que querías que hubiera un flujo a través de un álbum.

Queremos que se sienta como si todo fuera su pequeño mundo y todo funcionara dentro del mundo cromático, pero no necesariamente tiene que funcionar como un todo, como un conjunto.

Sí, es simplemente porque estamos trabajando en un tercer álbum. Pero entre eso, es bueno tener algo. Es un poco más instantáneo y un poco más parecido a lo que puedes simplemente, y es como si fueran cosas que queremos tocar cuando pinchamos.

BICEP en vivo. Foto: vía Facebook.

Sopitas.com: ¿Notaron algún cambio en su audiencia en vivo posterior a la pandemia?

Bicep: Definitivamente sentí que una vez que terminó la pandemia, cuando el club volvió a abrir, todo subió 15 beats por minuto.

Así como cuando escuchas, cuando incluso volvemos a escuchar o cuando comenzamos a realizar nuestro show en vivo contra otros artistas, nuestra música instantáneamente nos pareció muy lenta y nos empezó a gustar algo más rápido.

Los retos frente a la generación de música mediante Inteligencia Artificial

Sopitas.com: En los últimos años, ha habido declaraciones sobre la inteligencia artificial y cómo puede amenazar a los músicos . ¿Qué piensan de la inteligencia artificial?

Bicep: No estoy demasiado preocupado, creo que sí, se replicará la música de nivel medio. Como, sólo puedo replicar lo que ya existe. No va a hacer un disco de J Dilla, no puede agregar sentimiento.

Sí, puede ser complicado. Puede crear melodías increíbles que son, ya sabes, locas. Pero la idea del sampling es un ejemplo perfecto. Por ejemplo, si entro a una tienda, compro algunas frutas y verduras y escucho una canción en la radio que suena como en los años cuarenta. Y yo digo, espera, ¿cuál es esa canción? Y abro Shazam y encuentro esta canción realmente genial y extraña y luego la pongo en mi computadora o voy y compro el disco y me gusta probar un poquito, un poquito y luego pienso en un cómo sonaría en Jungle o Garage.

La gente que escribe ese tipo de música podría tener problemas. Pero creo que estamos tratando de crear cosas que se sientan nuevas, emocionales, que cuenten una historia sobre la vida de alguien. Y no creo que pueda recrear eso. Ciertamente todavía no.

A veces intentamos recrearnos y no podemos hacerlo. Entonces, como una configuración particular en nuestro sintetizador donde un día tendremos un pedal de guitarra, suena demasiado ruidoso. Pero luego la grabación tendrá esta sensación de que no puedes recrearla, como si una computadora no pudiera predecir eso o es como una sensación de que esto está mal, pero me gusta y es como un arte. No podré hacerlo. para producir arte.

La IA puede producir diseño, puede diseñar cosas, pero no podrá producir arte. Y siento que replicará una pintura pero no puede tocar los pinceles. No puede crear el sentimiento y siento que el verdadero arte sobrevivirá.

BICEP se presentará en la CDMX el jueves 18 de abril. Foto: vía Facebook.

Pero sí, cosas como el Top 10 de Tech House de Beatport se pueden hacer fácilmente, ya sabes, hazme una pista vocal con grandes desarrollos. Sí, será fácil de hacer y la gente que quiera hacer ese tipo de música está en problemas.

Pero es otro experimento en la industrialización, en el que puedes simplemente cultivarlo y producir una gran cantidad para que sean un montón de cosas mediocres.

Pero para llevarlo al siguiente nivel es como, definitivamente tendrás que sentirte ahí y ese será el desafío en el futuro para destacarte por delante de todas las cosas mediocres.

Bicep se presenta en el Auditorio BB el jueves 18 de abril. Aún hay boletos disponibles en Ticketmaster.

Te puede interesar